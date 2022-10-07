Тур: 11. Стадион: Сантьяго Бернабеу.
Позже
История личных встреч
Реал Мадрид
Севилья
26 матчей
96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
36 матчей
69.4%
5.6%
25%
25 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
24 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вальверде Федерико
|5
|0.5
|Винисиус Жуниор
|5
|0.5
|Бензема Карим
|5 (1)
|0.5
|Родриго
|4 (1)
|0.4
|Алаба Давид
|1
|0.1
|Модрич Лука
|1
|0.1
|Рюдигер Антонио
|1
|0.1
|Асенсио Марко
|1
|0.1
|Васкес Лукас
|1
|0.1
|Милитао Эдер
|1
|0.1
|Чуамени Орельен
|0
|0
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Оливер
|3
|0.3
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.2
|Ламела Эрик
|2
|0.2
|Гудель Неманья
|1
|0.1
|Рекик Карим
|1
|0.1
|Мир Рафа
|1
|0.1
|Иско Аларкон
|0
|0
|Гомес Алехандро
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
|Салас Кике
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алаба Давид
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|3
|1
|Акунья Маркос
|3
|1
|Иско Аларкон
|4
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Теллес Алекс
|3
|0
|Салас Кике
|1
|1
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Фернандо Режес
|2
|0
|Гудель Неманья
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Хорхе Сампаоли
|2
|0
|Ракитич Иван
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Маркан Маркос
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
20%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
15
3
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
4
27%
1
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
67%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
25
10
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
6
24%
4
40%
1-15
1
4%
2
20%
16-30
5
20%
1
10%
31-45
1
4%
1
10%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
6
24%
2
20%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Севилья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1
Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 8
|28
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 8
|18
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 3
|15
|8.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|9.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|13.
|Севилья
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|16.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|17.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Альмерия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|4 - 17
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|11.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (2)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Мальорка
|Гренье Клеман
|5
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Севилья
Исход игры
Реал Мадрид
87.8% (36)
Ничья
12.2% (5)
Севилья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (28)
Меньше
31.71% (13)
Обе команды забьют
Да
70.73% (29)
Нет
29.27% (12)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
41.5% (17)
2:0 Реал Мадрид
22% (9)
3:1 Реал Мадрид
14.6% (6)
2:2 Ничья
7.3% (3)
1:0 Реал Мадрид
4.9% (2)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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