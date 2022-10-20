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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Альмерия
3:0
Первый тайм: 40'
Жирона
0'
5' Желтая карточка
Эррера Янгель
1:0
13' Гол
Баптистао Лео
2:0
17' Гол
Туре Эль Билал
36' Желтая карточка
Буэно Сантьяго
3:0
38' Гол
Эмбарба Адриан

Ход матча

5'
 
Эррера Янгель
13'
Баптистао Лео
(Мендес Убулан)
1:0
17'
Туре Эль Билал
2:0
36'
 
Буэно Сантьяго
38'
Эмбарба Адриан
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 121
Альмерия 39.7% (48)
X 52.9% (64)
Жирона 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Альмерия
Ничья
Жирона
2.70
3.49
99.51
Все Коэффициенты
13
Мартинес
Фернардо
24
Мендес
Убулан
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
15
Акиеме
Серхио
6
Де
ла
Ос
Сесар
3
Мелеро
Гонсало
12
Баптистао
Лео
5
Робертоне
Лукас
10
Эмбарба
Адриан
9
Туре
Эль
Билал
1
Хуан
Карлос
Мартин
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
2
Бернардо
Эспиноса
3
Гутьеррес
Мигель
21
Эррера
Янгель
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
17
Рикельме
Родриго
9
Кастельянос
Валентин
7
Стуани
Кристиан
Альмерия
4-2-3-1
Жирона
4-4-2

История личных встреч

Альмерия
Жирона

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

20 матчей

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
3:3
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 3 0.3
Умар Садик 2 0.2
Рамазани Ларжи 2 0.2
Робертоне Лукас 1 0.1
Баптистао Лео 1 0.1
Бабич Срджян 1 0.1
Эмбарба Адриан 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Эгуарас Иниго 0 0
Посо Алехандро 0 0
Мендес Убулан 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рикельме Родриго 2 0.2
Кастельянос Валентин 2 0.2
Мартинес Арнау 2 0.2
Стуани Кристиан 2 (1) 0.2
Ромеу Ориоль 1 0.1
Рейньер Жезус 1 0.1
Сайс Самуэль 1 (1) 0.1
Гарсия Алеш 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Эррера Янгель 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Фернандес Валери 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 4 0
Эмбарба Адриан 2 1
Саму Гарсия 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Баптистао Лео 2 0
Эгуарас Иниго 2 0
Де ла Ос Сесар 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Робертоне Лукас 2 0
Рамазани Ларжи 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Соуза Диего II 1 0
Эли Родриго 1 0
Мелеро Гонсало 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Марко Милованович I 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 4 0
Ромеу Ориоль 3 0
Гутьеррес Мигель 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Мичел Мадера 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Чичарито 1 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Давид Лопес 1 0
Эррера Янгель 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Фернандес Валери 1 0
Мартинес Арнау 1 0
Коуто Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
2
25%
1
9%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
3
19%
1-15
6
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
5
33%
4
25%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0
Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2
Жирона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1
Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 9 1 0 25 - 8 28
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Реал Сосьедад Заявка 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Вильярреал Заявка 9 4 3 2 12 - 3 15
8. Валенсия Заявка 10 4 3 3 17 - 11 15
9. Осасуна Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Райо Вальекано Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
11. Вальядолид Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
12. Альмерия 3:0 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
13. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
14. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
15. Эспаньол Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
16. Мальорка Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
17. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
18. Жирона 0:3 Заявка 10 2 2 6 12 - 18 8
19. Кадис Заявка 10 1 4 5 4 - 17 7
20. Эльче Заявка 10 0 3 7 6 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8. Альмерия 3:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
9. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
10. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
11. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Жирона 0:3 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
13. Вальядолид Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Мальорка Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Альмерия 3:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19. Жирона 0:3 Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Мальорка Гренье Клеман 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Альмерия: 37%, Жирона: 63%.
  • 40'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    40'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    40'
    Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
  • 39'
    Баптистао Лео ослабляет давление, выбив мяч.
  • 39'
    Отличный гол забил Эмбарба Адриан
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Альмерия 39.7% (48)
    X 52.9% (64)
    Жирона 7.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Жирона
    2.70
    3.49
    99.51
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Альмерия 3:0 Жирона онлайн

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    Прогнозы на матч Альмерия 3:0 Жирона

    Исход игры
    Альмерия
    39.7% (48)
    Ничья
    52.9% (64)
    Жирона
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.95% (21)
    Меньше
    82.05% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    65.81% (77)
    Нет
    34.19% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.3% (56)
    1:0 Альмерия
    24% (29)
    2:1 Альмерия
    14% (17)
    0:1 Жирона
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Жирона
    2.5% (3)
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    Альмерия
    Жирона
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