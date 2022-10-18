Тур: 10. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Сото Сесар
13
Буну
Яссин
14
Ньянзу
Танги
22
Иско
Аларкон
12
Мир
Рафа
24
Джюмарт
Эрай
14
Гайя
Хосе
16
Лино
Сэмуел
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Дуро УгоНападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
29 Перес ФранНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Валенсия
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
38 матчей
50%
18.4%
31.6%
19 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
12 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Оливер
|3
|0.33
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.22
|Ламела Эрик
|1
|0.11
|Гудель Неманья
|1
|0.11
|Рекик Карим
|1
|0.11
|Мир Рафа
|1
|0.11
|Иско Аларкон
|0
|0
|Гомес Алехандро
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|2 (1)
|0.22
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.22
|Дьякаби Муктар
|2
|0.22
|Алмейда Андре IV
|1
|0.11
|Лато Тони
|1
|0.11
|Габриэль Паулиста
|1
|0.11
|Нико Гонсалес
|1
|0.11
|Джюмарт Эрай
|1
|0.11
|Клюйверт Джастин
|1
|0.11
|Дуро Уго
|1
|0.11
|Андре Маркос
|1
|0.11
|Лино Сэмуел
|1
|0.11
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.11
|Гильямон Уго
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Гайя Хосе
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|3
|1
|Акунья Маркос
|3
|1
|Иско Аларкон
|4
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|0
|Теллес Алекс
|3
|0
|Фернандо Режес
|2
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Гудель Неманья
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Маркан Маркос
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|3
|1
|Джюмарт Эрай
|3
|1
|Муса Юнус
|4
|0
|Мориба Илайкс
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Андре Маркос
|1
|1
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Гильямон Уго
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Перес Фран
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Забито
7
11
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
43%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
17
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
4
44%
2
12%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
11%
4
24%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
1
7%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4
Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1
Валенсия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0
Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 8
|25
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Бетис
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 6
|17
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 3
|15
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|9.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Сельта
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|12.
|Севилья
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|15.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|18.
|Альмерия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 17
|6
|20.
|Эльче
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 3
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
Прогнозы на матч Севилья - Валенсия
Исход игры
Севилья
57.4% (78)
Ничья
29.4% (40)
Валенсия
13.2% (18)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (59)
Меньше
49.57% (58)
Обе команды забьют
Да
76.07% (89)
Нет
23.93% (28)
Популярный счёт
2:1 Севилья
32.4% (44)
1:1 Ничья
22.1% (30)
1:0 Севилья
16.2% (22)
1:2 Валенсия
5.9% (8)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Валенсия
2.2% (3)
3:1 Севилья
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!