Тур: 11. Стадион: Хосе Сорилья. Зрители: 21175 Главный судья: Фигероа Хорхе
1:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаСанчес Хавьер
11' Undefined phrase: football_event_Мончу Рамон
1:0
16' ГолЛеон Серхио
27' Желтая карточкаСубименди Мартин
45' Undefined phrase: football_event_Кубо Такефуса
45' Желтая карточкаХосе Рохо Мартин
46' Желтая карточкаНаварро Роберто
51' Желтая карточкаПлано Оскар
60' Желтая карточкаБраис Мендес
83' Undefined phrase: football_event_Субименди Мартин
90'+7
Ход матча
11'
16'
1:0
27'
45'
45'
46'
51'
60'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 10
-
4 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
39
Lucas
Rosa
21
Санчес
Иван
10
Плано
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Lucas RosaЗащитник
- Защитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
-
32 Торрес ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
20 Нарваес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Марин ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вальядолид
Реал Сосьедад
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леон Серхио
|5 (1)
|0.45
|Роке Меса
|1
|0.09
|Плано Оскар
|1
|0.09
|Мончу Рамон
|1
|0.09
|Тухами Ануар
|1
|0.09
|Хоакин Фернандес
|1
|0.09
|Вайссман Шон
|1
|0.09
|Агуадо Альваро
|0
|0
|Перес Кике
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|5
|0.45
|Сорлот Александр
|3
|0.27
|Кубо Такефуса
|2
|0.18
|Мерино Микель
|1
|0.09
|Субименди Мартин
|1
|0.09
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.09
|Исак Александр
|1
|0.09
|Субельдия Игор
|1
|0.09
|Умар Садик
|1
|0.09
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|3
|0
|Санчес Хавьер
|3
|0
|Мончу Рамон
|3
|0
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Масип Хорди
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Луис Перез
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Плано Оскар
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Агуадо Альваро
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браис Мендес
|4
|0
|Мерино Микель
|3
|0
|Ариц Элустондо
|3
|0
|Субельдия Игор
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
0
0%
3
19%
1-15
2
18%
5
31%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
1
6%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
3
20%
4
31%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
7
47%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вальядолид - Сельта 4:1 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3
Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0
Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 8
|28
|2.
|Барселона
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|24 - 4
|25
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 8
|18
|7.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 11
|16
|8.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|10 - 10
|16
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 6
|15
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Севилья
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|13.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|14.
|Альмерия
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|18.
|Жирона
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 18
|8
|19.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 22
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 0
|13
|3.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|4.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|10.
|Альмерия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|9.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|11.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|19.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|11 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (2)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Вальядолид
8.3% (10)
Ничья
21.5% (26)
Реал Сосьедад
70.2% (85)
Тотал 2.5
Больше
53.39% (63)
Меньше
46.61% (55)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
43% (52)
0:1 Реал Сосьедад
21.5% (26)
1:1 Ничья
16.5% (20)
2:1 Вальядолид
4.1% (5)
1:0 Вальядолид
2.5% (3)
0:2 Реал Сосьедад
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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