Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Рефери не любит споров - именно за это Уго Гильямон сейчас получил желтую

90' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

89' Дженк Озкаджар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Руис Иньиго получает желтую карточку за неспортивное поведение

86' Безумный фол. Руис Иньиго грубо играет против соперника. Пострадал Юнус Муса

84' Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Г О О О О Л - Ли Кан Ин наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

83' Родригес Даниэль из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

81' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

80' Хорошую попытку сделал Кавани Эдинсон . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Уго Гильямон из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Настасич Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет Валенсия

77' Мурики Ведат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Корреа Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Уго Гильямон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Кавани Эдинсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Коста Хауме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Юнус Муса получает желтую карточку за неспортивное поведение

70' Коста Хауме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Руис Иньиго пробует нанести удар издали, но Гиорги Мамардашвили держит все под контролем

69' Удар от ворот произведет Мальорка

69' Гайя Хосе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

67' Тактическая замена. Нико Гонсалес уходит с поля и его заменяет Уго Гильямон

66' Г О О О О О Л - Мурики Ведат из команды Мальорка забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Гиорги Мамардашвили прыгнул не в ту сторону.

65' После проверки VAR судья не изменил решения - Мальорка пробьет пенальти!

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' ПЕНАЛЬТИ - Нико Гонсалес из команды Валенсия привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дьедью Амат

63' Ли Кан Ин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Матч возобновлен

63' Сегодняшная посещаемость составляет 41199 болельщиков

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Алмейда Андре IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Мурики Ведат - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Маффео Пабло пробует нанести удар издали, но Гиорги Мамардашвили держит все под контролем

59' Дженк Озкаджар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Мальорка

56' Матч возобновлен

55' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Баба Иддрису

55' Ох, нехорошо это выглядит. Мурики Ведат получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Мурики Ведат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Дженк Озкаджар наказан за толчок Мурики Ведат

53' Команда Валенсия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

52' Г О О О О О Л - Кавани Эдинсон из команды Валенсия забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Предраг Райкович прыгнул не в ту сторону.

51' ПЕНАЛЬТИ - Антонио Санчес из команды Мальорка привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лино Сэмуел

48' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Нико Гонсалес ослабляет давление, выбив мяч.

46' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника