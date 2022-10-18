Тур: 10. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Главный судья: Мунуэра Хосе
0'
0:1
2' ГолУильямс Иньяки
14' Желтая карточкаИглесиас Хуан
18' Желтая карточкаСансет Ойян
19' Желтая карточкаДамиан Суарес
25' Желтая карточкаДуарте Домингуш
1:1
27' ГолАленья Карлес
31' Желтая карточкаАленья Карлес
Ход матча
2'
0:1
14'
18'
19'
25'
27'
1:1
31'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
15
Лекуе
Иньиго
23
Эррера
Андер
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
23 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
История личных встреч
Хетафе
Атлетик Б
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
78.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы
28 матчей
25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.3%
53.6%
32.1%
4 победы 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.9%
71.4%
10.7%
5 побед 20 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|2
|0.2
|Аленья Карлес
|2
|0.2
|Альварес Гастон
|2
|0.2
|Дамиан Суарес
|1
|0.1
|Майораль Борха
|1
|0.1
|Иглесиас Хуан
|1
|0.1
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|4
|0.4
|Уильямс Нико
|3
|0.3
|Беренгер Алекс
|3
|0.3
|Сансет Ойян
|3 (1)
|0.3
|Весга Микель
|2 (1)
|0.2
|Гурусета Горка
|2
|0.2
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Йерай Альварес
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|5
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Дьене Даконам
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Арамбарри Мауро
|1
|1
|Милья Луис
|1
|1
|Дамиан Суарес
|2
|0
|Унал Энес
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Иглесиас Хуан
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Альгобия Анхель
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йерай Альварес
|2
|0
|Сансет Ойян
|2
|0
|Эррера Андер
|0
|1
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
2
67%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
3
19%
1-15
2
22%
4
25%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
4
27%
3
43%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2
Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2
Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 8
|25
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Бетис
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|6.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 7
|18
|7.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 3
|15
|9.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Сельта
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|12.
|Севилья
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|15.
|Хетафе
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|16.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|18.
|Альмерия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 17
|6
|20.
|Эльче
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|4.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|14.
|Хетафе
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|18.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Севилья
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|7.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Севилья
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Хетафе
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Хетафе
|Аленья Карлес
|5
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 3
Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Атлетик Б
Исход игры
Хетафе
8.8% (11)
Ничья
32.8% (41)
Атлетик Б
58.4% (73)
Тотал 2.5
Больше
33.9% (40)
Меньше
66.1% (78)
Обе команды забьют
Да
62.71% (74)
Нет
37.29% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.2% (34)
1:2 Атлетик Б
24% (30)
0:1 Атлетик Б
22.4% (28)
0:2 Атлетик Б
6.4% (8)
2:1 Хетафе
4% (5)
1:0 Хетафе
4% (5)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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