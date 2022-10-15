Тур: 9. Стадион: Визит Мальорка Эстади. Зрители: 15300 Главный судья: Иглесиас Хавьер
0'
28' Желтая карточкаМонтьель Гонсало
35' Желтая карточкаМаркан Маркос
36' Желтая карточкаРуис Иньиго
45' Желтая карточкаЛамела Эрик
0:1
53' ГолГудель Неманья
90' Желтая карточкаРодригес Даниэль
90'+8
Ход матча
28'
35'
36'
45'
53'
0:1
67'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
15
Маффео
Пабло
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
13
Буну
Яссин
14
Ньянзу
Танги
10
Ракитич
Иван
16
Навас
Хесус
22
Иско
Аларкон
17
Ламела
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Гарсия ПереВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Салас КикеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Севилья
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед
18 матчей
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.44
|Ли Кан Ин
|1
|0.11
|Маффео Пабло
|1
|0.11
|Раильо Антонио
|1
|0.11
|Родригес Даниэль
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Оливер
|3
|0.33
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.22
|Ламела Эрик
|1
|0.11
|Гудель Неманья
|1
|0.11
|Рекик Карим
|1
|0.11
|Мир Рафа
|1
|0.11
|Иско Аларкон
|0
|0
|Гомес Алехандро
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гренье Клеман
|4
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Коста Хауме
|3
|0
|Родригес Даниэль
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Раильо Антонио
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Мурики Ведат
|1
|1
|Руис Иньиго
|2
|0
|Маффео Пабло
|2
|0
|Ли Кан Ин
|2
|0
|Хавьер Агирре
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|3
|1
|Акунья Маркос
|3
|1
|Иско Аларкон
|4
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|0
|Теллес Алекс
|3
|0
|Фернандо Режес
|2
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Гудель Неманья
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Маркан Маркос
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
14%
4
50%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
3
33%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1
Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0
Севилья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2
Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 1
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 7
|22
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 11
|16
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 3
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Севилья
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|17.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 17
|6
|20.
|Эльче
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|15.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 3
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
Прогнозы на матч Мальорка 0:1 Севилья
Исход игры
Мальорка
8.9% (11)
Ничья
35.8% (44)
Севилья
55.3% (68)
Тотал 2.5
Больше
40.34% (48)
Меньше
59.66% (71)
Обе команды забьют
Да
73.11% (87)
Нет
26.89% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (40)
1:2 Севилья
31.7% (39)
0:1 Севилья
14.6% (18)
1:0 Мальорка
4.9% (6)
2:1 Мальорка
4.1% (5)
0:2 Севилья
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
1:3 Севилья
1.6% (2)
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