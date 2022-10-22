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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 8'
Реал Сосьедад
0'
6' Желтая карточка
Санчес Хавьер

Ход матча

6'
Санчес Хавьер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 120
Вальядолид 8.3% (10)
X 21.7% (26)
Реал Сосьедад 70% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Реал Сосьедад
4.20
3.50
2.12
Все Коэффициенты
1
Масип
Хорди
24
Хоакин
Фернандес
15
Эль-Ямик
Джавад
5
Санчес
Хавьер
39
Lucas
Rosa
18
Эскудеро
Серхио
21
Санчес
Иван
8
Мончу
Рамон
10
Плано
Оскар
7
Леон
Серхио
9
Вайссман
Шон
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
23
Браис
Мендес
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
14
Кубо
Такефуса
9
Фернандес
Карлос
Вальядолид
3-5-2
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Вальядолид
Реал Сосьедад

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:1
П
1:2
КК
1:1
КК
1:3
П
1:0
П
2:2
П
4:1
П
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 4 (1) 0.4
Роке Меса 1 0.1
Плано Оскар 1 0.1
Тухами Ануар 1 0.1
Хоакин Фернандес 1 0.1
Вайссман Шон 1 0.1
Мончу Рамон 1 0.1
Агуадо Альваро 0 0
Перес Кике 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 5 0.5
Сорлот Александр 3 0.3
Кубо Такефуса 2 0.2
Мерино Микель 1 0.1
Субименди Мартин 1 0.1
Ильяраменди Асьер 1 0.1
Исак Александр 1 0.1
Субельдия Игор 1 0.1
Умар Садик 1 0.1
Чо Мохамед-Али 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 3 0
Мончу Рамон 3 0
Эскудеро Серхио 2 0
Масип Хорди 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Перес Кике 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Феддал Зу 1 0
Олаза Лукас 1 0
Тухами Ануар 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 3 0
Ариц Элустондо 3 0
Субельдия Игор 3 0
Браис Мендес 3 0
Сильва Давид 2 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Горосабел Андони 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Субименди Мартин 2 0
Сорлот Александр 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Гевара Андер 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Наварро Роберто 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Сола Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
1
10%
5
31%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
3
30%
1
6%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
7
47%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вальядолид - Сельта 4:1 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3
Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0
Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 9 1 0 25 - 8 28
2. Барселона Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
3. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 11 7 2 2 16 - 12 23
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Осасуна Заявка 10 5 1 4 10 - 10 16
8. Вильярреал Заявка 10 4 3 3 12 - 6 15
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 10 4 3 3 17 - 11 15
11. Вальядолид 0:0 Заявка 11 3 3 5 10 - 15 12
12. Альмерия Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
13. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
14. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
15. Мальорка Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
16. Эспаньол Заявка 10 2 3 5 12 - 17 9
17. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
18. Жирона Заявка 10 2 2 6 14 - 18 8
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 10 0 3 7 6 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Барселона Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
3. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
4. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
8. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
9. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
10. Вальядолид 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
12. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Мальорка Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
15. Вальядолид 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 11 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Весь список
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    Прогнозы 120
    Вальядолид 8.3% (10)
    X 21.7% (26)
    Реал Сосьедад 70% (84)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Реал Сосьедад
    4.20
    3.50
    2.12
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Вальядолид
    8.5% (10)
    Ничья
    22% (26)
    Реал Сосьедад
    69.5% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.04% (61)
    Меньше
    46.96% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (80)
    Нет
    30.43% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    42.4% (50)
    0:1 Реал Сосьедад
    21.2% (25)
    1:1 Ничья
    16.9% (20)
    2:1 Вальядолид
    4.2% (5)
    1:0 Вальядолид
    2.5% (3)
    0:2 Реал Сосьедад
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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