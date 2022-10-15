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Добро пожаловать на матч 9-го тура Примеры, в котором "Атлетик" из Бильбао примет мадридский "Атлетико". Если бы не "эль класико", данная игра была бы центральной в туре, ведь здесь также встречаются команды, занимающие позиции в лидирующей четвёрке. Ожидаем упорной борьбы и максимальной отдачи с обеих сторон, особенно учитывая то, что победа в этом матче позволит сократить отставание от пары лидеров.