Анхель Альгобиа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Габриэль Вейга не смог попасть в створ ударом издали

Анхель Альгобиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Габриэль Вейга пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

Первый тайм

52' Команда Хетафе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Удар от ворот произведет Хетафе

50' Оскар Родригес из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Дуарте Домингуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Сельта

44' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Команда Хетафе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

43' Г О О О О Л - Унал Энес правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

42' Нуньес Унай получил желтую карточку от судьи

41' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Габриэль Вейга пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

40' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Оскар Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Анхель Альгобиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Хетафе

37' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Хетафе

33' Матч возобновлен

32' Анхилери Фабрисио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Хетафе

29' Мальо Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали

28' Аспас Яго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Сельта

26' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Удар от ворот произведет Хетафе

24' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Сельта

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Ох, нехорошо это выглядит. Оскар Родригес получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Ох, нехорошо это выглядит. Анхилери Фабрисио получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Оскар Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Анхилери Фабрисио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Хетафе

13' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Мальо Уго выиграл воздушное противоборство у Анхель Альгобиа.

11' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Анхель Альгобиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Анхель Альгобиа из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хетафе начинает с центра поля