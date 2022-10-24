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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 9774 Главный судья: Гонсалес Пабло
Сельта
1:1
Конец матча
Хетафе
0'
42' Желтая карточка
Нуньес Унай
0:1
43' Гол
Унал Энес
84' Желтая карточка
Мата Хайме
1:1
89' Гол
Айду Джозеф
90'+6

Ход матча

30'
Мингеса Оскар
Мальо Уго
 
32'
 
Амави Жордан
Анхилери Фабрисио
42'
Нуньес Унай
 
43'
0:1
Унал Энес
65'
Перес Карлес
Серви Франко
 
66'
Пасьенса Гонсало
Ларсен Йорген
 
72'
 
Порту Кристиан
Майораль Борха
78'
Тапия Ренато
Пейнадо Франсиско
 
78'
Де ла Торре Лука
Вейга Габриэль
 
84'
 
Сеоане Хайме
Милья Луис
84'
 
Мата Хайме
Унал Энес
84'
 
Мата Хайме
89'
Айду Джозеф
(Аспас Яго)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 0
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 137
Сельта 78.8% (108)
X 14.6% (20)
Хетафе 6.6% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Марчесин
Агустин
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
5
Оскар
Родригес
28
Вейга
Габриэль
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
6
Дуарте
Домингуш
21
Иглесиас
Хуан
3
Анхилери
Фабрисио
5
Милья
Луис
20
Максимович
Неманья
16
Альгобия
Анхель
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Сельта
4-1-3-2
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Сельта
Хетафе

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
П
3:1
П
1:1
П
3:0
П
1:1
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
3:1
П
1:1
П
2:0
П
3:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 6 (1) 0.55
Вейга Габриэль 2 0.18
Оскар Родригес 2 0.18
Пасьенса Гонсало 1 0.09
Айду Джозеф 1 0.09
Ларсен Йорген 0 0
Солари Аугусто 0 0
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 3 0.27
Аленья Карлес 2 0.18
Альварес Гастон 2 0.18
Дамиан Суарес 1 0.09
Мунир Эль-Хаддади 1 0.09
Майораль Борха 1 0.09
Иглесиас Хуан 1 0.09
Дуарте Домингуш 0 0
Арамбарри Мауро 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальо Уго 3 0
Нуньес Унай 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Аспас Яго 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Айду Джозеф 2 0
Галан Хави 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Вейга Габриэль 2 0
Пасьенса Гонсало 0 1
Серви Франко 0 1
Перес Карлес 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 5 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дьене Даконам 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Арамбарри Мауро 1 1
Милья Луис 1 1
Дамиан Суарес 2 0
Унал Энес 2 0
Мата Хайме 2 0
Майораль Борха 2 0
Иглесиас Хуан 2 0
Альгобия Анхель 2 0
Сория Давид 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Кике Санчес Флорес 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
9%
3
30%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
10%
5
28%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
5
25%
5
28%
61-75
4
20%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вальядолид - Сельта 4:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0
Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2
Хетафе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хетафе - Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3
Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 11 9 1 1 28 - 4 28
3. Атлетико М Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
8. Осасуна Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Сельта Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
14. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
15. Эспаньол Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
16. Альмерия Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
17. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
18. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
8. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
11. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
12. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (4)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Сельта играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Сельта: 72%, Хетафе: 28%.
  • 95'
    Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Максимович Неманья из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Оскар Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сельта будет все-таки засчитан.
    • 90'
      Контроль мяча: Сельта: 72%, Хетафе: 28%.
    • Описание гола
      90'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 90'
      Команда Сельта сравняла счет! Игра продолжается!
    • 89'
      Перес Карлес сделал ключевой пас для гола!
    • 89'
      Аспас Яго сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      89'
      ГОООООЛ - Айду Джозеф Сельта забивает ударом головой
    • 89'
      Айду Джозеф выиграл воздушное противоборство у Дьене Даконам.
    • 89'
      Аспас Яго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 137
    Сельта 78.8% (108)
    X 14.6% (20)
    Хетафе 6.6% (9)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Сельта 1:1 Хетафе

    Исход игры
    Сельта
    78.8% (108)
    Ничья
    14.6% (20)
    Хетафе
    6.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.98% (50)
    Меньше
    59.02% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    52.46% (64)
    Нет
    47.54% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Сельта
    32.1% (44)
    2:1 Сельта
    29.2% (40)
    1:1 Ничья
    11.7% (16)
    2:0 Сельта
    6.6% (9)
    1:2 Хетафе
    2.2% (3)
    0:1 Хетафе
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    3:2 Сельта
    1.5% (2)
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