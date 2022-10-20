ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Largie Ramazani оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Largie Ramazani оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Ромеу Ориоль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Сегодняшная посещаемость составляет 11194 болельщиков

85' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Судье надоело, что Largie Ramazani тянет время и он наказал его горчичником

83' 'Г О О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона забил правой с пенальти! Fernando Martinez решил остаться по центру ворот.'

82' Матч возобновлен

81' После проверки VAR судья изменил решение - Жирона пробьет пенальти!

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

78' Эррера Янгель нанес удар головой, но Fernando Martinez спокойно отбил мяч.

78' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Стуани Кристиан из команды Жирона пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

77' После проверки VAR судья изменил решение - Жирона пробьет пенальти!

76' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

75' Гарсия Алеш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Гарсия Алеш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Вальехо Ману навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Жирона

69' Тактическая замена. Arnau Martinez уходит с поля и его заменяет Коуто Ян

68' Largie Ramazani оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Альмерия

65' Кастельянос Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Samu

64' Тактическая замена. Мелеро Гонсало уходит с поля и его заменяет Largie Ramazani

63' Arnau Martinez нанес удар, но тот был заблокирован.

62' Гарсия Алеш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Альмерия

55' Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Стуани Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Альмерия

51' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Робертоне Лукас нанес удар головой, но Juan Carlos спокойно отбил мяч.

51' Акиеме Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Жирона

50' Баптистао Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Мартинес Фернардо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

47' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Рикельме Родриго из команды Жирона

46' Эмбарба Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.