Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Беньят Туррьентес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Lucas Rosa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Lucas Rosa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

51' Команда Вальядолид имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Леон Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мончу Рамон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Матч возобновлен

47' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Реал Сосьедад , будет отменен из-за фола.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

46' Рефери не любит споров - именно за это Хосе Рохо Мартин сейчас получил желтую

45' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Фернандес Карлос пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем

43' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Lucas Rosa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Мончу Рамон из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Вальядолид

40' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Леон Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

38' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Ле Норман Робен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Вальядолид

37' Кубо Такефуса не смог попасть в створ ударом издали

36' Удар от ворот произведет Вальядолид

35' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Вальядолид

33' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Хоакин Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Плано Оскар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хорошую попытку сделал Вайссман Шон . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Леон Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Удар от ворот произведет Вальядолид

30' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Субименди Мартин получил желтую карточку от судьи

26' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Вайссман Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Браис Мендес пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем

23' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Эскудеро Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Плано Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Вальядолид

16' Г О О О О Л - Леон Серхио забивает с правой ноги!

16' Мончу Рамон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Браис Мендес пробил со штрафного прямо в стенку

15' Матч возобновлен

14' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Вальядолид , будет отменен из-за фола.

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

11' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Мончу Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Мончу Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Санчес Хавьер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Матч возобновится спорным мячом

5' Ох, нехорошо это выглядит. Фернандес Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Ох, нехорошо это выглядит. Хоакин Фернандес получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Хоакин Фернандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Фернандес Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.