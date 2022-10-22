Тур: 11. Стадион: Месталья. Главный судья: Санчес Хосе
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
14
Гайя
Хосе
16
Лино
Сэмуел
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
19
Ли
Кан
Ин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Андре МаркосНападающий
-
19 Дуро УгоНападающий
-
29 Перес ФранНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ли Кан ИнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Валенсия
Мальорка
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|3 (1)
|0.27
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.18
|Дьякаби Муктар
|2
|0.18
|Алмейда Андре IV
|1
|0.09
|Лато Тони
|1
|0.09
|Габриэль Паулиста
|1
|0.09
|Нико Гонсалес
|1
|0.09
|Джюмарт Эрай
|1
|0.09
|Клюйверт Джастин
|1
|0.09
|Дуро Уго
|1
|0.09
|Андре Маркос
|1
|0.09
|Лино Сэмуел
|1
|0.09
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.09
|Гильямон Уго
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Гайя Хосе
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.36
|Ли Кан Ин
|1
|0.09
|Маффео Пабло
|1
|0.09
|Раильо Антонио
|1
|0.09
|Родригес Даниэль
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|4
|1
|Джюмарт Эрай
|3
|1
|Муса Юнус
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Мориба Илайкс
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Гильямон Уго
|2
|0
|Лино Сэмуел
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Фулкье Димитри
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Перес Фран
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гренье Клеман
|5
|0
|Батталья Родриго
|5
|0
|Санчес Антонио
|5
|0
|Коста Хауме
|3
|0
|Родригес Даниэль
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Маффео Пабло
|3
|0
|Раильо Антонио
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Хавьер Агирре
|3
|0
|Мурики Ведат
|1
|1
|Руис Иньиго
|2
|0
|Ли Кан Ин
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
18
7
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
17%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
4
22%
1
14%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2
Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1
Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 8
|28
|2.
|Барселона
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|24 - 4
|25
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 8
|18
|7.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 11
|16
|8.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|10 - 10
|16
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 6
|15
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Севилья
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|13.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|14.
|Альмерия
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|18.
|Жирона
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 18
|8
|19.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 22
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 0
|13
|3.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|4.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|10.
|Альмерия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|9.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|11.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|19.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|11 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (2)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Мальорка
Исход игры
Валенсия
96.9% (124)
Ничья
3.1% (4)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.67% (48)
Меньше
60.33% (73)
Обе команды забьют
Да
38.84% (47)
Нет
61.16% (74)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
32.8% (42)
2:0 Валенсия
31.3% (40)
1:0 Валенсия
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3:1 Валенсия
1.6% (2)
3:0 Валенсия
1.6% (2)
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