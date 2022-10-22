Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Райо Вальекано , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Г О О О О Л - Гарсия Альваро Ривера забивает с левой ноги!

46' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Г О О О О О Л - Паласон Иси из команды Райо Вальекано забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Херемиас Ледесма прыгнул не в ту сторону.

42' УДАЛЕНИЕ! - Карселен Исаак увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

42' После проверки VAR судья изменил решение - Райо Вальекано пробьет пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Гарсия Франсиско III пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

37' Собрино Рубен получил желтую карточку от судьи

36' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Лежён Флорьян пробил со штрафного прямо в стенку

32' Хорошую попытку сделал Гарсия Альваро Ривера . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Трехо Оскар получил желтую карточку от судьи

31' Удар от ворот произведет Кадис

31' Хорошую попытку сделал Комесанья Санти . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Хорошую попытку сделал Гарсия Альваро Ривера . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Алекс Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Кадис

26' Трехо Оскар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Удар от ворот произведет Кадис

25' Гарсия Франсиско III не смог попасть в створ ударом издали

25' Гарсия Франсиско III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Кадис

16' Удар от ворот произведет Кадис

16' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

14' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

13' Алькарас Рубен из команды Кадис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

13' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Гарсия Франсиско III пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

8' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Гарсия Альваро Ривера нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

4' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Кадис

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кадис начинает с центра поля