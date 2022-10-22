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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 21175 Главный судья: Фигероа Хорхе
Вальядолид
1:0
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
6' Желтая карточка
Санчес Хавьер
11' Undefined phrase: football_event_
Мончу Рамон
1:0
16' Гол
Леон Серхио
27' Желтая карточка
Субименди Мартин
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Кубо Такефуса
45' Желтая карточка
Хосе Рохо Мартин
46' Желтая карточка
Наварро Роберто
51' Желтая карточка
Плано Оскар
60' Желтая карточка
Браис Мендес
83' Undefined phrase: football_event_
Субименди Мартин
90'+7

Ход матча

6'
Санчес Хавьер
 
11'
Мончу Рамон
 
16'
Леон Серхио
(Мончу Рамон)
1:0
27'
 
Субименди Мартин
45'
 
Кубо Такефуса
45'
Хосе Рохо Мартин
 
46'
 
Наварро Роберто
Сильва Давид
46'
 
Наварро Роберто
51'
Плано Оскар
 
56'
Агуадо Альваро
Леон Серхио
 
57'
Плата Гонсало
Санчес Иван
 
60'
 
Браис Мендес
63'
 
Ильяраменди Асьер
Браис Мендес
63'
 
Каррикабуру Хон
Фернандес Карлос
67'
Феддал Зу
Санчес Хавьер
 
74'
 
Марин Пабло
Кубо Такефуса
75'
Малса Микаэль
Плано Оскар
 
75'
Гвардиола Серхи
Вайссман Шон
 
80'
 
Туррьентес Беньят
Мерино Микель
83'
 
Субименди Мартин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 10
  • 4 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Вальядолид 8.3% (10)
X 21.5% (26)
Реал Сосьедад 70.2% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Масип
Хорди
24
Хоакин
Фернандес
15
Эль-Ямик
Джавад
5
Санчес
Хавьер
39
Lucas
Rosa
18
Эскудеро
Серхио
21
Санчес
Иван
8
Мончу
Рамон
10
Плано
Оскар
7
Леон
Серхио
9
Вайссман
Шон
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
3
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
8
Мерино
Микель
14
Кубо
Такефуса
9
Фернандес
Карлос
Вальядолид
3-5-2
Реал Сосьедад
4-1-3-2

История личных встреч

Вальядолид
Реал Сосьедад

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:1
П
1:2
КК
1:1
КК
1:3
П
1:0
П
2:2
П
4:1
П
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 5 (1) 0.45
Роке Меса 1 0.09
Плано Оскар 1 0.09
Мончу Рамон 1 0.09
Тухами Ануар 1 0.09
Хоакин Фернандес 1 0.09
Вайссман Шон 1 0.09
Агуадо Альваро 0 0
Перес Кике 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 5 0.45
Сорлот Александр 3 0.27
Кубо Такефуса 2 0.18
Мерино Микель 1 0.09
Субименди Мартин 1 0.09
Ильяраменди Асьер 1 0.09
Исак Александр 1 0.09
Субельдия Игор 1 0.09
Умар Садик 1 0.09
Чо Мохамед-Али 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 3 0
Санчес Хавьер 3 0
Мончу Рамон 3 0
Эскудеро Серхио 2 0
Масип Хорди 2 0
Перес Кике 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Феддал Зу 1 0
Плано Оскар 1 0
Олаза Лукас 1 0
Тухами Ануар 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браис Мендес 4 0
Мерино Микель 3 0
Ариц Элустондо 3 0
Субельдия Игор 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сильва Давид 2 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Горосабел Андони 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Наварро Роберто 2 0
Сорлот Александр 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Гевара Андер 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Сола Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
0
0%
3
19%
1-15
2
18%
5
31%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
1
6%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
3
20%
4
31%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
7
47%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вальядолид - Сельта 4:1 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3
Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0
Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 9 1 0 25 - 8 28
2. Барселона Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
3. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Валенсия 0:0 Заявка 11 4 4 3 17 - 11 16
8. Осасуна Заявка 10 5 1 4 10 - 10 16
9. Вильярреал Заявка 10 4 3 3 12 - 6 15
10. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
13. Мальорка 0:0 Заявка 11 2 4 5 7 - 11 10
14. Альмерия Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
15. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
16. Эспаньол Заявка 10 2 3 5 12 - 17 9
17. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
18. Жирона Заявка 10 2 2 6 14 - 18 8
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 10 0 3 7 6 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Барселона Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
3. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
4. Валенсия 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
6. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
8. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
9. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
10. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
11. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
12. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Мальорка 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 11 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Весь список
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    Прогнозы 121
    Вальядолид 8.3% (10)
    X 21.5% (26)
    Реал Сосьедад 70.2% (85)
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    Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Вальядолид
    8.3% (10)
    Ничья
    21.5% (26)
    Реал Сосьедад
    70.2% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.39% (63)
    Меньше
    46.61% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (82)
    Нет
    30.51% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    43% (52)
    0:1 Реал Сосьедад
    21.5% (26)
    1:1 Ничья
    16.5% (20)
    2:1 Вальядолид
    4.1% (5)
    1:0 Вальядолид
    2.5% (3)
    0:2 Реал Сосьедад
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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