Тур: 4. Стадион: Moreton Daily Stadium. Главный судья: Beath C.
0:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаТрюин Кай
55' Красная карточкаJordan Holmes
56' Желтая карточкаО'Ши Джеймс
85' Желтая карточкаКортни-Перкинс Джордан
90' Желтая карточкаКонстандопулос Натан
90'+6
Ход матча
15'
55'
56'
82'
26
О'Ши
Джеймс
27
Трюин
Кай
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
3
Кадете
4
Rai
IV
17
Нани
Луиш
11
Фолами
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
29 Cyrus Dehmie
-
15 Jesse Daley
-
13 Хор Генри
-
35 Louis Zabala
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Смит НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Брисбен Роар
Мельбурн Виктори
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
38.9%
16 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
41 матч
34.1%
26.8%
39.1%
14 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
24.4%
41.5%
34.1%
10 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
39%
29.3%
31.7%
16 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.68
1.26
Среднее время на гол
53
71
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
1.68
1.45
Среднее время на гол
53
61
Всего голов
69
56
Голов в среднем за матч
1.68
1.37
Тотал матчей
0.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
53
65
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Брисбен Роар 3:2
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1