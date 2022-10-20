  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 73261 Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Барселона
3:0
Второй тайм: 90'
Вильярреал

Ход матча

25'
 
Мохика Хоан
Педраса Альфонсо
31'
Левандовски Роберт
(Альба Жорди)
1:0
35'
Левандовски Роберт
(Гави)
2:0
38'
Фати Ансу
3:0
46'
 
Моралес Луис
Данджума Арно
57'
 
Тригерос Мануэль
Ману Морланес
58'
 
Морено Альберто
Джексон Николас
70'
Бельерин Эктор
Роберто Серхи
 
70'
Бускетс Серхио
Де Йонг Френки
 
75'
Дембеле Усман
Фати Ансу
 
75'
Рафинья Диас
Левандовски Роберт
 
78'
Пике Херард
Кунде Жюль
 
80'
 
Манди Аисса
Альбиоль Рауль

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 143
Барселона 92.3% (132)
X 7% (10)
Вильярреал 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Вильярреал
5.00
5.15
8.22
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
20
Роберто
Серхи
23
Кунде
Жюль
17
Алонсо
Маркос
18
Альба
Жорди
30
Гави
21
Де
Йонг
Френки
8
Педри
11
Торрес
Ферран
9
Левандовски
Роберт
10
Фати
Ансу
13
Рульи
Херонимо
2
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
21
Пино
Йереми
20
Ману
Морланес
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
15
Джексон
Николас
9
Данджума
Арно
Барселона
4-3-3
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Барселона
Вильярреал

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
12.5%
20.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

32 матча

68.8%
21.9%
9.3%
22 победы 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:1
П
4:4
П
2:0
П
5:1
П
0:2
П
4:1
П
1:1
П
2:2
П
3:0
КК
1:3
КК
3:1
П
3:2
П
0:1
П
2:3
П
2:1
П
0:0
П
5:0
П
0:1
П
3:1
П
1:4
П
1:1
П
3:3
П
1:2
ПД
1:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 11 1.1
Фати Ансу 3 0.3
Дембеле Усман 2 0.2
Педри 2 0.2
Рафинья Диас 1 0.1
Роберто Серхи 1 0.1
Депай Мемфис 1 0.1
Де Йонг Френки 1 0.1
Торрес Ферран 1 0.1
Гарсия Эрик 1 0.1
Бальде Алехандро 0 0
Кунде Жюль 0 0
Альба Жорди 0 0
Гави 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 3 0.3
Морено Херард 2 0.2
Данджума Арно 2 (1) 0.2
Джексон Николас 1 0.1
Коклен Франсис 1 0.1
Моралес Луис 1 0.1
Ло Чельсо Джовани 1 0.1
Пино Йереми 1 0.1
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 4 1
Кесси Франк 3 0
Дембеле Усман 2 0
Араухо Рональд 2 0
Пике Херард 1 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Торрес Ферран 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гави 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбиоль Рауль 3 0
Баэна Алехандро 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Торрес Пау II 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Пино Йереми 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
4
19%
2
17%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
5
42%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0
Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0
Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 9 1 0 25 - 8 28
2. Барселона 3:0 Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
3. Реал Сосьедад Заявка 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Осасуна Заявка 10 5 1 4 10 - 10 16
8. Вильярреал 0:3 Заявка 10 4 3 3 12 - 6 15
9. Валенсия Заявка 10 4 3 3 17 - 11 15
10. Райо Вальекано Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
11. Вальядолид Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
12. Альмерия Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
13. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
14. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
15. Мальорка Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
16. Эспаньол Заявка 10 2 3 5 12 - 17 9
17. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
18. Жирона Заявка 10 2 2 6 14 - 18 8
19. Кадис Заявка 10 1 4 5 4 - 17 7
20. Эльче Заявка 10 0 3 7 6 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Барселона 3:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
3. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
7. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
8. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
9. Вильярреал 0:3 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
10. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
11. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
13. Вальядолид Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона 3:0 Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал 0:3 Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Мальорка Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 11 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Мальорка Гренье Клеман 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты добавлены к основному времени второго тайма.
  • Угловой
    89'
    Сам же Рафинья в итоге исполнил штрафной удар, метил слева в ближний угол, но в итоге угодил в стенку. Ещё один угловой разыграли хозяева поля, но упустили в итоге мяч за лицевую.
  • Фол, нарушение
    87'
    Рафинья оказался на газоне недалеко от штрафной площади соперника, это Тригерос правила нарушил. Хави пошёл на защиту своего партнёра, но обошлось без серьёзных стычек у нас. Смотрим опасный штрафной, исполнители у "Барсы" есть!
  • Угловой
    85'
    Разыграли угловой справа футболисты "Барселоны", в итоге дело дошло до удара из-за пределов штрафной площади, но Педри в створ не попал. Хорошая попытка!
  • 84'
    Хорошая атака "Барселоны", Ферран Торрес очень хочет сегодня забить, откликнулся он в штрафной под передачу Дембеле, но слегка затянул с ударом, в итоге успел его накрыть защитник. Угловой посмотрим.
  • 83'
    Пошла у нас заключительная десятиминутка основного времени второго тайма. Всё уже давно понятно, второй тайм, как мы уже сказали, превратился в сущую формальность. Осталось командам доиграть.
  • 81'
    Неплохая длинная передача в штрафную площадь "Вильярреала", и Ферран Торрес был близок к мячу, но Рульи уверенно сыграл на выходе, в руки он успел забрать его.
  • Замена
    80'
    А вот и заключительная замена в составе "Вильярреала". Аисса Манди появился в игре вместо Рауля Альбиоля.
  • 79'
    Усман Дембеле здорово разобрался на правом фланге, прострелил в центр штрафной площади, где Рафинья до мяча добрался, но не получился удар акцентированным, толком не попал Диас.
  • Замена
    78'
    А вот и заключительная на сегодня замена для "Барселоны", не стал затягивать Хави. Херард Пике появился на футбольном поле вместо Жюля Кунде.
  • 77'
    Ещё по одной замене есть у тренеров, график сейчас тяжёлый у "Барселоны". и я думаю, Хави ещё кому-то из лидеров даст сегодня отдохнуть.
  • Замена
    75'
    Ещё одна замена в составе "Барселоны". Вместо Ансу Фати на поле появился Рафинья, а Роберт Левандовски уступил место для Усмана Дембеле.
  • Фол, нарушение
    74'
    Неторопливо катают мяч игроки "Барселоны", в случае потери вступают в отбор, так и проходит наш поединок во втором тайме. Пино сейчас в центре поля откровенно влетел сзади в ноги Фати, но и тут карточки нет.
  • 72'
    Дело дошло до удара по воротам! Неплохой навес с правого фланга к линии вратарской площади, там выше всех прыгнул Баэна, пробил головой, но получилось высоковато у него.
  • 71'
    Серхио Бускетс сразу получил капитанскую повязку после выхода на поле. "Вильярреал" заработал штрафной на правом фланге своей атаки.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      70'
      Двойная замена в составе "Барселоны". Серхи Роберто и Френки Де Йонг покинули пределы поля, вместо них будут играть Эктор Бельерин и Серхио Бускетс.
    • 69'
      В центр поля у нас игра переместилась. "Барселона" взяла паузу, сейчас даже гости чуть больше мячом владеют.
    • 67'
      Готовит Хави первые изменения в своём составе, Бельерин переодевается сейчас. Пока не видно, выйдет ли кто-нибудь с ним на поле. Может дать и лидерам отдохнуть.
    • Фол, нарушение
      66'
      Педри досталось по ноге в центре поля, тактический фол, чтобы атака у "Барселоны" быстрая не получилась.
    • 65'
      Приближается второй тайм к своей середине, удалось игрокам "Вильярреала" перебраться на половину поля соперника, но до обострения далеко, конечно.
    • 63'
      Да, во многом в формальность превращается второй тайм у нас. Очевидно, что "Вильярреал" не может никак перехватить ход поединка, впереди так ничего и не получается у гостей. В своё удовольствие играет "Барселона".
    • 62'
      Продолжает "Барселона" довольно активно действовать впереди, моментов толком нет, но и "Вильярреал" по-прежнему не может выбраться в атаку. Так и живём.
    • 61'
      Альба с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Фати не дотянулся. Зато Гави мяч всё-таки подхватил, отыграл на Де Йонга, который сильно по центру прострелил, но никто не смог выскочить на эту передачу.
    • 59'
      73 261 болельщик сегодня на "Камп Ноу", как всегда всё в порядке с посещаемостью у каталонского клуба.
    • Замена
      58'
      Двойная замена в составе "Вильярреала". Ману Морланес и Николас Джексон отправились отдыхать, вместо них будут играть Мануэль Тригерос и Альберто Морено.
    • 57'
      Разыграли штрафной игроки "Вильярреала", последовал заброс в штрафную площадь, но до мяча никто не добрался. Тер Штеген введёт мяч в игру.
    • Фол, нарушение
      56'
      Кунде нарушил правила, зацепил за ногу Луиса Моралеса. Неплохой штрафной может получиться у "Вильярреала"! До штрафной не так далеко.
    • 55'
      Ферран Торрес справа мягкий заброс в штрафную площадь исполнил, до Левандовски мяч не дошёл, на перехвате сыграл защитник "Вильярреала".
    • 54'
      Продолжает всё контролировать "Барселона", и очередную атаку хозяев мы увидели. Фати отыграл налево на Альбу, Жорди навесил в штрафную площадь, где Левандовски до мяча добрался, но пробить было уже сложно. В руки Рульи отскок случился.
    • Опасный момент
      52'
      Вновь чуть не забила "Барселона"! Рульи забрал мяч в руки, низом покатил на защитника, но на перехвате сыграл Гави, отыграл в штрафную на Фати, который пробил в ближний угол, но голкипер "Вильярреала" исправил свою же ошибку, команду спас!
    • 51'
      Неплохая передача из глубины поля в направлении Левандовски, который смело потащил мяч вперёд, но всё же в борьбе с защитником далековато от себя отпустил, и Рульи на выходе забрал его в руки.
    • Офсайд
      50'
      Педри сделал классную проникающую передачу в штрафную площадь на Альбу, но во-первых, в офсайд умудрился забежать защитник, а во-вторых, Рульи прострел Жорди всё равно накрыл.
    • 49'
      Комбинируют игроки "Барселоны" в очередной раз на половине поля гостей. Неплохой ходит мяч вокруг штрафной площади.
    • 47'
      Первый тайм начинался так же. Игроки "Вильярреала" пытаются что-то разыграть на своей половине поля, а "Барселона" большими силами прессингует.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начался второй тайм!
    • Замена
      Замена после перерыва произошла в составе "Вильярреала". Луис Моралес появился на футбольном поле, а на второй тайм не вышел Арно Данджума.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток, первый тайм окончен!
      "Барселона" долго запрягала, но в итоге смогла за короткий промежуток забить три мяча подряд, максимально "прибив" команду гостей. А сможет ли "Вильярреал" прийти в себя хоть немного, узнаем совсем скоро!
    • Дополнительное время
      45'
      Минута добавлена к основному времени первого тайма.
    • 43'
      В спокойном темпе у нас проходит концовка первого тайма. Стараются игроки "Вильярреала" немного покатать мяч, хозяева в целом совсем не против.
    • 41'
      Пошла у нас заключительная пятиминутка первого тайма. Вот уже игроки "Барселоны" немного сбавили свой атакующий порыв, да и "Вильярреал" явно "прибит" после трёх голов подряд.
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Ансу Фати! 3:0!
      Серхи Роберто здорово подключился по правому флангу, ворвался в штрафную площадь и прострелил на Фати. Ансу как следует не попал мячу, но и Рульи этого не ожидал, не сумев его отбить. В итоге мяч отскочил от штанги во вратарскую, и Фати уже пяткой подправил его в створ!
    • 37'
      Продолжает прессинговать "Барселона". Неужели хозяева решили уже в первом тайме все вопросы снять?
    • 36'
      Гави на этот раз сделал голевую передачу, именно он протащил мяч по центру после перехвата в центре поля!
    • 2 гола - дубль!
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Роберт Левандовски! 2:0!
      Перехватывает "Барселона" мяч в центре поля, пошла быстрая контратака по центру поля! Передача налево на Левандовски, который немного сместился вдоль линии штрафной площади и неотразимо пробил в дальний угол!
    • 33'
      Ничего не изменилось у нас на поле после гола Левандовски, продолжают хозяева мяч контролировать.
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Роберт Левандовски! 1:0!
      Забили, наконец! Пошла передача налево на Альбу, который прострелил в центр штрафной площади, где Левандовски принял мяч, развернулся, отделавшись от двух защитников, и с разворота мощно пробил под Рульи в створ!
    • Угловой
      30'
      Пошла подача с левого фланга в штрафную площадь "Вильярреала", вновь отбиваются игроки гостей. Подбор за "Барселоной", атака продолжается.
    • 29'
      Очередной заброс в штрафную площадь "Вильярреала", второй этаж остался за защитником, это Фемения выбил мяч за лицевую линию.
    • 28'
      Гави сейчас эффектную передачу пяткой выполнял в сторону Левандовски, но в итоге с мячом оказался Рульи.
    • 26'
      Давненько ничего не происходило у нас, даже "Барселона" никак не может обострить ситуацию.
    • Замена
      25'
      Замена в составе "Вильярреала". Вместо получившего повреждение Альфонсо Педрасы на поле появился Хоан Мохика.
    • Травма, повреждение
      23'
      А у нас травма. На газоне сидит Альфонсо Педраса, держится за заднюю поверхность бедра.
    • 22'
      Удар из-за пределов штрафной площади по воротам "Вильярреала" мы увидели, но получилось не очень сильно и опасно - Рульи без проблем мяч поймал.
    • 20'
      Приближается первый тайм к своей середине, не получает никак у "Барселоны" взломать оборону соперника. "Вильярреал" ждёт свои шансы в контратаках.
    • 18'
      Подавляющее преимущество у футболистов "Барселоны" во владении мячом, очередная подача с правого фланга, выносит игрок "Вильярреала" мяч.
    • 17'
      Перехватили мяч игроки "Вильярреала" на своей половине поля, а вот передача вперёд на ход Джексону не получилась. По сути других вариантов впереди пока нет у гостей.
    • 16'
      Удалось игрокам "Вильярреала" провести неплохую атаку, и даже подачу с правого фланга мы увидели в штрафную площадь хозяев, но не дотянулся там никто из гостей до мяча.
    • Угловой
      15'
      Отбились после углового футболисты "Вильярреала" и теперь сами пытаются немного покатать мяч. Эмери уже на ногах, суетится наставник гостей на границах технической зоны.
    • 14'
      Несколько попыток передач сделали игроки "Барселоны", чтобы найти в центре штрафной Левандовски, но в итоге лишь угловой на левом фланге удалось заработать. Уже третий корнер.
    • 13'
      Очень высоко прессингуют игроки "Барселоны", и как обычно подолгу владеют мячом. Осталось дождаться опасных моментов.
    • Угловой
      11'
      Неплохая подача от правого флажка к линии вратарской площадки, но там только игроки в жёлтой форме. Без проблем "Вильярреал" отбивается.
    • 10'
      Продолжает атаковать "Барселона", угловой на правом фланге заработали хозяева поля.
    • 8'
      Неплохая атака "Барселоны" развивалась, последовал проникающий пас в штрафную площадь "Вильярреала", Фати тянулся к мячу, но успел на опережение Рульи сыграть.
    • 4'
      Фемения сыграл на перехвате на правом фланге, попытался было рвануть вперёд, но отобрали мяч игроки "Барселоны". Пока не получается в атаку выбраться у гостей.
    • 3'
      Контролируют мяч игроки "Вильярреала" на своей половине поля, но хозяева довольно высоко прессингуют.
    • 2'
      Пошли в атаку игроки "Барселоны", последовала передача в штрафную площадь на Левандовски, но на опережение сыграл Пау Торрес. Угловой хозяева подадут!
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spotify Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Барселона 3:0 Вильярреал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Барселона 3:0 Вильярреал

    Исход игры
    Барселона
    92.3% (132)
    Ничья
    7% (10)
    Вильярреал
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.12% (80)
    Меньше
    33.88% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    65.29% (79)
    Нет
    34.71% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    34.3% (49)
    2:0 Барселона
    15.4% (22)
    3:1 Барселона
    11.2% (16)
    1:0 Барселона
    9.8% (14)
    3:0 Барселона
    4.2% (6)
    1:1 Ничья
    3.5% (5)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    3:2 Барселона
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Барселона
    Вильярреал
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     