Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Abdessamad Ezzalzouli навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Хорошую попытку сделал Abdessamad Ezzalzouli. Удар в створ, но вратарь начеку

Abdessamad Ezzalzouli нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Оооо... вот это был удар! Кабрера Леандро должен был забить с этой позиции.

44' Кабрера Леандро нанес удар головой, но Айтор Фернандес спокойно отбил мяч.

44' Дардер Серхи из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Эспаньол

39' Орос Аймар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Гарсия Давид III создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

29' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Удар от ворот произведет Эспаньол

26' Гомес Мойсес не смог попасть в створ ударом издали

25' Гомес Мойсес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Abdessamad Ezzalzouli нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

20' Хоселу Санмартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Калеро Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Унаи Гарсия получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Баре Кейди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Баре Кейди наказан за толчок Abdessamad Ezzalzouli

9' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Видаль Алеш наказан за толчок Abdessamad Ezzalzouli

3' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Эспаньол

2' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Санчес Мануэль пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Осасуна начинает с центра поля