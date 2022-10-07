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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Севилья

История личных встреч

Реал Мадрид
Севилья

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

36 матчей

69.4%
5.6%
25%
25 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
24 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
5:0
П
4:1
П
2:1
КК
3:3
КК
3:0
СУ
3:2
П
4:0
П
3:2
П
2:3
П
2:1
СУ
2:0
П
2:1
П
7:3
П
4:1
П
1:0
П
3:0
П
2:6
П
2:6
КК
2:0
КК
0:1
П
1:0
П
3:2
П
2:1
П
2:4
П
3:4
ПД
3:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальверде Федерико 5 0.5
Винисиус Жуниор 5 0.5
Бензема Карим 5 (1) 0.5
Родриго 4 (1) 0.4
Алаба Давид 1 0.1
Модрич Лука 1 0.1
Рюдигер Антонио 1 0.1
Асенсио Марко 1 0.1
Васкес Лукас 1 0.1
Милитао Эдер 1 0.1
Чуамени Орельен 0 0
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Менди Ферлан 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Оливер 3 0.3
Кармона Хосе Анхель 2 0.2
Ламела Эрик 2 0.2
Гудель Неманья 1 0.1
Рекик Карим 1 0.1
Мир Рафа 1 0.1
Иско Аларкон 0 0
Гомес Алехандро 0 0
Теллес Алекс 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Салас Кике 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Менди Ферлан 2 0
Модрич Лука 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 3 1
Акунья Маркос 3 1
Иско Аларкон 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Дилейни Томас 3 0
Теллес Алекс 3 0
Салас Кике 1 1
Гомес Алехандро 2 0
Фернандо Режес 2 0
Гудель Неманья 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Ракитич Иван 1 0
Навас Хесус 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Буну Яссин 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Маркан Маркос 1 0
Ромеро Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
20%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
4
27%
1
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
67%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

25
10
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
6
24%
4
40%
1-15
1
4%
2
20%
16-30
5
20%
1
10%
31-45
1
4%
1
10%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
6
24%
2
20%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Севилья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1
Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 9 1 0 25 - 8 28
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Реал Сосьедад Заявка 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Вильярреал Заявка 9 4 3 2 12 - 3 15
8. Валенсия Заявка 10 4 3 3 17 - 11 15
9. Осасуна Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Райо Вальекано Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
11. Вальядолид Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
12. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
13. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
14. Эспаньол Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
15. Мальорка Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
16. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
17. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Альмерия Заявка 9 2 1 6 8 - 15 7
19. Кадис Заявка 10 1 4 5 4 - 17 7
20. Эльче Заявка 10 0 3 7 6 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
9. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Вальядолид Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
9. Мальорка Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Мальорка Гренье Клеман 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Реал Мадрид 87.5% (35)
    X 12.5% (5)
    Севилья 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Севилья
    1.46
    5.20
    9.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Севилья

    Исход игры
    Реал Мадрид
    87.8% (36)
    Ничья
    12.2% (5)
    Севилья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    70.73% (29)
    Нет
    29.27% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    41.5% (17)
    2:0 Реал Мадрид
    22% (9)
    3:1 Реал Мадрид
    14.6% (6)
    2:2 Ничья
    7.3% (3)
    1:0 Реал Мадрид
    4.9% (2)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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