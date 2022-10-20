Тур: 10. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Зрители: 11194 Главный судья: Куадра Гильермо
0'
5' Желтая карточкаЭррера Янгель
1:0
13' ГолБаптистао Лео
2:0
17' ГолТуре Эль Билал
36' Желтая карточкаБуэно Сантьяго
3:0
38' ГолЭмбарба Адриан
3:1
47' ГолРикельме Родриго
3:1
78' Не забитый пенальтиСтуани Кристиан
3:2
83' ПенальтиСтуани Кристиан
85' Желтая карточкаРамазани Ларжи
90' Желтая карточкаБернардо Эспиноса
90'+8
Ход матча
13'
1:0
17'
2:0
36'
38'
3:0
47'
78'
3:1
83'
3:2
85'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
14 ЛазароНападающий
-
2 Кайки
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
16 ЧичаритоЗащитник
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
12 Вилья ТониПолузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Вальехо МануНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Альмерия
Жирона
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
20 матчей
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|3
|0.3
|Умар Садик
|2
|0.2
|Рамазани Ларжи
|2
|0.2
|Эмбарба Адриан
|1
|0.1
|Робертоне Лукас
|1
|0.1
|Баптистао Лео
|1
|0.1
|Бабич Срджян
|1
|0.1
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Эгуарас Иниго
|0
|0
|Посо Алехандро
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рикельме Родриго
|3
|0.3
|Стуани Кристиан
|3 (2)
|0.3
|Кастельянос Валентин
|2
|0.2
|Мартинес Арнау
|2
|0.2
|Ромеу Ориоль
|1
|0.1
|Рейньер Жезус
|1
|0.1
|Сайс Самуэль
|1 (1)
|0.1
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Эррера Янгель
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
|Фернандес Валери
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайки
|4
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|1
|Саму Гарсия
|3
|0
|Рамазани Ларжи
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Баптистао Лео
|2
|0
|Эгуарас Иниго
|2
|0
|Де ла Ос Сесар
|2
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Робертоне Лукас
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Соуза Диего II
|1
|0
|Эли Родриго
|1
|0
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Брандарис Хуан
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|2
|0
|Бернардо Эспиноса
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Буэно Сантьяго
|2
|0
|Мичел Мадера
|0
|1
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Чичарито
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Эррера Янгель
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Мартинес Арнау
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
8 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
3
33%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Забито
11
13
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
3
27%
1
8%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
4
21%
1-15
6
35%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
5
29%
29%
4
21%
61-75
4
24%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0
Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2
Жирона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1
Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 8
|28
|2.
|Барселона
|3:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|24 - 4
|25
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 8
|18
|7.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|10 - 10
|16
|8.
|Вильярреал
|0:3 Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 6
|15
|9.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Альмерия
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|13.
|Севилья
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|18.
|Жирона
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 18
|8
|19.
|Кадис
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|4 - 17
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Барселона
|3:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 0
|13
|3.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|8.
|Альмерия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|9.
|Вильярреал
|0:3 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|11.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|3:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|6.
|Вильярреал
|0:3 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|11.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|19.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|11 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (2)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Мальорка
|Гренье Клеман
|5
Прогнозы на матч Альмерия 3:2 Жирона
Исход игры
Альмерия
39.7% (48)
Ничья
52.9% (64)
Жирона
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
17.95% (21)
Меньше
82.05% (96)
Обе команды забьют
Да
65.81% (77)
Нет
34.19% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.3% (56)
1:0 Альмерия
24% (29)
2:1 Альмерия
14% (17)
0:1 Жирона
4.1% (5)
0:0 Ничья
3.3% (4)
1:2 Жирона
2.5% (3)
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