Тур: 4. Стадион: Кэмпбеллтаун. Главный судья: King A.
0'
0:0
14' Не забитый пенальтиМак Роберт
0:1
14' ГолPatrick Wood
1:1
16' ГолМиллар Мэттью
25' Желтая карточкаPatrick Yazbek
35' Красная карточкаАспропотамитис Джонатан
1:2
45' ГолМак Роберт
57' Желтая карточкаPatrick Wood
Ход матча
14'
0:0
14'
0:1
16'
1:1
25'
45'
1:2
57'
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
17
Нун
Крэйг
11
Беккас
Кирин
31
Lachlan
Rose
23
Грант
Райан
29
Aaron
Gurd
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
12
Patrick
Wood
11
Мак
Роберт
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Jed Drew
-
-
52 Rhys Youlley
-
Главный тренер: Dwight Yorke
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
-
29 Aaron GurdЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоНападающий
-
12 Patrick WoodНападающий
-
11 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Alex Parson
-
-
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Макартур
Сидней
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Тотал матчей
1.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
54
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Макартур 0:2
Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1
Сидней
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1
Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0