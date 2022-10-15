Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе

91' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Севилья

90' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе

87' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Оооо... вот это был удар! Анхель Луис должен был забить с этой позиции.

86' Хорошую попытку сделал Анхель Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Дьедью Амат создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Удар от ворот произведет Севилья

85' Маркан Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хорошую попытку сделал Анхель Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе

81' Ньянзу Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Севилья

80' Батталья Родриго из команды Мальорка наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

80' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Гудель Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе

76' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Монтьель Гонсало получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Монтьель Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе

70' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Акунья Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Лаго Жуниор

65' Удар от ворот произведет Мальорка

65' Теллес Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Монтьель Гонсало из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Севилья

55' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ракитич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

53' Г О О О О Л - Гудель Неманья из команды Севилья правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

52' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе

51' Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Гудель Неманья получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Гудель Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Сегодняшная посещаемость составляет 15300 болельщиков

47' Удар от ворот произведет Мальорка

47' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.