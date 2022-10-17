Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Abdessamad Ezzalzouli пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Вильярреал , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Эрнандес Аридане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Г О О О О Л - Данджума Арно из команды Вильярреал забил фантастический гол левой пяткой!

42' Джексон Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Хорошую попытку сделал Баэна Алехандро . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Вильярреал

39' Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали

38' Парехо Даниэль пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

38' Пино Йереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

37' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Парехо Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

31' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Брашанац Дарко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Хорошую попытку сделал Педраса Альфонсо . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Парехо Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Гомес Мойсес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Брашанац Дарко пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

19' Удар от ворот произведет Вильярреал

18' Матч возобновлен

18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

18' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

16' Авила Эсекьель из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Монкайола Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Осасуна

13' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Парехо Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Игрок команды Осасуна совершает фол

7' Гомес Мойсес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Авила Эсекьель пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

6' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Данджума Арно из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Ману Морланес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Осасуна начинает с центра поля