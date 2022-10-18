Атлетико М

—

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче 10-го тура чемпионата Испании в мадридском дерби "Атлетико" сыграет дома с "Райо Вальекано". Текстовый онлайн этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.