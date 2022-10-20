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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 11194 Главный судья: Куадра Гильермо
Альмерия
3:2
Конец матча
Жирона
0'
5' Желтая карточка
Эррера Янгель
1:0
13' Гол
Баптистао Лео
2:0
17' Гол
Туре Эль Билал
36' Желтая карточка
Буэно Сантьяго
3:0
38' Гол
Эмбарба Адриан
3:1
47' Гол
Рикельме Родриго
3:1
78' Не забитый пенальти
Стуани Кристиан
3:2
83' Пенальти
Стуани Кристиан
85' Желтая карточка
Рамазани Ларжи
90' Желтая карточка
Бернардо Эспиноса
90'+8

Ход матча

5'
 
Эррера Янгель
13'
Баптистао Лео
(Мендес Убулан)
1:0
17'
Туре Эль Билал
2:0
36'
 
Буэно Сантьяго
38'
Эмбарба Адриан
3:0
47'
3:1
Рикельме Родриго
(Гутьеррес Мигель)
64'
Рамазани Ларжи
Мелеро Гонсало
 
64'
Саму Гарсия
Баптистао Лео
 
69'
 
Вальехо Ману
Кастельянос Валентин
69'
 
Коуто Ян
Мартинес Арнау
72'
Посо Алехандро
Эмбарба Адриан
 
78'
3:1
Стуани Кристиан
79'
 
Фернандес Валери
Гутьеррес Мигель
79'
 
Вилья Тони
Рикельме Родриго
83'
3:2
Стуани Кристиан
84'
Брандарис Хуан
Туре Эль Билал
 
84'
Портильо Франсиско
Робертоне Лукас
 
85'
Рамазани Ларжи
 
90'
 
Бернардо Эспиноса

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Альмерия 39.7% (48)
X 52.9% (64)
Жирона 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Мартинес
Фернардо
24
Мендес
Убулан
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
15
Акиеме
Серхио
6
Де
ла
Ос
Сесар
3
Мелеро
Гонсало
12
Баптистао
Лео
5
Робертоне
Лукас
10
Эмбарба
Адриан
9
Туре
Эль
Билал
1
Хуан
Карлос
Мартин
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
2
Бернардо
Эспиноса
3
Гутьеррес
Мигель
21
Эррера
Янгель
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
17
Рикельме
Родриго
9
Кастельянос
Валентин
7
Стуани
Кристиан
Альмерия
4-2-3-1
Жирона
4-4-2

История личных встреч

Альмерия
Жирона

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

20 матчей

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
3:3
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 3 0.3
Умар Садик 2 0.2
Рамазани Ларжи 2 0.2
Эмбарба Адриан 1 0.1
Робертоне Лукас 1 0.1
Баптистао Лео 1 0.1
Бабич Срджян 1 0.1
Мелеро Гонсало 0 0
Эгуарас Иниго 0 0
Посо Алехандро 0 0
Мендес Убулан 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рикельме Родриго 3 0.3
Стуани Кристиан 3 (2) 0.3
Кастельянос Валентин 2 0.2
Мартинес Арнау 2 0.2
Ромеу Ориоль 1 0.1
Рейньер Жезус 1 0.1
Сайс Самуэль 1 (1) 0.1
Гутьеррес Мигель 0 0
Гарсия Алеш 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Эррера Янгель 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Фернандес Валери 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 4 0
Эмбарба Адриан 2 1
Саму Гарсия 3 0
Рамазани Ларжи 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Баптистао Лео 2 0
Эгуарас Иниго 2 0
Де ла Ос Сесар 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Робертоне Лукас 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Соуза Диего II 1 0
Эли Родриго 1 0
Мелеро Гонсало 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Марко Милованович I 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 4 0
Ромеу Ориоль 3 0
Гутьеррес Мигель 2 0
Бернардо Эспиноса 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Буэно Сантьяго 2 0
Мичел Мадера 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Чичарито 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Давид Лопес 1 0
Эррера Янгель 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Мартинес Арнау 1 0
Коуто Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
8 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
3
33%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

11
13
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
3
27%
1
8%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
4
21%
1-15
6
35%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
5
29%
29%
4
21%
61-75
4
24%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0
Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2
Жирона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1
Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 9 1 0 25 - 8 28
2. Барселона 3:0 Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
3. Реал Сосьедад Заявка 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Осасуна Заявка 10 5 1 4 10 - 10 16
8. Вильярреал 0:3 Заявка 10 4 3 3 12 - 6 15
9. Валенсия Заявка 10 4 3 3 17 - 11 15
10. Райо Вальекано Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
11. Вальядолид Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
12. Альмерия Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
13. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
14. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
15. Мальорка Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
16. Эспаньол Заявка 10 2 3 5 12 - 17 9
17. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
18. Жирона Заявка 10 2 2 6 14 - 18 8
19. Кадис Заявка 10 1 4 5 4 - 17 7
20. Эльче Заявка 10 0 3 7 6 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Барселона 3:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
3. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
7. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
8. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
9. Вильярреал 0:3 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
10. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
11. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
13. Вальядолид Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона 3:0 Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал 0:3 Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Мальорка Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 11 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Мальорка Гренье Клеман 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Альмерия вырывает победу
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Альмерия: 34%, Жирона: 66%.
  • Фол, нарушение
    98'
    Эррера Янгель из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Мартинес Фернардо пострадал.
  • 98'
    Эррера Янгель нанес удар головой, но Fernando Martinez спокойно отбил мяч.
  • 98'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    97'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Бонусы букмекеров
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Альмерия 39.7% (48)
    X 52.9% (64)
    Жирона 7.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Альмерия 3:2 Жирона

    Исход игры
    Альмерия
    39.7% (48)
    Ничья
    52.9% (64)
    Жирона
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.95% (21)
    Меньше
    82.05% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    65.81% (77)
    Нет
    34.19% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.3% (56)
    1:0 Альмерия
    24% (29)
    2:1 Альмерия
    14% (17)
    0:1 Жирона
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Жирона
    2.5% (3)
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