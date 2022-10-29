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  3. Австралия: A-Лига (мужчины)
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: King A.
Макартур
1:2
Второй тайм: 66'
Сидней
0'
0:0
14' Не забитый пенальти
Мак Роберт
0:1
14' Гол
Patrick Wood
1:1
16' Гол
Миллар Мэттью
25' Желтая карточка
Patrick Yazbek
35' Красная карточка
Аспропотамитис Джонатан
1:2
45' Гол
Мак Роберт
57' Желтая карточка
Patrick Wood
12
Курто
Филип
44
Миллар
Мэттью
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
27
Скотадис
Джерри
17
Нун
Крэйг
11
Беккас
Кирин
7
Да
Силва
Даниэль
99
Арзани
Дэниел
31
Lachlan
Rose
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
29
Aaron
Gurd
18
Кабальо
Диего
16
Patrick
Yazbek
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
10
Лолли
Джо
12
Patrick
Wood
11
Мак
Роберт
Макартур
Сидней

История личных встреч

Макартур
Сидней

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

2:2
0:3
КФ
2:0
0:1
0:1
0:3

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Тотал матчей

1.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
54

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Макартур 0:2
Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1
Сидней
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1
Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Мак Роберт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    УДАЛЕНИЕ! - Аспропотамитис Джонатан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    25'
    Patrick Yazbek получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Миллар Мэттью бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Patrick Wood бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Мак Роберт пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
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    Лучшие коэффициенты
    Макартур
    Ничья
    Сидней
    4.18
    3.96
    3.80
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