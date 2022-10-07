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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Севилья
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 33
Севилья 69.7% (23)
X 18.2% (6)
Валенсия 12.1% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Валенсия
2.32
3.70
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Севилья
Валенсия

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

38 матчей

50%
18.4%
31.6%
19 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
12 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:0
КК
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
0:1
П
1:1
П
0:2
П
4:0
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:1
ЛЕ
3:1
ЛЕ
2:0
П
0:0
П
3:1
П
4:3
П
2:0
П
1:2
КК
2:1
КК
1:0
П
1:0
П
0:1
П
2:0
П
2:1
П
2:0
ТМС
2:0
П
3:1
КК
2:1
КК
3:2
П
0:0
ПД
1:2
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Оливер 3 0.33
Кармона Хосе Анхель 2 0.22
Ламела Эрик 1 0.11
Гудель Неманья 1 0.11
Рекик Карим 1 0.11
Мир Рафа 1 0.11
Иско Аларкон 0 0
Гомес Алехандро 0 0
Теллес Алекс 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 2 (1) 0.22
Кастильехо Самуэль 2 0.22
Дьякаби Муктар 2 0.22
Алмейда Андре IV 1 0.11
Лато Тони 1 0.11
Габриэль Паулиста 1 0.11
Нико Гонсалес 1 0.11
Джюмарт Эрай 1 0.11
Клюйверт Джастин 1 0.11
Дуро Уго 1 0.11
Андре Маркос 1 0.11
Лино Сэмуел 1 0.11
Солер Карлос 1 (1) 0.11
Гильямон Уго 0 0
Муса Юнус 0 0
Гайя Хосе 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 3 1
Акунья Маркос 3 1
Иско Аларкон 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Теллес Алекс 3 0
Фернандо Режес 2 0
Дилейни Томас 2 0
Гудель Неманья 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Навас Хесус 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Буну Яссин 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Маркан Маркос 1 0
Ромеро Иван 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 3 1
Джюмарт Эрай 3 1
Муса Юнус 4 0
Мориба Илайкс 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Андре Маркос 1 1
Кастильехо Самуэль 2 0
Гильямон Уго 2 0
Васкес Хесус 1 0
Перес Фран 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Забито

7
11
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
43%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
17
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
4
44%
2
12%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
1
7%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4
Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1
Валенсия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0
Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 7 1 0 20 - 1 22
2. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
3. Атлетико М Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
4. Атлетик Б Заявка 9 5 2 2 17 - 6 17
5. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
6. Реал Сосьедад Заявка 8 5 1 2 13 - 11 16
7. Валенсия Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
12. Севилья Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
13. Мальорка Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
15. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
16. Хетафе Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
17. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
18. Эспаньол Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
3. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
4. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
15. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
20. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
11. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Ламела Эрик 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Севилья 69.7% (23)
    X 18.2% (6)
    Валенсия 12.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Валенсия
    2.32
    3.70
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Севилья - Валенсия

    Исход игры
    Севилья
    69.7% (23)
    Ничья
    18.2% (6)
    Валенсия
    12.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.58% (19)
    Меньше
    42.42% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    75.76% (25)
    Нет
    24.24% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    45.5% (15)
    1:1 Ничья
    18.2% (6)
    1:0 Севилья
    18.2% (6)
    1:2 Валенсия
    6.1% (2)
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    Севилья
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