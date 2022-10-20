Неплохая длинная передача в штрафную площадь "Вильярреала", и Ферран Торрес был близок к мячу, но Рульи уверенно сыграл на выходе, в руки он успел забрать его.

Пошла у нас заключительная десятиминутка основного времени второго тайма. Всё уже давно понятно, второй тайм, как мы уже сказали, превратился в сущую формальность. Осталось командам доиграть.

Хорошая атака "Барселоны", Ферран Торрес очень хочет сегодня забить, откликнулся он в штрафной под передачу Дембеле, но слегка затянул с ударом, в итоге успел его накрыть защитник. Угловой посмотрим.

Разыграли угловой справа футболисты "Барселоны", в итоге дело дошло до удара из-за пределов штрафной площади, но Педри в створ не попал. Хорошая попытка!

Рафинья оказался на газоне недалеко от штрафной площади соперника, это Тригерос правила нарушил. Хави пошёл на защиту своего партнёра, но обошлось без серьёзных стычек у нас. Смотрим опасный штрафной, исполнители у "Барсы" есть!

Сам же Рафинья в итоге исполнил штрафной удар, метил слева в ближний угол, но в итоге угодил в стенку. Ещё один угловой разыграли хозяева поля, но упустили в итоге мяч за лицевую.

Серхио Бускетс сразу получил капитанскую повязку после выхода на поле. "Вильярреал" заработал штрафной на правом фланге своей атаки.

Дело дошло до удара по воротам! Неплохой навес с правого фланга к линии вратарской площади, там выше всех прыгнул Баэна, пробил головой, но получилось высоковато у него.

Неторопливо катают мяч игроки "Барселоны", в случае потери вступают в отбор, так и проходит наш поединок во втором тайме. Пино сейчас в центре поля откровенно влетел сзади в ноги Фати, но и тут карточки нет.

Ещё одна замена в составе "Барселоны". Вместо Ансу Фати на поле появился Рафинья , а Роберт Левандовски уступил место для Усмана Дембеле .

Ещё по одной замене есть у тренеров, график сейчас тяжёлый у "Барселоны". и я думаю, Хави ещё кому-то из лидеров даст сегодня отдохнуть.

А вот и заключительная на сегодня замена для "Барселоны", не стал затягивать Хави. Херард Пике появился на футбольном поле вместо Жюля Кунде.

Усман Дембеле здорово разобрался на правом фланге, прострелил в центр штрафной площади, где Рафинья до мяча добрался, но не получился удар акцентированным, толком не попал Диас.

А вот и заключительная замена в составе "Вильярреала". Аисса Манди появился в игре вместо Рауля Альбиоля.

Двойная замена в составе "Вильярреала". Ману Морланес и Николас Джексон отправились отдыхать, вместо них будут играть Мануэль Тригерос и Альберто Морено .

73 261 болельщик сегодня на "Камп Ноу", как всегда всё в порядке с посещаемостью у каталонского клуба.

Альба с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Фати не дотянулся. Зато Гави мяч всё-таки подхватил, отыграл на Де Йонга, который сильно по центру прострелил, но никто не смог выскочить на эту передачу.

Продолжает "Барселона" довольно активно действовать впереди, моментов толком нет, но и "Вильярреал" по-прежнему не может выбраться в атаку. Так и живём.

Да, во многом в формальность превращается второй тайм у нас. Очевидно, что "Вильярреал" не может никак перехватить ход поединка, впереди так ничего и не получается у гостей. В своё удовольствие играет "Барселона".

Приближается второй тайм к своей середине, удалось игрокам "Вильярреала" перебраться на половину поля соперника, но до обострения далеко, конечно.

Педри досталось по ноге в центре поля, тактический фол, чтобы атака у "Барселоны" быстрая не получилась.

Готовит Хави первые изменения в своём составе, Бельерин переодевается сейчас. Пока не видно, выйдет ли кто-нибудь с ним на поле. Может дать и лидерам отдохнуть.

В центр поля у нас игра переместилась. "Барселона" взяла паузу, сейчас даже гости чуть больше мячом владеют.

Двойная замена в составе "Барселоны". Серхи Роберто и Френки Де Йонг покинули пределы поля, вместо них будут играть Эктор Бельерин и Серхио Бускетс .

Замена после перерыва произошла в составе "Вильярреала". Луис Моралес появился на футбольном поле, а на второй тайм не вышел Арно Данджума.

Первый тайм начинался так же. Игроки "Вильярреала" пытаются что-то разыграть на своей половине поля, а "Барселона" большими силами прессингует.

Комбинируют игроки "Барселоны" в очередной раз на половине поля гостей. Неплохой ходит мяч вокруг штрафной площади.

Педри сделал классную проникающую передачу в штрафную площадь на Альбу, но во-первых, в офсайд умудрился забежать защитник, а во-вторых, Рульи прострел Жорди всё равно накрыл.

Неплохая передача из глубины поля в направлении Левандовски, который смело потащил мяч вперёд, но всё же в борьбе с защитником далековато от себя отпустил, и Рульи на выходе забрал его в руки.

Вновь чуть не забила "Барселона"! Рульи забрал мяч в руки, низом покатил на защитника, но на перехвате сыграл Гави, отыграл в штрафную на Фати, который пробил в ближний угол, но голкипер "Вильярреала" исправил свою же ошибку, команду спас!

Продолжает всё контролировать "Барселона", и очередную атаку хозяев мы увидели. Фати отыграл налево на Альбу, Жорди навесил в штрафную площадь, где Левандовски до мяча добрался, но пробить было уже сложно. В руки Рульи отскок случился.

Ферран Торрес справа мягкий заброс в штрафную площадь исполнил, до Левандовски мяч не дошёл, на перехвате сыграл защитник "Вильярреала".

Кунде нарушил правила, зацепил за ногу Луиса Моралеса. Неплохой штрафной может получиться у "Вильярреала"! До штрафной не так далеко.

Разыграли штрафной игроки "Вильярреала", последовал заброс в штрафную площадь, но до мяча никто не добрался. Тер Штеген введёт мяч в игру.

Первый тайм

— Звучит свисток, первый тайм окончен!

"Барселона" долго запрягала, но в итоге смогла за короткий промежуток забить три мяча подряд, максимально "прибив" команду гостей. А сможет ли "Вильярреал" прийти в себя хоть немного, узнаем совсем скоро!

45' Минута добавлена к основному времени первого тайма.

43' В спокойном темпе у нас проходит концовка первого тайма. Стараются игроки "Вильярреала" немного покатать мяч, хозяева в целом совсем не против.

41' Пошла у нас заключительная пятиминутка первого тайма. Вот уже игроки "Барселоны" немного сбавили свой атакующий порыв, да и "Вильярреал" явно "прибит" после трёх голов подряд.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Ансу Фати! 3:0!

Серхи Роберто здорово подключился по правому флангу, ворвался в штрафную площадь и прострелил на Фати. Ансу как следует не попал мячу, но и Рульи этого не ожидал, не сумев его отбить. В итоге мяч отскочил от штанги во вратарскую, и Фати уже пяткой подправил его в створ!

37' Продолжает прессинговать "Барселона". Неужели хозяева решили уже в первом тайме все вопросы снять?

36' Гави на этот раз сделал голевую передачу, именно он протащил мяч по центру после перехвата в центре поля!

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Роберт Левандовски! 2:0!

Перехватывает "Барселона" мяч в центре поля, пошла быстрая контратака по центру поля! Передача налево на Левандовски, который немного сместился вдоль линии штрафной площади и неотразимо пробил в дальний угол!

33' Ничего не изменилось у нас на поле после гола Левандовски, продолжают хозяева мяч контролировать.

31' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Роберт Левандовски! 1:0!

Забили, наконец! Пошла передача налево на Альбу, который прострелил в центр штрафной площади, где Левандовски принял мяч, развернулся, отделавшись от двух защитников, и с разворота мощно пробил под Рульи в створ!

30' Пошла подача с левого фланга в штрафную площадь "Вильярреала", вновь отбиваются игроки гостей. Подбор за "Барселоной", атака продолжается.

29' Очередной заброс в штрафную площадь "Вильярреала", второй этаж остался за защитником, это Фемения выбил мяч за лицевую линию.

28' Гави сейчас эффектную передачу пяткой выполнял в сторону Левандовски, но в итоге с мячом оказался Рульи.

26' Давненько ничего не происходило у нас, даже "Барселона" никак не может обострить ситуацию.

25' Замена в составе "Вильярреала". Вместо получившего повреждение Альфонсо Педрасы на поле появился Хоан Мохика.

23' А у нас травма. На газоне сидит Альфонсо Педраса, держится за заднюю поверхность бедра.

22' Удар из-за пределов штрафной площади по воротам "Вильярреала" мы увидели, но получилось не очень сильно и опасно - Рульи без проблем мяч поймал.

20' Приближается первый тайм к своей середине, не получает никак у "Барселоны" взломать оборону соперника. "Вильярреал" ждёт свои шансы в контратаках.

18' Подавляющее преимущество у футболистов "Барселоны" во владении мячом, очередная подача с правого фланга, выносит игрок "Вильярреала" мяч.

17' Перехватили мяч игроки "Вильярреала" на своей половине поля, а вот передача вперёд на ход Джексону не получилась. По сути других вариантов впереди пока нет у гостей.

16' Удалось игрокам "Вильярреала" провести неплохую атаку, и даже подачу с правого фланга мы увидели в штрафную площадь хозяев, но не дотянулся там никто из гостей до мяча.

15' Отбились после углового футболисты "Вильярреала" и теперь сами пытаются немного покатать мяч. Эмери уже на ногах, суетится наставник гостей на границах технической зоны.

14' Несколько попыток передач сделали игроки "Барселоны", чтобы найти в центре штрафной Левандовски, но в итоге лишь угловой на левом фланге удалось заработать. Уже третий корнер.

13' Очень высоко прессингуют игроки "Барселоны", и как обычно подолгу владеют мячом. Осталось дождаться опасных моментов.

11' Неплохая подача от правого флажка к линии вратарской площадки, но там только игроки в жёлтой форме. Без проблем "Вильярреал" отбивается.

10' Продолжает атаковать "Барселона", угловой на правом фланге заработали хозяева поля.

8' Неплохая атака "Барселоны" развивалась, последовал проникающий пас в штрафную площадь "Вильярреала", Фати тянулся к мячу, но успел на опережение Рульи сыграть.

4' Фемения сыграл на перехвате на правом фланге, попытался было рвануть вперёд, но отобрали мяч игроки "Барселоны". Пока не получается в атаку выбраться у гостей.

3' Контролируют мяч игроки "Вильярреала" на своей половине поля, но хозяева довольно высоко прессингуют.

2' Пошли в атаку игроки "Барселоны", последовала передача в штрафную площадь на Левандовски, но на опережение сыграл Пау Торрес. Угловой хозяева подадут!