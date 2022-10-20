Тур: 10. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 17832 Главный судья: Мелеро Марио
0'
27' Желтая карточкаГарсия Давид
53' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
1:0
55' ГолБудимир Анте
73' Желтая карточкаКалеро Фернандо
90'+4
Ход матча
27'
53'
55'
73'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
16
Гомес
Мойсес
14
Гарсия
Рубен
22
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
24
Серхи
Гомес
14
Оливан
Бриан
22
Видаль
Алеш
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоНападающий
- Нападающий
-
16 Ласо ХосеНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Эспаньол
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
21 матч
52.4%
14.3%
33.3%
11 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|3 (1)
|0.3
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.2
|Орос Аймар
|2 (1)
|0.2
|Гарсия Рубен
|1
|0.1
|Брашанац Дарко
|1
|0.1
|Будимир Анте
|1
|0.1
|Абдессамад Эззалзули
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|7 (2)
|0.7
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.2
|Эспозито Эду
|2
|0.2
|Дардер Серхи
|1
|0.1
|Оливан Бриан
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|5
|1
|Унаи Гарсия
|3
|1
|Авила Эсекьель
|2
|1
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Торро Лукас
|2
|0
|Круз Хуан
|2
|0
|Кике Гарсия
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|4
|0
|Винисиус Соуза
|3
|0
|Брайтвайт Мартин
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Оливан Бриан
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|0
|1
|Серхи Гомес
|0
|1
|Диего Мартинез
|1
|0
|Кабрера Леандро
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Видаль Алеш
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Калеро Фернандо
|1
|0
|Рибаудо Нико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
75%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
3
30%
4
24%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2
Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1
Эспаньол
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 8
|28
|2.
|Барселона
|3:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|24 - 4
|25
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 8
|18
|7.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|10 - 10
|16
|8.
|Вильярреал
|0:3 Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 6
|15
|9.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Альмерия
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|13.
|Севилья
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|18.
|Жирона
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 18
|8
|19.
|Кадис
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|4 - 17
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Барселона
|3:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 0
|13
|3.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|8.
|Альмерия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|9.
|Вильярреал
|0:3 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|11.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|3:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|6.
|Вильярреал
|0:3 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|11.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|19.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|11 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (2)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Мальорка
|Гренье Клеман
|5
Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Эспаньол
Исход игры
Осасуна
59.8% (73)
Ничья
27.9% (34)
Эспаньол
12.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
30.51% (36)
Меньше
69.49% (82)
Обе команды забьют
Да
57.63% (68)
Нет
42.37% (50)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
32% (39)
1:1 Ничья
26.2% (32)
2:1 Осасуна
22.1% (27)
1:2 Эспаньол
6.6% (8)
0:1 Эспаньол
4.1% (5)
2:0 Осасуна
3.3% (4)
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