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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Валенсия
0:0
Перерыв
Мальорка
0'
15' Желтая карточка
Батталья Родриго
28' Желтая карточка
Санчес Антонио

Ход матча

4'
Озкаджар Дженк
Дьякаби Муктар
 
15'
 
Батталья Родриго
28'
 
Санчес Антонио

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 128
Валенсия 96.9% (124)
X 3.1% (4)
Мальорка 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Мальорка
1.98
3.76
7.52
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
4
Муса
Юнус
18
Алмейда
Андре
IV
17
Нико
Гонсалес
9
Клюйверт
Джастин
7
Кавани
Эдинсон
16
Лино
Сэмуел
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
10
Санчес
Антонио
16
Батталья
Родриго
4
Руис
Иньиго
7
Мурики
Ведат
19
Ли
Кан
Ин
Валенсия
4-3-3
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Валенсия
Мальорка

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
1:2
П
1:2
П
3:2
П
1:1
П
3:1
П
3:0
ПД
0:3
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 3 (1) 0.27
Кастильехо Самуэль 2 0.18
Дьякаби Муктар 2 0.18
Алмейда Андре IV 1 0.09
Лато Тони 1 0.09
Габриэль Паулиста 1 0.09
Нико Гонсалес 1 0.09
Джюмарт Эрай 1 0.09
Клюйверт Джастин 1 0.09
Дуро Уго 1 0.09
Андре Маркос 1 0.09
Лино Сэмуел 1 0.09
Солер Карлос 1 (1) 0.09
Гильямон Уго 0 0
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Гайя Хосе 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 4 (1) 0.36
Ли Кан Ин 1 0.09
Маффео Пабло 1 0.09
Раильо Антонио 1 0.09
Родригес Даниэль 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 1
Джюмарт Эрай 3 1
Муса Юнус 4 0
Андре Маркос 2 1
Мориба Илайкс 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Гильямон Уго 2 0
Лино Сэмуел 2 0
Васкес Хесус 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Гайя Хосе 1 0
Перес Фран 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 5 0
Батталья Родриго 5 0
Санчес Антонио 5 0
Коста Хауме 3 0
Родригес Даниэль 3 0
Вальент Мартин 3 0
Маффео Пабло 3 0
Раильо Антонио 3 0
Копете Хосе 3 0
Хавьер Агирре 3 0
Мурики Ведат 1 1
Руис Иньиго 2 0
Ли Кан Ин 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Райкович Предраг 1 0
Гонсалес Джованни 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

18
7
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
17%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
4
22%
1
14%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2
Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1
Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 9 1 0 25 - 8 28
2. Барселона Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
3. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Валенсия 0:0 Заявка 11 4 4 3 17 - 11 16
8. Осасуна Заявка 10 5 1 4 10 - 10 16
9. Вильярреал Заявка 10 4 3 3 12 - 6 15
10. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
13. Мальорка 0:0 Заявка 11 2 4 5 7 - 11 10
14. Альмерия Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
15. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
16. Эспаньол Заявка 10 2 3 5 12 - 17 9
17. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
18. Жирона Заявка 10 2 2 6 14 - 18 8
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 10 0 3 7 6 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Барселона Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
3. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
4. Валенсия 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
6. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
8. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
9. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
10. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
11. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
12. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Мальорка 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 11 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Валенсия имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Валенсия: 65%, Мальорка: 35%.
  • 49'
    Копете Хосе из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 49'
    Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Вальент Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 48'
    Игрок из команды Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 48'
    Валенсия пытается что-то создать.
  • 48'
    Кавани Эдинсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 48'
    Коста Хауме из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Раильо Антонио ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Антонио Санчес из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Батталья Родриго успешно блокирует удар.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Валенсия 96.9% (124)
    X 3.1% (4)
    Мальорка 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Мальорка
    1.98
    3.76
    7.52
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Валенсия 0:0 Мальорка онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Мальорка

    Исход игры
    Валенсия
    96.9% (124)
    Ничья
    3.1% (4)
    Мальорка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.67% (48)
    Меньше
    60.33% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    38.84% (47)
    Нет
    61.16% (74)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    32.8% (42)
    2:0 Валенсия
    31.3% (40)
    1:0 Валенсия
    25% (32)
    3:1 Валенсия
    1.6% (2)
    3:0 Валенсия
    1.6% (2)
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    Валенсия
    Мальорка
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