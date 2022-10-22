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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 41199 Главный судья: Санчес Хосе
Валенсия
1:2
Конец матча
Мальорка
0'
15' Желтая карточка
Батталья Родриго
1:0
52' Пенальти
Кавани Эдинсон
60' Желтая карточка
Мурики Ведат
1:1
66' Пенальти
Мурики Ведат
70' Желтая карточка
Муса Юнус
1:2
83' Гол
Ли Кан Ин
86' Желтая карточка
Руис Иньиго
90' Желтая карточка
Гильямон Уго
90' Желтая карточка
Родригес Даниэль
90' Желтая карточка
Раильо Антонио
90'+9

Ход матча

4'
Озкаджар Дженк
Дьякаби Муктар
 
15'
 
Батталья Родриго
52'
Кавани Эдинсон
1:0
55'
 
Дьедью Амат
Батталья Родриго
55'
 
Родригес Даниэль
Копете Хосе
55'
 
Баба Иддрису
Санчес Антонио
60'
 
Мурики Ведат
66'
1:1
Мурики Ведат
67'
Гильямон Уго
Нико Гонсалес
 
70'
Муса Юнус
 
74'
Дуро Уго
Клюйверт Джастин
 
74'
Андре Маркос
Алмейда Андре
 
76'
 
Настасич Матия
Вальент Мартин
79'
 
Гонсалес Джованни
Коста Хауме
83'
1:2
Ли Кан Ин
(Родригес Даниэль)
86'
 
Руис Иньиго
90'
Гильямон Уго
 
90'
 
Родригес Даниэль
90'
 
Раильо Антонио

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Валенсия 96.9% (124)
X 3.1% (4)
Мальорка 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
4
Муса
Юнус
18
Алмейда
Андре
IV
17
Нико
Гонсалес
9
Клюйверт
Джастин
7
Кавани
Эдинсон
16
Лино
Сэмуел
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
10
Санчес
Антонио
16
Батталья
Родриго
4
Руис
Иньиго
7
Мурики
Ведат
19
Ли
Кан
Ин
Валенсия
4-3-3
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Валенсия
Мальорка

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
1:2
П
1:2
П
3:2
П
1:1
П
3:1
П
3:0
ПД
0:3
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 4 (2) 0.36
Кастильехо Самуэль 2 0.18
Дьякаби Муктар 2 0.18
Алмейда Андре IV 1 0.09
Лато Тони 1 0.09
Габриэль Паулиста 1 0.09
Нико Гонсалес 1 0.09
Джюмарт Эрай 1 0.09
Клюйверт Джастин 1 0.09
Дуро Уго 1 0.09
Андре Маркос 1 0.09
Лино Сэмуел 1 0.09
Солер Карлос 1 (1) 0.09
Гильямон Уго 0 0
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Гайя Хосе 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 5 (2) 0.45
Ли Кан Ин 2 0.18
Маффео Пабло 1 0.09
Раильо Антонио 1 0.09
Родригес Даниэль 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 1
Муса Юнус 5 0
Джюмарт Эрай 3 1
Андре Маркос 2 1
Мориба Илайкс 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Гильямон Уго 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Лино Сэмуел 2 0
Васкес Хесус 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Гайя Хосе 1 0
Перес Фран 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 5 0
Батталья Родриго 5 0
Родригес Даниэль 4 0
Раильо Антонио 4 0
Санчес Антонио 4 0
Мурики Ведат 2 1
Коста Хауме 3 0
Руис Иньиго 3 0
Вальент Мартин 3 0
Маффео Пабло 3 0
Копете Хосе 3 0
Хавьер Агирре 3 0
Ли Кан Ин 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Райкович Предраг 1 0
Гонсалес Джованни 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
3
50%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

19
9
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
16%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
4
21%
1
11%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
4
21%
2
22%
76-90

Пропущено

12
12
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
5
42%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2
Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1
Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 11 10 1 0 26 - 8 31
2. Барселона Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
3. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Осасуна Заявка 10 5 1 4 10 - 10 16
8. Вильярреал Заявка 10 4 3 3 12 - 6 15
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Альмерия Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
14. Севилья 0:1 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
15. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
16. Эспаньол Заявка 10 2 3 5 12 - 17 9
17. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
18. Жирона Заявка 10 2 2 6 14 - 18 8
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 10 0 3 7 6 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Барселона Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
8. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
9. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
10. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
11. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
12. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья 0:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья 0:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 11 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Весь список
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    Прогнозы 128
    Валенсия 96.9% (124)
    X 3.1% (4)
    Мальорка 0% (0)
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    Прогнозы на матч Валенсия 1:2 Мальорка

    Исход игры
    Валенсия
    96.9% (124)
    Ничья
    3.1% (4)
    Мальорка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.67% (48)
    Меньше
    60.33% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    38.84% (47)
    Нет
    61.16% (74)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    32.8% (42)
    2:0 Валенсия
    31.3% (40)
    1:0 Валенсия
    25% (32)
    3:1 Валенсия
    1.6% (2)
    3:0 Валенсия
    1.6% (2)
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