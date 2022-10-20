  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 17832 Главный судья: Мелеро Марио
Осасуна
1:0
Конец матча
Эспаньол
0'
27' Желтая карточка
Гарсия Давид
53' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
1:0
55' Гол
Будимир Анте
73' Желтая карточка
Калеро Фернандо
90'+4

Ход матча

27'
Гарсия Давид
 
53'
 
Брайтвайт Мартин
55'
Будимир Анте
(Абдессамад Эззалзули)
1:0
59'
 
Пуадо Хавьер
Баре Кейди
60'
 
Эспозито Эду
Видаль Алеш
68'
Брашанац Дарко
Гомес Мойсес
 
68'
Авила Эсекьель
Будимир Анте
 
73'
 
Калеро Фернандо
78'
Монкайола Хон
Гарсия Рубен
 
78'
 
Эль Хилали Омар
Калеро Фернандо
79'
Круз Хуан
Абдессамад Эззалзули
 
79'
 
Ласо Хосе
Брайтвайт Мартин
89'
Кике Гарсия
Орос Аймар
 
90'
 
Гомес Даниэль
Винисиус Соуза

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Осасуна 59.8% (73)
X 27.9% (34)
Эспаньол 12.3% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
25
Айтор
Фернандес
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
14
Гарсия
Рубен
22
Орос
Аймар
12
Абдессамад
Эззалзули
17
Будимир
Анте
13
Лекомт
Бенжамен
5
Калеро
Фернандо
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
22
Видаль
Алеш
8
Баре
Кейди
12
Винисиус
Соуза
17
Брайтвайт Мартин
10
Дардер
Серхи
9
Хоселу
Санмартин
Осасуна
4-1-4-1
Эспаньол
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Эспаньол

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

21 матч

52.4%
14.3%
33.3%
11 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
КК
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:4
П
3:0
П
1:2
П
1:1
П
1:0
П
0:2
П
0:3
П
2:0
П
1:2
П
4:0
П
1:0
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 3 (1) 0.3
Кике Гарсия 2 (1) 0.2
Орос Аймар 2 (1) 0.2
Гарсия Рубен 1 0.1
Брашанац Дарко 1 0.1
Будимир Анте 1 0.1
Абдессамад Эззалзули 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 7 (2) 0.7
Брайтвайт Мартин 2 0.2
Эспозито Эду 2 0.2
Дардер Серхи 1 0.1
Оливан Бриан 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 5 1
Унаи Гарсия 3 1
Авила Эсекьель 2 1
Брашанац Дарко 3 0
Эррера Серхио 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Торро Лукас 2 0
Круз Хуан 2 0
Кике Гарсия 2 0
Орос Аймар 2 0
Будимир Анте 1 0
Видаль Начо 1 0
Монкайола Хон 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Абдессамад Эззалзули 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 4 0
Винисиус Соуза 3 0
Брайтвайт Мартин 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Оливан Бриан 2 0
Лекомт Бенжамен 0 1
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Кабрера Леандро 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Дардер Серхи 1 0
Видаль Алеш 1 0
Лосано Поль 1 0
Калеро Фернандо 1 0
Рибаудо Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
75%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
3
30%
4
24%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2
Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1
Эспаньол
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 9 1 0 25 - 8 28
2. Барселона 3:0 Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
3. Реал Сосьедад Заявка 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Осасуна Заявка 10 5 1 4 10 - 10 16
8. Вильярреал 0:3 Заявка 10 4 3 3 12 - 6 15
9. Валенсия Заявка 10 4 3 3 17 - 11 15
10. Райо Вальекано Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
11. Вальядолид Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
12. Альмерия Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
13. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
14. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
15. Мальорка Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
16. Эспаньол Заявка 10 2 3 5 12 - 17 9
17. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
18. Жирона Заявка 10 2 2 6 14 - 18 8
19. Кадис Заявка 10 1 4 5 4 - 17 7
20. Эльче Заявка 10 0 3 7 6 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Барселона 3:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
3. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
7. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
8. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
9. Вильярреал 0:3 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
10. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
11. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
13. Вальядолид Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона 3:0 Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал 0:3 Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Мальорка Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 11 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Мальорка Гренье Клеман 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Осасуна вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Осасуна: 65%, Эспаньол: 35%.
  • 93'
    Кабрера Леандро ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 93'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 92'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Удар от ворот произведет Осасуна
  • 91'
    Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Осасуна 59.8% (73)
    X 27.9% (34)
    Эспаньол 12.3% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Осасуна 1:0 Эспаньол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Эспаньол

    Исход игры
    Осасуна
    59.8% (73)
    Ничья
    27.9% (34)
    Эспаньол
    12.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.51% (36)
    Меньше
    69.49% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    57.63% (68)
    Нет
    42.37% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    32% (39)
    1:1 Ничья
    26.2% (32)
    2:1 Осасуна
    22.1% (27)
    1:2 Эспаньол
    6.6% (8)
    0:1 Эспаньол
    4.1% (5)
    2:0 Осасуна
    3.3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     