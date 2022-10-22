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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 12975 Главный судья: Муньис Алехандро
Райо Вальекано
5:1
Конец матча
Кадис
0'
31' Желтая карточка
Трехо Оскар
37' Желтая карточка
Собрино Рубен
42' Красная карточка
Карселен Исаак
1:0
44' Пенальти
Паласон Иси
2:0
45' Гол
Гарсия Альваро
52' Желтая карточка
Алькарас Рубен
61' Вторая желтая карточка
Алькарас Рубен
3:0
63' Гол
Лежён Флорьян
74' Желтая карточка
Лукас Перес
4:0
79' Гол
Камелло Серхио
4:1
82' Гол в свои ворота
Балью Иван
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Нтекья Ранди
87' Красная карточка
Нтекья Ранди
5:1
89' Гол
Лежён Флорьян
90'+3

Ход матча

31'
Трехо Оскар
 
37'
 
Собрино Рубен
42'
 
Карселен Исаак
44'
Паласон Иси
1:0
45'
Гарсия Альваро
(Катена Алехандро)
2:0
46'
 
Хименес Фали
Алекс Фернандес
52'
 
Алькарас Рубен
56'
 
Лукас Перес
Негредо Альваро
56'
 
Лосано Энтони
Окампо Брайан
61'
 
Алькарас Рубен
63'
Лежён Флорьян
3:0
64'
Нтекья Ранди
Трехо Оскар
 
66'
 
Бланко Антонио
Собрино Рубен
70'
Лопес Унаи
Валентин Оскар
 
70'
Чаваррия Пеп
Гарсия Альваро
 
74'
 
Лукас Перес
79'
Камелло Серхио
(Паласон Иси)
4:0
80'
Санчес Сальвадор
Паласон Иси
 
81'
Сисс Пате
Комесанья Санти
 
81'
 
Мабиль Авер
Сан Эметерио Феде
82'
4:1
Балью Иван
86'
Нтекья Ранди
 
87'
Нтекья Ранди
 
89'
Лежён Флорьян
(Камелло Серхио)
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 13 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 2
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Райо Вальекано 88.6% (109)
X 10.6% (13)
Кадис 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
7
Паласон
Иси
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
18
Гарсия
Альваро
Ривера
8
Трехо
Оскар
34
Камелло
Серхио
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
7
Собрино
Рубен
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
14
Окампо
Брайан
8
Алекс
Фернандес
18
Негредо
Альваро
Райо Вальекано
4-4-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Кадис

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:0
С
3:0
ТМС
2:0
ММ(
3:6
С
1:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 3 (1) 0.27
Лежён Флорьян 3 0.27
Камелло Серхио 2 0.18
Фалькао Радамель 2 (1) 0.18
Трехо Оскар 1 0.09
Лопес Унаи 1 0.09
Гарсия Альваро Ривера 1 0.09
Катена Алехандро 1 0.09
Сисс Пате 1 0.09
Гарсия Франсиско III 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 1 0.09
Алекс Фернандес 1 0.09
Лукас Перес 1 0.09
Чуст Виктор 1 0.09
Сальдуа Хосеба 0 0
Эспино Альфонсо 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 5 0
Валентин Оскар 4 0
Лежён Флорьян 2 1
Димитриевски Столе 3 0
Сисс Пате 3 0
Катена Алехандро 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Санчес Сальвадор 1 0
Комесанья Санти 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 4 1
Сальдуа Хосеба 4 0
Алехо Иван 4 0
Карселен Исаак 0 2
Эспино Альфонсо 3 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Лукас Перес 3 0
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Собрино Рубен 2 0
Чуст Виктор 2 0
Мари Хосе 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Хименес Фали 1 0
Окампо Брайан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
5
42%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

9
11
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Забито

16
4
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
44%
2
50%
76-90

Пропущено

14
23
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
2
14%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1
Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кадис - Бетис 0:0 Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0
Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 9 1 0 25 - 8 28
2. Барселона Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
3. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 11 7 2 2 16 - 12 23
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Осасуна Заявка 10 5 1 4 10 - 10 16
8. Вильярреал Заявка 10 4 3 3 12 - 6 15
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 10 4 3 3 17 - 11 15
11. Вальядолид 0:0 Заявка 11 3 3 5 10 - 15 12
12. Альмерия Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
13. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
14. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
15. Мальорка Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
16. Эспаньол Заявка 10 2 3 5 12 - 17 9
17. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
18. Жирона Заявка 10 2 2 6 14 - 18 8
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 10 0 3 7 6 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Барселона Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
3. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
4. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
8. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
9. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
10. Вальядолид 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
12. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Мальорка Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
15. Вальядолид 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 11 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Весь список
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    Прогнозы 123
    Райо Вальекано 88.6% (109)
    X 10.6% (13)
    Кадис 0.8% (1)
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    Прогнозы на матч Райо Вальекано 5:1 Кадис

    Исход игры
    Райо Вальекано
    88.6% (109)
    Ничья
    10.6% (13)
    Кадис
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.36% (37)
    Меньше
    68.64% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    39.83% (47)
    Нет
    60.17% (71)
    Популярный счёт
    1:0 Райо Вальекано
    47.2% (58)
    2:1 Райо Вальекано
    27.6% (34)
    2:0 Райо Вальекано
    9.8% (12)
    1:1 Ничья
    8.1% (10)
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