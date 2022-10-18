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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Атлетико М
 
Позже
Райо Вальекано
1
Грбич
Иво
16
Молина
Науэль
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
5
Де
Пауль
Родриго
4
Кондогбия
Жоффрей
20
Витсель
Аксель
11
Лемар
Тома
19
Мората
Альваро
8
Гризманн
Антуан
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Катена
Алехандро
16
Мумин
Абдул
3
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
21
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
22
Посо
Хосе
18
Гарсия
Альваро
Ривера
9
Фалькао
Радамель
Атлетико М
4-4-2
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико М
Райо Вальекано

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7.1%
14 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0
КК
3:0
КК
1:1
П
0:2
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
5:0
П
2:1
П
4:3
П
0:1
П
3:1
ТМС
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 4 0.44
Гризманн Антуан 3 0.33
Корреа Анхель 3 0.33
Де Пауль Родриго 1 0.11
Карраско Янник 1 0.11
Эрмосо Марио 1 0.11
Льоренте Маркос 1 0.11
Фелиш Жоау 0 0
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Лемар Тома 0 0
Кунья Матеус 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 2 0.22
Трехо Оскар 1 0.11
Лопес Унаи 1 0.11
Камелло Серхио 1 0.11
Фалькао Радамель 1 0.11
Лежён Флорьян 1 0.11
Катена Алехандро 1 0.11
Сисс Пате 1 0.11
Гарсия Альваро Ривера 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 2 1
Ньигес Сауль 3 0
Хименес Хосе 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Диего Симеоне 3 0
Витсель Аксель 2 0
Коке Хорхе 2 0
Мората Альваро 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Молина Науэль 0 1
Савич Стефан 1 0
Облак Ян 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Кунья Матеус 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 4 0
Валентин Оскар 4 0
Лежён Флорьян 2 1
Димитриевски Столе 3 0
Сисс Пате 3 0
Катена Алехандро 2 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Санчес Сальвадор 1 0
Комесанья Санти 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
4
29%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
5
36%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
1
7%
3
33%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0
Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0
Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Атлетико М Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
4. Бетис Заявка 9 6 1 2 13 - 6 19
5. Реал Сосьедад Заявка 9 6 1 2 15 - 12 19
6. Атлетик Б 1:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 7 18
7. Валенсия 1:0 Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
8. Вильярреал Заявка 9 4 3 2 12 - 3 15
9. Осасуна Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
12. Севилья 0:1 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
13. Мальорка Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14. Эспаньол Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
15. Хетафе 1:1 Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
16. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
17. Вальядолид Заявка 9 2 2 5 6 - 14 8
18. Альмерия Заявка 9 2 1 6 8 - 15 7
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б 1:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия 1:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
9. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
14. Хетафе 1:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
18. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Севилья 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Атлетик Б 1:1 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
6. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
7. Валенсия 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Севилья 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13. Хетафе 1:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
15. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Хетафе Аленья Карлес 5
Севилья Ламела Эрик 1 3
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче 10-го тура чемпионата Испании в мадридском дерби "Атлетико" сыграет дома с "Райо Вальекано". Текстовый онлайн этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2022, осталось 17 минут.

    Главный судья: Иглесиас Хавьер

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 129
Атлетико М 95.3% (123)
X 3.1% (4)
Райо Вальекано 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Райо Вальекано
1.62
4.10
7.70
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Атлетико М - Райо Вальекано

Исход игры
Атлетико М
95.4% (124)
Ничья
3.1% (4)
Райо Вальекано
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.98% (46)
Меньше
61.02% (72)
Обе команды забьют
Да
35.59% (42)
Нет
64.41% (76)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
38.5% (50)
2:1 Атлетико М
20.8% (27)
1:0 Атлетико М
15.4% (20)
3:1 Атлетико М
6.9% (9)
3:0 Атлетико М
4.6% (6)
4:1 Атлетико М
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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