Тур: 11. Стадион: Балаидос. Зрители: 9774 Главный судья: Гонсалес Пабло
0'
42' Желтая карточкаНуньес Унай
0:1
43' ГолУнал Энес
84' Желтая карточкаМата Хайме
1:1
89' ГолАйду Джозеф
90'+6
Ход матча
42'
43'
0:1
84'
84'
89'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
10 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сельта
Хетафе
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|6 (1)
|0.55
|Вейга Габриэль
|2
|0.18
|Оскар Родригес
|2
|0.18
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.09
|Айду Джозеф
|1
|0.09
|Ларсен Йорген
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Серви Франко
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|3
|0.27
|Аленья Карлес
|2
|0.18
|Альварес Гастон
|2
|0.18
|Дамиан Суарес
|1
|0.09
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.09
|Майораль Борха
|1
|0.09
|Иглесиас Хуан
|1
|0.09
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальо Уго
|3
|0
|Нуньес Унай
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Аспас Яго
|2
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Тапия Ренато
|2
|0
|Айду Джозеф
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Вейга Габриэль
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|0
|1
|Серви Франко
|0
|1
|Перес Карлес
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|5
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Дьене Даконам
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Арамбарри Мауро
|1
|1
|Милья Луис
|1
|1
|Дамиан Суарес
|2
|0
|Унал Энес
|2
|0
|Мата Хайме
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Иглесиас Хуан
|2
|0
|Альгобия Анхель
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Кике Санчес Флорес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
9%
3
30%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Пропущено
20
18
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
10%
5
28%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
5
25%
5
28%
61-75
4
20%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вальядолид - Сельта 4:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0
Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2
Хетафе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хетафе - Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3
Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|28 - 9
|31
|2.
|Барселона
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|28 - 4
|28
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|8.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|13.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|14.
|Севилья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|16.
|Альмерия
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|17.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|18.
|Жирона
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|19.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 22
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|8.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|11.
|Альмерия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|12.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|9.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|12.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|19.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогнозы на матч Сельта 1:1 Хетафе
Исход игры
Сельта
78.8% (108)
Ничья
14.6% (20)
Хетафе
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
40.98% (50)
Меньше
59.02% (72)
Обе команды забьют
Да
52.46% (64)
Нет
47.54% (58)
Популярный счёт
1:0 Сельта
32.1% (44)
2:1 Сельта
29.2% (40)
1:1 Ничья
11.7% (16)
2:0 Сельта
6.6% (9)
1:2 Хетафе
2.2% (3)
0:1 Хетафе
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:2 Сельта
1.5% (2)
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