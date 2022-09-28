  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Вильярреал

История личных встреч

Барселона
Вильярреал

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
12.5%
20.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

32 матча

68.8%
21.9%
9.3%
22 победы 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:1
П
4:4
П
2:0
П
5:1
П
0:2
П
4:1
П
1:1
П
2:2
П
3:0
КК
1:3
КК
3:1
П
3:2
П
0:1
П
2:3
П
2:1
П
0:0
П
5:0
П
0:1
П
3:1
П
1:4
П
1:1
П
3:3
П
1:2
ПД
1:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 9 1
Фати Ансу 2 0.22
Дембеле Усман 2 0.22
Педри 2 0.22
Рафинья Диас 1 0.11
Роберто Серхи 1 0.11
Депай Мемфис 1 0.11
Де Йонг Френки 1 0.11
Торрес Ферран 1 0.11
Гарсия Эрик 1 0.11
Бальде Алехандро 0 0
Кунде Жюль 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 3 0.33
Морено Херард 2 0.22
Данджума Арно 2 (1) 0.22
Джексон Николас 1 0.11
Коклен Франсис 1 0.11
Моралес Луис 1 0.11
Ло Чельсо Джовани 1 0.11
Пино Йереми 1 0.11
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 4 1
Кесси Франк 3 0
Дембеле Усман 2 0
Араухо Рональд 2 0
Пике Херард 1 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Торрес Ферран 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гави 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбиоль Рауль 3 0
Баэна Алехандро 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Торрес Пау II 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Пино Йереми 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
4
19%
2
17%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
5
42%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0
Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0
Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Атлетико М Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
4. Бетис Заявка 9 6 1 2 13 - 6 19
5. Реал Сосьедад Заявка 9 6 1 2 15 - 12 19
6. Атлетик Б Заявка 9 5 2 2 17 - 6 17
7. Вильярреал Заявка 9 4 3 2 12 - 3 15
8. Валенсия Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
9. Осасуна Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
12. Севилья Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
13. Мальорка Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14. Эспаньол Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
15. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
16. Вальядолид Заявка 9 2 2 5 6 - 14 8
17. Хетафе Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
18. Альмерия Заявка 9 2 1 6 8 - 15 7
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
9. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
14. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
15. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Ламела Эрик 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Барселона 82.9% (29)
    X 17.1% (6)
    Вильярреал 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Вильярреал
    4.80
    5.00
    6.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Барселона - Вильярреал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Барселона - Вильярреал

    Исход игры
    Барселона
    82.9% (29)
    Ничья
    17.1% (6)
    Вильярреал
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (22)
    Меньше
    37.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    65.71% (23)
    Нет
    34.29% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    40% (14)
    2:0 Барселона
    14.3% (5)
    1:0 Барселона
    14.3% (5)
    1:1 Ничья
    8.6% (3)
    2:2 Ничья
    8.6% (3)
    3:0 Барселона
    5.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Барселона
    Вильярреал
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     