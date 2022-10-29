Тур: 4. Стадион: Сентрал Коаст. Главный судья: Stephen L.
4:2
Конец матча
0'
0:1
17' ГолNicolas Milanovic
0:2
28' ГолПэйн Коннор
44' Желтая карточкаРисдон Джош
48' Красная карточкаТопор-Стэнли Николай
49' Желтая карточкаУэнзел-Холлс Дилан
50' Желтая карточкаThomas Aquilina
54' Желтая карточкаКилкенни Нил
1:2
67' ГолКаммингс Джейсон
2:2
74' ГолBeni Nkololo
3:2
78' ГолJacob Farrell
4:2
88' ГолАйонго Пол
90' Желтая карточкаGarang Kuol
90' Желтая карточкаКаммингс Джейсон
90'+6
Ход матча
17'
0:1
28'
44'
50'
54'
67'
1:2
74'
2:2
78'
88'
4:2
90'
90'
15
Роу
Сторм
98
Marco
Tulio1
21
Michael
Ruhs
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Роу СтормЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Marco Tulio1Полузащитник
- Нападающий
-
21 Michael RuhsНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
-
90 Айонго ПолНападающий
-
-
-
14 Garang Kuol
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adisu Bayew
-
38 Noah Botic
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Вестерн Юнайтед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
2.38
0.75
Тотал матчей
1.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
37
120
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3
Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед - Вестерн Юнайтед 1:1
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0