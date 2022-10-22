Второй тайм в Мадриде!

Монтьель в центре поля подтолкнул в спину Родриго.

Вальверде вывел по центру один на один с голкипером Винисиуса. Жуниор с уходом влево обыграл Буну, но мяч прокинул немного сильно и нанести удар не смог.

Навас справа из пределов штрафной площади пробил по воротам. Куртуа мяч остановил руками.

Модрич с Марканом немного повздорили у бровки. Арбитр подоспел вовремя и до чего-либо серьёзного и карточек дело не дошло.

Менди не позволил Навасу справа прорваться в штрафную площадь "Реала".

Чуамени перед штрафной площади заехал по ногам Ламеле и получил жёлтую карточку. Двадцать метров до ворот.

Ракитич со штрафного пробил в стенку.

Кроос от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

У Иско слева не прошла передача вперёд к штрафной площади на Ламелу.

Длинный отрезок провела "Севилья" с мячом, но все передачи гостей к штрафной площади мадридцев перехватывались.

Винисиус слева сместился к центр и с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Кроос от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч вынес Маркан.

Снова "Севилья" перехватила мяч и контролирует его у центрального круга. Вперёд гостям продвигаться не удаётся.

Хордан у центрального круга сыграл грубо и получил жёлтую карточку.

4:2 - такова статистика по ударам по воротам за первые полчаса игры.

Монтьель на фланге сбил Винисиуса и получил жёлтую карточку.

23' "Севилья" комбинирует у центрального круга.

22' Родриго слева прорвался в штрафную площадь и мягким забросом послал мяч выше ворот.

20' Винисиус на левом фланге не смог убежать от двух соперников, но заработал аут.

19' Алаба со штрафного пробил рядом с правой крестовиной.

18' Хордан сбил Винисиуса перед штрафной площадью. Двадцать четыре метра до ворот.

17' Иско от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил головой Милитао.

16' Удар Ламелы справа с острого угла заблокировал Милитао.

15' Вальверде на чужой половине поля завалил на газон Маркана.

14' Теллес от углового флага навесил к линии вратарской площади, куда выдвинулся Куртуа и забрал мяч в руки.

13' Удар Теллеса слева от угла штрафной площади заблокировал Карвахаль.

12' Милитао в центральном круге подтолкнул в спину Иско.

11' Прострел Теллеса слева в штрафную площадь перехватил Модрич.

10' Ракитич в центральном круге нарушил правила.

9' "Реал" перехватил мяч и неспешно катает его у центрального круга.

8' Гудель у центрального круга придержал рукой Родриго.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МОДРИЧ!!! Винисиус слева отобрал мяч у Монтьеля и убежал к воротам. Жуниор увидел у дальней штанге Модрича, которому и сделал своевременный пас. Луке поражать ворота никто не помешал.

6' Родриго справа выдал пас в центр на Винисиуса, которому Гудель помешал прорваться к воротам.

5' Маркан с Карвахалем поборолись за мяч у углового флага. От игрока "Реала" футбольный снаряд покинул поле.

4' Арбитр зафиксировал фол Ламелы против Милитао на левом фланге атаки гостей.

3' Под дождём начался матч в Мадриде. Посмотрим, кто лучше и быстрее приспособится к такой погоде.

2' "Реал" играет в белой форме, "Севилья" - в тёмно-красной.