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  3. Австралия: A-Лига (мужчины)
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Beath C.
Брисбен Роар
0:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
15' Желтая карточка
Трюин Кай
55' Красная карточка
Jordan Holmes
56' Желтая карточка
О'Ши Джеймс
85' Желтая карточка
Кортни-Перкинс Джордан
90' Желтая карточка
Констандопулос Натан
90'+6
23
Jordan
Holmes
2
Невилл
Скотт
6
Чапман
Коннор
5
Олдред
Том
3
Кортни-Перкинс
Джордан
7
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
27
Трюин
Кай
8
Дандзаки
Рику
28
Joseph
Knowles
9
Остин
Чарльз
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
6
Броксхэм
Ли
21
Родерик
Миранда
3
Кадете
7
Икономидис
Крис
22
Бриммер
Джейк
4
Rai
IV
17
Нани
Луиш
11
Фолами
Бен
18
Д'Агостино
Николас
Брисбен Роар
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Брисбен Роар
Мельбурн Виктори

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
38.9%
16 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

41 матч

34.1%
26.8%
39.1%
14 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.4%
41.5%
34.1%
10 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

39%
29.3%
31.7%
16 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
1:1
1:1
0:0
3:0
5:2
1:3
1:2
0:1
2:1
0:5
2:4
1:2
1:2
1:1
КФ
1:5
1:0
1:0
3:2
1:1
2:1
0:0
5:0
4:0
0:1
1:2
1:0
1:0
0:3
1:0
1:1
1:1
5:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3

Голы

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.68
1.26

Среднее время на гол

53
71

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

1.68
1.45

Среднее время на гол

53
61

Всего голов

69
56

Голов в среднем за матч

1.68
1.37

Тотал матчей

0.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

53
65

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Брисбен Роар 3:2
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      15'
      Kai Trewin получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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