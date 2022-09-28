Тур: 15. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
История личных встреч
Динамо Москва
Химки
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|6 (3)
|0.43
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.21
|Фомин Даниил
|3 (3)
|0.21
|Тюкавин Константин
|3
|0.21
|Захарян Арсен
|2
|0.14
|Макаров Денис
|2
|0.14
|Фернандес Роберто
|2
|0.14
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.07
|Гладышев Ярослав
|1
|0.07
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|4
|0.29
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.14
|Кухарчук Илья
|2
|0.14
|Мирзов Резиуан
|2
|0.14
|Ломовицкий Александр
|1
|0.07
|Магомедов Бутта
|1
|0.07
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|5
|2
|Захарян Арсен
|3
|1
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Сазонов Саба
|4
|0
|Лаксальт Диего
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Маричаль Перес Николас
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Глушаков Денис
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Гбане Роман Мори Диаман
|2
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Идову Брайн Оладапо
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
6
20
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
4
20%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
2
33%
6
30%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
1
17%
3
15%
61-75
1
17%
4
20%
76-90
Забито
12
6
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
17%
4
67%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
4
33%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Забито
23
12
15 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
2
9%
1
8%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
8
35%
0
0%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
3
13%
4
33%
61-75
3
13%
5
42%
76-90
Пропущено
18
29
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
22%
6
21%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
3
17%
9
31%
31-45
4
22%
1
3%
46-60
3
17%
3
10%
61-75
2
11%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Ростов 3:1 Динамо Москва - Оренбург 3:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1
Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0
Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Спартак Москва - Химки 5:0 Локомотив Москва - Химки 1:0 Химки - Факел 0:0 Урал - Химки 2:1
Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|43 - 5
|36
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 16
|29
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|28 - 15
|26
|4.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 20
|26
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 17
|23
|8.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 29
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|24 - 33
|19
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 24
|16
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|12.
|Пари НН
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 24
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Оренбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|13 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (4)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Химки
Исход игры
Динамо Москва
94.4% (51)
Ничья
1.9% (1)
Химки
3.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (24)
Меньше
51.02% (25)
Обе команды забьют
Да
46.94% (23)
Нет
53.06% (26)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
31.5% (17)
2:1 Динамо Москва
24.1% (13)
3:1 Динамо Москва
16.7% (9)
1:0 Динамо Москва
11.1% (6)
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