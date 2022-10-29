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  3. Австралия: A-Лига (мужчины)
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Stephen L.
Централ Кост Маринерс
0:1
Первый тайм: 25'
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
17' Гол
Nicolas Milanovic

Ход матча

17'
0:1
Nicolas Milanovic
(Пэйн Коннор)
Лучшие коэффициенты
Централ Кост Маринерс
Ничья
Вестерн Юнайтед
2.52
3.84
3.65
Все Коэффициенты
20
Вукович
Дэнни
2
Thomas
Aquilina
25
Nectarios
Triantis
3
Brian
Kaltak
15
Роу
Сторм
7
Силвера
Самуэл
4
Нисбет
Джошуа
6
Балар
Максимильен
98
Marco
Tulio1
9
Каммингс
Джейсон
21
Michael
Ruhs
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
44
Топор-Стэнли
Николай
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
88
Килкенни
Нил
10
Луштица
Стивен
8
Уэлс
Лаклан
26
Nicolas
Milanovic
11
Пэйн
Коннор
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
Централ Кост Маринерс
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Вестерн Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

1:0
2:2
2:0
1:0
3:2
6:2
3:0
1:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

2.38
0.75

Тотал матчей

1.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

37
120

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3
Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед - Вестерн Юнайтед 1:1
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Nicolas Milanovic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Централ Кост Маринерс
Ничья
Вестерн Юнайтед
2.52
3.84
3.65
Все Коэффициенты
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