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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Реал Мадрид
1:0
Второй тайм: 46'
Севилья
0'
1:0
5' Гол
Модрич Лука
28' Желтая карточка
Хордан Хоан
31' Желтая карточка
Монтьель Гонсало
37' Желтая карточка
Чуамени Орельен

Ход матча

5'
Модрич Лука
(Винисиус Жуниор)
1:0
28'
 
Хордан Хоан
31'
 
Монтьель Гонсало
37'
Чуамени Орельен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 145
Реал Мадрид 92.4% (134)
X 4.8% (7)
Севилья 2.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Севилья
1.39
7.91
9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
18
Чуамени
Орельен
8
Кроос
Тони
15
Вальверде
Федерико
21
Родриго
20
Винисиус
Жуниор
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
6
Гудель
Неманья
23
Маркан
Маркос
3
Теллес
Алекс
10
Ракитич
Иван
8
Хордан
Хоан
21
Торрес
Оливер
16
Навас
Хесус
22
Иско
Аларкон
17
Ламела
Эрик
Реал Мадрид
4-3-3
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Реал Мадрид
Севилья

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

36 матчей

69.4%
5.6%
25%
25 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
24 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
5:0
П
4:1
П
2:1
КК
3:3
КК
3:0
СУ
3:2
П
4:0
П
3:2
П
2:3
П
2:1
СУ
2:0
П
2:1
П
7:3
П
4:1
П
1:0
П
3:0
П
2:6
П
2:6
КК
2:0
КК
0:1
П
1:0
П
3:2
П
2:1
П
2:4
П
3:4
ПД
3:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 5 0.45
Вальверде Федерико 5 0.45
Бензема Карим 5 (1) 0.45
Родриго 4 (1) 0.36
Модрич Лука 2 0.18
Алаба Давид 1 0.09
Рюдигер Антонио 1 0.09
Асенсио Марко 1 0.09
Васкес Лукас 1 0.09
Милитао Эдер 1 0.09
Чуамени Орельен 0 0
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Менди Ферлан 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Оливер 3 0.27
Кармона Хосе Анхель 2 0.18
Ламела Эрик 2 0.18
Гудель Неманья 1 0.09
Рекик Карим 1 0.09
Мир Рафа 1 0.09
Иско Аларкон 0 0
Гомес Алехандро 0 0
Теллес Алекс 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Салас Кике 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Менди Ферлан 2 0
Модрич Лука 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Чуамени Орельен 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 3 1
Акунья Маркос 3 1
Иско Аларкон 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Дилейни Томас 3 0
Теллес Алекс 3 0
Монтьель Гонсало 3 0
Салас Кике 1 1
Гомес Алехандро 2 0
Фернандо Режес 2 0
Гудель Неманья 2 0
Хордан Хоан 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Ракитич Иван 1 0
Навас Хесус 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Буну Яссин 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Маркан Маркос 1 0
Ромеро Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
20%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
4
27%
1
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
67%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

25
10
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
6
24%
4
40%
1-15
1
4%
2
20%
16-30
5
20%
1
10%
31-45
1
4%
1
10%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
6
24%
2
20%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Севилья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1
Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 11 10 1 0 26 - 8 31
2. Барселона Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
3. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Осасуна Заявка 10 5 1 4 10 - 10 16
8. Вильярреал Заявка 10 4 3 3 12 - 6 15
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Альмерия Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
14. Севилья 0:1 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
15. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
16. Эспаньол Заявка 10 2 3 5 12 - 17 9
17. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
18. Жирона Заявка 10 2 2 6 14 - 18 8
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 10 0 3 7 6 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Барселона Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
8. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
9. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
10. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
11. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
12. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья 0:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья 0:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 11 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Навес Карвахаля справа в штрафную площадь прервал Маркан.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Мадриде!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Реал" (Мадрид) - "Севилья" - 1:0.
  • 45'
    Навас справа из пределов штрафной площади пробил по воротам. Куртуа мяч остановил руками.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Эрнандес в первом тайме.
  • Опасный момент
    45'
    Вальверде вывел по центру один на один с голкипером Винисиуса. Жуниор с уходом влево обыграл Буну, но мяч прокинул немного сильно и нанести удар не смог.
  • Фол, нарушение
    44'
    Монтьель в центре поля подтолкнул в спину Родриго.
  • Фол, нарушение
    43'
    Алаба в чужой штрафной площади подтолкнул Гуделя.
  • Угловой
    42'
    Кроос от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • 41'
    Винисиус справа вывел к воротам Модрича, чей удар заблокировал Теллес.
  • Фол, нарушение
    40'
    Винисиус у центрального круга сыграл рукой.
  • 39'
    Ракитич со штрафного пробил в стенку.
  • Желтая карточка
    38'
    Чуамени перед штрафной площади заехал по ногам Ламеле и получил жёлтую карточку. Двадцать метров до ворот.
  • 36'
    Менди не позволил Навасу справа прорваться в штрафную площадь "Реала".
  • 35'
    Модрич с Марканом немного повздорили у бровки. Арбитр подоспел вовремя и до чего-либо серьёзного и карточек дело не дошло.
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    • 34'
      Модрич с двадцати трёх метров низом пробил левее ворот.
    • 33'
      Кроос слева со штрафного пробил выше ворот.
    • Желтая карточка
      32'
      Монтьель на фланге сбил Винисиуса и получил жёлтую карточку.
    • 30'
      4:2 - такова статистика по ударам по воротам за первые полчаса игры.
    • Желтая карточка
      29'
      Хордан у центрального круга сыграл грубо и получил жёлтую карточку.
    • 28'
      Снова "Севилья" перехватила мяч и контролирует его у центрального круга. Вперёд гостям продвигаться не удаётся.
    • Угловой
      27'
      Кроос от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч вынес Маркан.
    • 26'
      Винисиус слева сместился к центр и с двадцати двух метров пробил выше ворот.
    • 25'
      Длинный отрезок провела "Севилья" с мячом, но все передачи гостей к штрафной площади мадридцев перехватывались.
    • 24'
      У Иско слева не прошла передача вперёд к штрафной площади на Ламелу.
    • 23'
      "Севилья" комбинирует у центрального круга.
    • 22'
      Родриго слева прорвался в штрафную площадь и мягким забросом послал мяч выше ворот.
    • 20'
      Винисиус на левом фланге не смог убежать от двух соперников, но заработал аут.
    • Опасный момент
      19'
      Алаба со штрафного пробил рядом с правой крестовиной.
    • Фол, нарушение
      18'
      Хордан сбил Винисиуса перед штрафной площадью. Двадцать четыре метра до ворот.
    • Угловой
      17'
      Иско от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил головой Милитао.
    • 16'
      Удар Ламелы справа с острого угла заблокировал Милитао.
    • Фол, нарушение
      15'
      Вальверде на чужой половине поля завалил на газон Маркана.
    • Угловой
      14'
      Теллес от углового флага навесил к линии вратарской площади, куда выдвинулся Куртуа и забрал мяч в руки.
    • 13'
      Удар Теллеса слева от угла штрафной площади заблокировал Карвахаль.
    • Фол, нарушение
      12'
      Милитао в центральном круге подтолкнул в спину Иско.
    • 11'
      Прострел Теллеса слева в штрафную площадь перехватил Модрич.
    • Фол, нарушение
      10'
      Ракитич в центральном круге нарушил правила.
    • 9'
      "Реал" перехватил мяч и неспешно катает его у центрального круга.
    • Фол, нарушение
      8'
      Гудель у центрального круга придержал рукой Родриго.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      МОДРИЧ!!! Винисиус слева отобрал мяч у Монтьеля и убежал к воротам. Жуниор увидел у дальней штанге Модрича, которому и сделал своевременный пас. Луке поражать ворота никто не помешал.
    • 6'
      Родриго справа выдал пас в центр на Винисиуса, которому Гудель помешал прорваться к воротам.
    • 5'
      Маркан с Карвахалем поборолись за мяч у углового флага. От игрока "Реала" футбольный снаряд покинул поле.
    • Фол, нарушение
      4'
      Арбитр зафиксировал фол Ламелы против Милитао на левом фланге атаки гостей.
    • Дождь
      3'
      Под дождём начался матч в Мадриде. Посмотрим, кто лучше и быстрее приспособится к такой погоде.
    • 2'
      "Реал" играет в белой форме, "Севилья" - в тёмно-красной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сантьяго Бернабеу"!
    • Второй тайм
    • 46'
      Реал Мадрид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Маркан Маркос из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Реал Мадрид 1:0 Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Севилья

    Исход игры
    Реал Мадрид
    92.5% (135)
    Ничья
    4.8% (7)
    Севилья
    2.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.3% (76)
    Меньше
    37.7% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    59.84% (73)
    Нет
    40.16% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    26.7% (39)
    2:0 Реал Мадрид
    25.3% (37)
    3:1 Реал Мадрид
    15.1% (22)
    1:0 Реал Мадрид
    4.8% (7)
    3:0 Реал Мадрид
    3.4% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
    4:1 Реал Мадрид
    2.1% (3)
    3:2 Реал Мадрид
    1.4% (2)
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    Севилья
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