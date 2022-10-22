Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Юнус Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Алмейда Андре IV пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

42' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

42' Мурики Ведат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Мальорка

35' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Нико Гонсалес нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Юнус Муса из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Антонио Санчес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Гайя Хосе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновится спорным мячом

25' Мурики Ведат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

24' Мурики Ведат выиграл воздушное противоборство у Дженк Озкаджар.

24' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Дженк Озкаджар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Мальорка

23' Удар от ворот произведет Мальорка

21' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Мурики Ведат выиграл воздушное противоборство у Дженк Озкаджар.

19' Вальент Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

16' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Батталья Родриго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

15' Мурики Ведат выиграл воздушное противоборство у Дженк Озкаджар.

15' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

14' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ли Кан Ин нанес удар головой, но Гиорги Мамардашвили спокойно отбил мяч.

13' Копете Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Судья сигнализирует, что Дженк Озкаджар из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Антонио Санчес

10' Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали

9' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Мальорка

8' Гайя Хосе из команды Валенсия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

8' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Клюйверт Джастин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Корреа Тьерри из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Дьякаби Муктар получил травму и заменен. Дженк Озкаджар выходит на поле.

3' Дьякаби Муктар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Валенсия начинает с центра поля