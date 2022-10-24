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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 9774 Главный судья: Гонсалес Пабло
Сельта
0:1
Второй тайм: 60'
Хетафе
0'
42' Желтая карточка
Нуньес Унай
0:1
43' Гол
Унал Энес

Ход матча

30'
Мингеса Оскар
Мальо Уго
 
32'
 
Амави Жордан
Анхилери Фабрисио
42'
Нуньес Унай
 
43'
0:1
Унал Энес

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 137
Сельта 78.8% (108)
X 14.6% (20)
Хетафе 6.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Хетафе
4.60
3.72
6.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Марчесин
Агустин
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
5
Оскар
Родригес
28
Вейга
Габриэль
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
6
Дуарте
Домингуш
21
Иглесиас
Хуан
3
Анхилери
Фабрисио
5
Милья
Луис
20
Максимович
Неманья
16
Альгобия
Анхель
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Сельта
4-1-3-2
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Сельта
Хетафе

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
П
3:1
П
1:1
П
3:0
П
1:1
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
3:1
П
1:1
П
2:0
П
3:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 6 (1) 0.55
Вейга Габриэль 2 0.18
Оскар Родригес 2 0.18
Пасьенса Гонсало 1 0.09
Ларсен Йорген 0 0
Солари Аугусто 0 0
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 3 0.27
Аленья Карлес 2 0.18
Альварес Гастон 2 0.18
Дамиан Суарес 1 0.09
Мунир Эль-Хаддади 1 0.09
Майораль Борха 1 0.09
Иглесиас Хуан 1 0.09
Дуарте Домингуш 0 0
Арамбарри Мауро 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальо Уго 3 0
Нуньес Унай 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Аспас Яго 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Айду Джозеф 2 0
Галан Хави 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Вейга Габриэль 2 0
Пасьенса Гонсало 0 1
Серви Франко 0 1
Перес Карлес 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 5 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дьене Даконам 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Арамбарри Мауро 1 1
Милья Луис 1 1
Дамиан Суарес 2 0
Унал Энес 2 0
Майораль Борха 2 0
Иглесиас Хуан 2 0
Альгобия Анхель 2 0
Сория Давид 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Мата Хайме 1 0
Кике Санчес Флорес 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
9%
3
30%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Пропущено

19
17
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
11%
5
29%
29%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
5
26%
5
29%
29%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вальядолид - Сельта 4:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0
Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2
Хетафе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хетафе - Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3
Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 11 9 1 1 28 - 4 28
3. Атлетико М Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
8. Осасуна Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Хетафе 1:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 18 12
14. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
15. Эспаньол Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
16. Альмерия Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
17. Сельта 0:1 Заявка 11 3 1 7 11 - 21 10
18. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
8. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
11. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
12. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
13. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
14. Сельта 0:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15. Хетафе 1:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Хетафе 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (4)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • 59'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 58'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    57'
    Амави Жордан из команды Хетафе в офсайде
  • 57'
    Унал Энес выиграл воздушное противоборство у Айду Джозеф.
  • 57'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 56'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Унал Энес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 56'
    Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      53'
      Серви Франко из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
    • 53'
      Габриэль Вейга пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем
    • 53'
      Дуарте Домингуш успешно блокирует удар.
    • 53'
      Пейнадо Франсиско нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      53'
      Серви Франко из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
    • 52'
      Митрович Стефан из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Анхель Альгобиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Унал Энес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Галан Хави
    • 50'
      Удар от ворот произведет Хетафе
    • 50'
      Контроль мяча: Сельта: 68%, Хетафе: 32%.
    • 49'
      Габриэль Вейга не смог попасть в створ ударом издали
    • 49'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 49'
      Анхель Альгобиа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 49'
      Максимович Неманья создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      48'
      Габриэль Вейга из команды Сельта заходит слишком далеко, он валит Анхель Альгобиа.
    • 48'
      Унал Энес выиграл воздушное противоборство у Нуньес Унай.
    • 48'
      Сегодняшная посещаемость составляет 9774 болельщиков
    • 47'
      Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Аспас Яго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Дуарте Домингуш
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 137
    Сельта 78.8% (108)
    X 14.6% (20)
    Хетафе 6.6% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Хетафе
    4.60
    3.72
    6.40
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Сельта 0:1 Хетафе онлайн

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    Прогнозы на матч Сельта 0:1 Хетафе

    Исход игры
    Сельта
    78.8% (108)
    Ничья
    14.6% (20)
    Хетафе
    6.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.98% (50)
    Меньше
    59.02% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    52.46% (64)
    Нет
    47.54% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Сельта
    32.1% (44)
    2:1 Сельта
    29.2% (40)
    1:1 Ничья
    11.7% (16)
    2:0 Сельта
    6.6% (9)
    1:2 Хетафе
    2.2% (3)
    0:1 Хетафе
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    3:2 Сельта
    1.5% (2)
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    Хетафе
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