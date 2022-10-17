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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 9699 Главный судья: Гонсалес Пабло
Вильярреал
2:0
Конец матча
Осасуна
0'
27' Желтая карточка
Брашанац Дарко
1:0
42' Гол
Данджума Арно
49' Желтая карточка
Эррера Серхио
2:0
52' Пенальти
Данджума Арно
61' Желтая карточка
Круз Хуан
66' Желтая карточка
Кике Гарсия
66' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
72' Желтая карточка
Гарсия Рубен
78' Желтая карточка
Орос Аймар
90' Желтая карточка
Тригерос Мануэль
90'+6

Ход матча

27'
 
Брашанац Дарко
42'
Данджума Арно
(Джексон Николас)
1:0
49'
 
Эррера Серхио
52'
Данджума Арно
2:0
61'
 
Круз Хуан
64'
Моралес Луис
Джексон Николас
 
64'
 
Орос Аймар
Торро Лукас
64'
 
Гарсия Рубен
Гомес Мойсес
64'
 
Абдессамад Эззалзули
Авила Эсекьель
66'
 
Кике Гарсия
66'
Альбиоль Рауль
 
71'
Морено Альберто
Данджума Арно
 
72'
Чуквезе Саму
Пино Йереми
 
72'
 
Гарсия Рубен
77'
 
Будимир Анте
Кике Гарсия
77'
 
Санчес Мануэль
Гарсия Давид
78'
 
Орос Аймар
84'
Тригерос Мануэль
Ману Морланес
 
90'
Тригерос Мануэль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 23
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 147
Вильярреал 82.3% (121)
X 14.3% (21)
Осасуна 3.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Рульи
Херонимо
23
Манди
Аисса
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
21
Пино
Йереми
20
Ману
Морланес
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
15
Джексон
Николас
9
Данджума
Арно
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
9
Авила
Эсекьель
18
Кике
Гарсия
16
Гомес
Мойсес
Вильярреал
4-4-2
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Вильярреал
Осасуна

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:1
П
1:4
П
3:1
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
2:1
П
1:0
П
4:2
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 3 0.33
Морено Херард 2 0.22
Данджума Арно 2 (1) 0.22
Джексон Николас 1 0.11
Коклен Франсис 1 0.11
Моралес Луис 1 0.11
Ло Чельсо Джовани 1 0.11
Пино Йереми 1 0.11
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 3 (1) 0.33
Кике Гарсия 2 (1) 0.22
Орос Аймар 2 (1) 0.22
Гарсия Рубен 1 0.11
Брашанац Дарко 1 0.11
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0
Абдессамад Эззалзули 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбиоль Рауль 3 0
Баэна Алехандро 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Торрес Пау II 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Пино Йереми 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 4 1
Унаи Гарсия 3 1
Авила Эсекьель 2 1
Брашанац Дарко 3 0
Эррера Серхио 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Торро Лукас 2 0
Круз Хуан 2 0
Кике Гарсия 2 0
Орос Аймар 2 0
Будимир Анте 1 0
Видаль Начо 1 0
Монкайола Хон 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Абдессамад Эззалзули 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
3
43%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
5
50%
3
33%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0
Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2
Осасуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2
Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Атлетико М Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
4. Бетис Заявка 9 6 1 2 13 - 6 19
5. Реал Сосьедад Заявка 9 6 1 2 15 - 12 19
6. Атлетик Б Заявка 9 5 2 2 17 - 6 17
7. Вильярреал Заявка 9 4 3 2 12 - 3 15
8. Валенсия Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
9. Осасуна Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
12. Севилья Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
13. Мальорка Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14. Эспаньол Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
15. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
16. Вальядолид Заявка 9 2 2 5 6 - 14 8
17. Хетафе Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
18. Альмерия Заявка 9 2 1 6 8 - 15 7
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
9. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
14. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
15. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Ламела Эрик 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Парехо Даниэль из команды Вильярреал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Торрес Пау II из команды Вильярреал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    94'
    Гарсия Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Торрес Пау II из команды Вильярреал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Прогнозы 147
    Вильярреал 82.3% (121)
    X 14.3% (21)
    Осасуна 3.4% (5)
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    Прогнозы на матч Вильярреал 2:0 Осасуна

    Исход игры
    Вильярреал
    82.3% (121)
    Ничья
    14.3% (21)
    Осасуна
    3.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.7% (52)
    Меньше
    56.3% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    49.58% (59)
    Нет
    50.42% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    29.3% (43)
    1:0 Вильярреал
    22.4% (33)
    2:0 Вильярреал
    16.3% (24)
    1:1 Ничья
    6.1% (9)
    3:1 Вильярреал
    2% (3)
    3:0 Вильярреал
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    1:2 Осасуна
    1.4% (2)
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