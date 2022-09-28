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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Химки
Прогнозы 54
Динамо Москва 94.4% (51)
X 1.9% (1)
Химки 3.7% (2)
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Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Химки
4.60
7.70
7.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Москва
Химки

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ТМС
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 6 (3) 0.43
Грулёв Вячеслав 3 0.21
Фомин Даниил 3 (3) 0.21
Тюкавин Константин 3 0.21
Захарян Арсен 2 0.14
Макаров Денис 2 0.14
Фернандес Роберто 2 0.14
Паршивлюк Сергей 1 0.07
Гладышев Ярослав 1 0.07
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.29
Руденко Александр Александрович 2 0.14
Кухарчук Илья 2 0.14
Мирзов Резиуан 2 0.14
Ломовицкий Александр 1 0.07
Магомедов Бутта 1 0.07
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Боженов Кирилл 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 5 2
Захарян Арсен 3 1
Скопинцев Дмитрий 4 0
Сазонов Саба 4 0
Лаксальт Диего 3 0
Макаров Денис 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Фомин Даниил 2 0
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Даса Элазар 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Маричаль Перес Николас 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Боженов Кирилл 3 0
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Роман Мори Диаман 2 0
Чежия Ираклий 1 0
Идову Брайн Оладапо 1 0
Данилкин Егор 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Долгов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

6
20
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
4
20%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
2
33%
6
30%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
1
17%
3
15%
61-75
1
17%
4
20%
76-90

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
17%
4
67%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
4
33%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

23
12
15 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
2
9%
1
8%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
8
35%
0
0%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
3
13%
4
33%
61-75
3
13%
5
42%
76-90

Пропущено

18
29
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
22%
6
21%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
3
17%
9
31%
31-45
4
22%
1
3%
46-60
3
17%
3
10%
61-75
2
11%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Ростов 3:1 Динамо Москва - Оренбург 3:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1
Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0
Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Спартак Москва - Химки 5:0 Локомотив Москва - Химки 1:0 Химки - Факел 0:0 Урал - Химки 2:1
Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 11 3 0 43 - 5 36
2. Спартак Москва Заявка 14 9 2 3 36 - 16 29
3. ЦСКА Москва Заявка 14 7 5 2 28 - 15 26
4. Ростов Заявка 14 7 5 2 25 - 20 26
5. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
6. Ахмат Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Динамо Москва Заявка 14 6 5 3 24 - 17 23
8. Сочи Заявка 14 6 2 6 22 - 29 20
9. Оренбург Заявка 14 6 1 7 24 - 33 19
10. Урал Заявка 14 5 1 8 15 - 24 16
11. Крылья Советов Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
12. Пари НН Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
13. Факел Заявка 14 1 9 4 17 - 24 12
14. Локомотив Москва Заявка 14 3 3 8 17 - 29 12
15. Химки Заявка 14 2 3 9 13 - 28 9
16. Торпедо Москва Заявка 14 1 3 10 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Оренбург Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
5. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
6. Спартак Москва Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9. Ахмат Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
5. Ростов Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
6. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
7. ЦСКА Москва Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
8. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 13 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2022, осталось 2 дня 6 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Динамо Москва 94.4% (51)
    X 1.9% (1)
    Химки 3.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Химки
    4.60
    7.70
    7.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Химки

    Исход игры
    Динамо Москва
    94.4% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Химки
    3.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.98% (24)
    Меньше
    51.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    46.94% (23)
    Нет
    53.06% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    31.5% (17)
    2:1 Динамо Москва
    24.1% (13)
    3:1 Динамо Москва
    16.7% (9)
    1:0 Динамо Москва
    11.1% (6)
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    Химки
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