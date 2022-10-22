Тур: 11. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 12975 Главный судья: Муньис Алехандро
5:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаТрехо Оскар
37' Желтая карточкаСобрино Рубен
42' Красная карточкаКарселен Исаак
1:0
44' ПенальтиПаласон Иси
2:0
45' ГолГарсия Альваро
52' Желтая карточкаАлькарас Рубен
61' Вторая желтая карточкаАлькарас Рубен
3:0
63' ГолЛежён Флорьян
74' Желтая карточкаЛукас Перес
4:0
79' ГолКамелло Серхио
4:1
82' Гол в свои воротаБалью Иван
86' Undefined phrase: football_event_Нтекья Ранди
87' Красная карточкаНтекья Ранди
5:1
89' ГолЛежён Флорьян
90'+3
Ход матча
31'
37'
42'
44'
1:0
45'
52'
61'
63'
3:0
74'
79'
4:0
82'
4:1
86'
87'
89'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
13 Удары в створ 0
-
10 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 2
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
20
Балью
Иван
32
Чуст
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
11 Нтекья РандиПолузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Азнар ВикторВратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мабиль АверНападающий
- Нападающий
-
15 Лукас ПересНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Кадис
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|3 (1)
|0.27
|Лежён Флорьян
|3
|0.27
|Камелло Серхио
|2
|0.18
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.18
|Трехо Оскар
|1
|0.09
|Лопес Унаи
|1
|0.09
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0.09
|Катена Алехандро
|1
|0.09
|Сисс Пате
|1
|0.09
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|1
|0.09
|Алекс Фернандес
|1
|0.09
|Лукас Перес
|1
|0.09
|Чуст Виктор
|1
|0.09
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|5
|0
|Валентин Оскар
|4
|0
|Лежён Флорьян
|2
|1
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Катена Алехандро
|2
|0
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алькарас Рубен
|4
|1
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Алехо Иван
|4
|0
|Карселен Исаак
|0
|2
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|Лукас Перес
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|2
|0
|Собрино Рубен
|2
|0
|Чуст Виктор
|2
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
5
42%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Пропущено
9
11
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Забито
16
4
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
44%
2
50%
76-90
Пропущено
14
23
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
2
14%
9
39%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1
Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кадис - Бетис 0:0 Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0
Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 8
|28
|2.
|Барселона
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|24 - 4
|25
|3.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 12
|23
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 8
|18
|7.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|10 - 10
|16
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 6
|15
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|11.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|12.
|Альмерия
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|13.
|Севилья
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|18.
|Жирона
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 18
|8
|19.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 22
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 0
|13
|3.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|8.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|9.
|Альмерия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|10.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|11.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|15.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|19.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|11 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (2)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
Прогнозы на матч Райо Вальекано 5:1 Кадис
Исход игры
Райо Вальекано
88.6% (109)
Ничья
10.6% (13)
Кадис
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.36% (37)
Меньше
68.64% (81)
Обе команды забьют
Да
39.83% (47)
Нет
60.17% (71)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
47.2% (58)
2:1 Райо Вальекано
27.6% (34)
2:0 Райо Вальекано
9.8% (12)
1:1 Ничья
8.1% (10)
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