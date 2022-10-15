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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 15300 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Мальорка
0:1
Конец матча
Севилья
0'
28' Желтая карточка
Монтьель Гонсало
35' Желтая карточка
Маркан Маркос
36' Желтая карточка
Руис Иньиго
45' Желтая карточка
Ламела Эрик
0:1
53' Гол
Гудель Неманья
90' Желтая карточка
Родригес Даниэль
90'+8

Ход матча

28'
 
Монтьель Гонсало
35'
 
Маркан Маркос
36'
Руис Иньиго
 
45'
 
Ламела Эрик
46'
 
Кармона Хосе Анхель
Навас Хесус
53'
0:1
Гудель Неманья
(Иско Аларкон)
57'
Родригес Даниэль
Баба Иддрису
 
57'
Анхель Луис
Пратс Абдон
 
67'
Дьедью Амат
Ли Кан Ин
 
67'
Лаго Жуниор
Санчес Антонио
 
67'
 
Иско Аларкон
Теллес Алекс
67'
 
Акунья Маркос
Гомес Алехандро
79'
 
Эн-Несири Юссеф
Ламела Эрик
79'
Батталья Родриго
Копете Хосе
 
84'
 
Сусо Хесус
Торрес Оливер
90'
Родригес Даниэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Мальорка 8.9% (11)
X 35.8% (44)
Севилья 55.3% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
3
Куфре
Бриан
10
Санчес
Антонио
4
Руис
Иньиго
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
9
Пратс
Абдон
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
14
Ньянзу
Танги
23
Маркан
Маркос
3
Теллес
Алекс
6
Гудель
Неманья
10
Ракитич
Иван
16
Навас
Хесус
21
Торрес
Оливер
22
Иско
Аларкон
17
Ламела
Эрик
Мальорка
5-4-1
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Севилья

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед

18 матчей

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:5
П
3:2
П
3:1
П
0:0
П
2:2
П
1:2
П
1:3
П
2:0
П
3:1
П
0:0
ПД
2:3
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 4 (1) 0.44
Ли Кан Ин 1 0.11
Маффео Пабло 1 0.11
Раильо Антонио 1 0.11
Родригес Даниэль 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Оливер 3 0.33
Кармона Хосе Анхель 2 0.22
Ламела Эрик 1 0.11
Гудель Неманья 1 0.11
Рекик Карим 1 0.11
Мир Рафа 1 0.11
Иско Аларкон 0 0
Гомес Алехандро 0 0
Теллес Алекс 0 0
Дольберг Каспер 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 4 0
Батталья Родриго 4 0
Санчес Антонио 4 0
Коста Хауме 3 0
Родригес Даниэль 3 0
Вальент Мартин 3 0
Раильо Антонио 3 0
Копете Хосе 3 0
Мурики Ведат 1 1
Руис Иньиго 2 0
Маффео Пабло 2 0
Ли Кан Ин 2 0
Хавьер Агирре 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Райкович Предраг 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 3 1
Акунья Маркос 3 1
Иско Аларкон 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Теллес Алекс 3 0
Фернандо Режес 2 0
Дилейни Томас 2 0
Гудель Неманья 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Навас Хесус 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Буну Яссин 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Маркан Маркос 1 0
Ромеро Иван 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
14%
4
50%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
3
33%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1
Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0
Севилья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2
Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 7 1 0 20 - 1 22
2. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
6. Реал Сосьедад Заявка 8 5 1 2 13 - 11 16
7. Валенсия Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
12. Севилья Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
13. Мальорка Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
15. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
16. Хетафе Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
17. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
18. Эспаньол Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
3. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
15. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
20. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
11. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Ламела Эрик 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Севилья вырывает победу
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Мальорка: 41%, Севилья: 59%.
  • 97'
    Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Вальент Мартин из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 97'
    Ньянзу Танги из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Мальорка 8.9% (11)
    X 35.8% (44)
    Севилья 55.3% (68)
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    Где смотреть матч Мальорка 0:1 Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Мальорка 0:1 Севилья

    Исход игры
    Мальорка
    8.9% (11)
    Ничья
    35.8% (44)
    Севилья
    55.3% (68)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.34% (48)
    Меньше
    59.66% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    73.11% (87)
    Нет
    26.89% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (40)
    1:2 Севилья
    31.7% (39)
    0:1 Севилья
    14.6% (18)
    1:0 Мальорка
    4.9% (6)
    2:1 Мальорка
    4.1% (5)
    0:2 Севилья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    1:3 Севилья
    1.6% (2)
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