Тур: 9. Стадион: Сьюдад де Валенсия. Зрители: 9699 Главный судья: Гонсалес Пабло
2:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаБрашанац Дарко
1:0
42' ГолДанджума Арно
49' Желтая карточкаЭррера Серхио
2:0
52' ПенальтиДанджума Арно
61' Желтая карточкаКруз Хуан
66' Желтая карточкаКике Гарсия
66' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
72' Желтая карточкаГарсия Рубен
78' Желтая карточкаОрос Аймар
90' Желтая карточкаТригерос Мануэль
90'+6
Ход матча
27'
42'
1:0
49'
52'
2:0
61'
66'
66'
72'
78'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
5 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
23
Манди
Аисса
21
Пино
Йереми
18
Кике
Гарсия
16
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
16 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вильярреал
Осасуна
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|3
|0.33
|Морено Херард
|2
|0.22
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.22
|Джексон Николас
|1
|0.11
|Коклен Франсис
|1
|0.11
|Моралес Луис
|1
|0.11
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.11
|Пино Йереми
|1
|0.11
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|3 (1)
|0.33
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.22
|Орос Аймар
|2 (1)
|0.22
|Гарсия Рубен
|1
|0.11
|Брашанац Дарко
|1
|0.11
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Абдессамад Эззалзули
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Баэна Алехандро
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Торрес Пау II
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|4
|1
|Унаи Гарсия
|3
|1
|Авила Эсекьель
|2
|1
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Торро Лукас
|2
|0
|Круз Хуан
|2
|0
|Кике Гарсия
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
3
43%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
5
50%
3
33%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0
Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2
Осасуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2
Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 8
|25
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Бетис
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 6
|17
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 3
|15
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|9.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Сельта
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|12.
|Севилья
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|15.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|18.
|Альмерия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 17
|6
|20.
|Эльче
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 3
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
Прогнозы на матч Вильярреал 2:0 Осасуна
Исход игры
Вильярреал
82.3% (121)
Ничья
14.3% (21)
Осасуна
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (52)
Меньше
56.3% (67)
Обе команды забьют
Да
49.58% (59)
Нет
50.42% (60)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
29.3% (43)
1:0 Вильярреал
22.4% (33)
2:0 Вильярреал
16.3% (24)
1:1 Ничья
6.1% (9)
3:1 Вильярреал
2% (3)
3:0 Вильярреал
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 Осасуна
1.4% (2)
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