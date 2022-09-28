Тур: 10. Стадион: Камп Ноу Спотифай.
Позже
История личных встреч
Барселона
Вильярреал
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
12.5%
20.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
32 матча
68.8%
21.9%
9.3%
22 победы 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|9
|1
|Фати Ансу
|2
|0.22
|Дембеле Усман
|2
|0.22
|Педри
|2
|0.22
|Рафинья Диас
|1
|0.11
|Роберто Серхи
|1
|0.11
|Депай Мемфис
|1
|0.11
|Де Йонг Френки
|1
|0.11
|Торрес Ферран
|1
|0.11
|Гарсия Эрик
|1
|0.11
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|3
|0.33
|Морено Херард
|2
|0.22
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.22
|Джексон Николас
|1
|0.11
|Коклен Франсис
|1
|0.11
|Моралес Луис
|1
|0.11
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.11
|Пино Йереми
|1
|0.11
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|4
|1
|Кесси Франк
|3
|0
|Дембеле Усман
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Пике Херард
|1
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гави
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Баэна Алехандро
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Торрес Пау II
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
3
60%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
4
19%
2
17%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
5
42%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0
Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0
Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 8
|25
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Бетис
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 6
|17
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 3
|15
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|9.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Сельта
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|12.
|Севилья
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|15.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|18.
|Альмерия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 17
|6
|20.
|Эльче
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 3
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
Прогнозы на матч Барселона - Вильярреал
Исход игры
Барселона
82.9% (29)
Ничья
17.1% (6)
Вильярреал
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (22)
Меньше
37.14% (13)
Обе команды забьют
Да
65.71% (23)
Нет
34.29% (12)
Популярный счёт
2:1 Барселона
40% (14)
2:0 Барселона
14.3% (5)
1:0 Барселона
14.3% (5)
1:1 Ничья
8.6% (3)
2:2 Ничья
8.6% (3)
3:0 Барселона
5.7% (2)
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