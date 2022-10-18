Тур: 10. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Иглесиас Хавьер
Позже
15
Савич
Стефан
11
Лемар
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Ньигес СаульЗащитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
30 Диас СерджиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
11 Нтекья РандиПолузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Муньос ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетико М
Райо Вальекано
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7.1%
14 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|4
|0.44
|Гризманн Антуан
|3
|0.33
|Корреа Анхель
|3
|0.33
|Де Пауль Родриго
|1
|0.11
|Карраско Янник
|1
|0.11
|Эрмосо Марио
|1
|0.11
|Льоренте Маркос
|1
|0.11
|Фелиш Жоау
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|2
|0.22
|Трехо Оскар
|1
|0.11
|Лопес Унаи
|1
|0.11
|Камелло Серхио
|1
|0.11
|Фалькао Радамель
|1
|0.11
|Лежён Флорьян
|1
|0.11
|Катена Алехандро
|1
|0.11
|Сисс Пате
|1
|0.11
|Гарсия Альваро Ривера
|0
|0
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|2
|1
|Ньигес Сауль
|3
|0
|Хименес Хосе
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Мората Альваро
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Молина Науэль
|0
|1
|Савич Стефан
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|4
|0
|Валентин Оскар
|4
|0
|Лежён Флорьян
|2
|1
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Катена Алехандро
|2
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
4
29%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
5
36%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
1
7%
3
33%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0
Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0
Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 8
|25
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Бетис
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|6.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 7
|18
|7.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 3
|15
|9.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Сельта
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|12.
|Севилья
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|15.
|Хетафе
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|16.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|18.
|Альмерия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 17
|6
|20.
|Эльче
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|4.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|14.
|Хетафе
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|18.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Севилья
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|7.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Севилья
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Хетафе
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Хетафе
|Аленья Карлес
|5
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 3
Прогнозы на матч Атлетико М - Райо Вальекано
Исход игры
Атлетико М
95.4% (124)
Ничья
3.1% (4)
Райо Вальекано
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.98% (46)
Меньше
61.02% (72)
Обе команды забьют
Да
35.59% (42)
Нет
64.41% (76)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
38.5% (50)
2:1 Атлетико М
20.8% (27)
1:0 Атлетико М
15.4% (20)
3:1 Атлетико М
6.9% (9)
3:0 Атлетико М
4.6% (6)
4:1 Атлетико М
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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