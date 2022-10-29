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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 29.
Норрбю
2:0
Конец матча
Эстер
0'
30' Желтая карточка
Карлссон Виктор
36' Желтая карточка
Лундгрен Фредрик
1:0
54' Гол
Jaheem Burke
61' Желтая карточка
Стенберг Джон
71' Желтая карточка
Пекальски Иво
2:0
74' Гол
Саволайнен Никлас
89' Желтая карточка
Хейкссон Алекс
90'+7
23
Кайтофт
Антон
14
Olle
Backlund
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
16
Сало
Александр
21
Веде
Антон
18
Пекальски
Иво
5
Браннефальк
Йохан
25
Карлссон
Виктор
11
Max
Andersson
24
Jaheem
Burke
25
Нилльсон
Маттиас
2
Павич
Маттиас
15
Энгквист
Эмиль
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
22
Кусу
Манассе
18
Дротт
Джонатан
23
Родич
Владимир
9
Рочестер
Соренсен
Марк
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
Норрбю
4-4-2
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Норрбю
Эстер

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
200%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

17 матчей

11.8%
11.8%
76.4%
2 победы 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

5.9%
76.5%
17.6%
1 победа 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед

История матчей

С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
0:2
С
2:1
С
3:1
С
0:1
С
0:2
С
3:0
С
0:2
С
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.38
0.33

Среднее время на гол

240
270

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

0.88
0.76

Тотал матчей

0.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

102
117

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веде Антон 8 (1) 0.28
Саволайнен Никлас 7 0.24
Jaheem Burke 5 0.17
Бекай Перпарим 3 0.1
Сало Александр 2 0.07
Олссон Макс 2 0.07
Броман Густав 2 0.07
Браннефальк Йохан 1 0.03
Лундгрен Фредрик 1 0.03
Берг Виктор 1 0.03
Андерссон Мелвин 1 0.03
Берггрен Густав 0 0
Пекальски Иво 0 0
Османагич Нино 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Pontus Eriksson 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 11 (2) 0.38
Вестермарк Йеспер 9 0.31
Рочестер Соренсен Марк 5 (1) 0.17
Родич Владимир 3 0.1
Косица Дзенис 3 0.1
Стенберг Джон 3 0.1
Кусу Манассе 2 0.07
Павич Маттиас 2 0.07
Карлссон Монц 2 0.07
Магнуссон Исак 2 0.07
Ahmed Bonnah 2 0.07
Дротт Джонатан 1 0.03
Адольфссон Маттис 1 0.03
Хейкссон Алекс 1 0.03
Сильверхолт Оливер 0 0
Варманен Тату 0 0

Карточки

Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 8 1
Лундгрен Фредрик 9 0
Саволайнен Никлас 8 0
Браннефальк Йохан 5 0
Сало Александр 4 0
Берг Виктор 4 0
Jaheem Burke 2 1
Веде Антон 3 0
Бекай Перпарим 3 0
Османагич Нино 3 0
Берггрен Густав 3 0
Сундгрен Альбин 3 0
Кайтофт Антон 2 0
Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
Мохамад Аббас 2 0
Max Andersson 2 0
Карлссон Виктор 1 0
Pontus Eriksson 1 0
Olle Backlund 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенберг Джон 7 0
Вестермарк Йеспер 6 0
Хейкссон Алекс 6 0
Павич Маттиас 5 0
Кусу Манассе 5 0
Варманен Тату 3 1
Магнуссон Исак 4 0
Ahmed Bonnah 4 0
Бергмарк-Виберг Адам 4 0
Сильверхолт Оливер 3 0
Родич Владимир 3 0
Карлссон Монц 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Нилльсон Маттиас 1 1
Косица Дзенис 2 0
Дротт Джонатан 2 0
Захирович Ален 1 0
Andre Gustafson 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
24
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
11%
4
17%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
4
22%
5
21%
61-75
4
22%
5
21%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
4
31%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Забито

17
27
4 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
3
18%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
2
12%
8
30%
30%
46-60
4
24%
2
7%
61-75
7
41%
4
15%
76-90

Пропущено

30
17
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
10
33%
2
12%
16-30
5
17%
6
35%
31-45
6
20%
2
12%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
7
23%
5
29%
29%
76-90

Забито

35
51
12 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 18
8 Не забивали 4
5
14%
8
16%
1-15
4
11%
9
18%
16-30
3
9%
7
14%
31-45
4
11%
11
22%
46-60
8
23%
7
14%
61-75
11
31%
9
18%
76-90

Пропущено

44
30
21 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
1
2%
0
0%
1-15
12
27%
6
20%
16-30
8
18%
7
23%
31-45
10
23%
4
13%
46-60
2
5%
6
20%
61-75
11
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Вестерос - Норрбю 3:2 Норрбю - Сковде АИК 0:0
Ландскруна - Норрбю 3:2 Норрбю - Хальмстад 3:0 Эребру - Норрбю 0:0 Лундс ФФ - Норрбю 0:1 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1
Эстер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1
Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 28 17 5 6 59 - 38 56
2. Хальмстад 0:0 29 16 6 7 56 - 30 54
3. Эстер 29 13 9 7 47 - 34 48
4. Сковде АИК 29 11 10 8 38 - 37 43
5. Треллеборг 28 12 6 10 44 - 47 42
6. Браге 29 11 9 9 44 - 39 42
7. Ландскруна 0:0 29 10 11 8 36 - 40 41
8. Сирианска Эскильстуна 0:0 29 11 5 13 46 - 44 38
9. Утсиктенс 0:0 29 10 7 12 37 - 41 37
10. Вестерос 29 9 10 10 48 - 49 37
11. Эребру 0:0 29 10 6 13 30 - 35 36
12. Эргрюте 29 8 11 10 44 - 41 35
13. Йёнчёпинг 28 9 8 11 38 - 45 35
14. Норрбю 29 8 7 14 33 - 46 31
15. Эстерсунд 0:0 29 6 10 13 28 - 41 28
16. Далкурд 28 7 4 17 30 - 51 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 14 11 2 1 36 - 15 35
2. Хальмстад 0:0 14 9 2 3 28 - 14 29
3. Ландскруна 0:0 14 7 5 2 24 - 19 26
4. Эстер 14 7 4 3 26 - 18 25
5. Треллеборг 14 7 3 4 22 - 20 24
6. Норрбю 15 6 5 4 17 - 15 23
7. Сирианска Эскильстуна 0:0 15 7 2 6 27 - 20 23
8. Эребру 0:0 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Вестерос 14 5 6 3 29 - 24 21
10. Сковде АИК 14 5 6 3 19 - 14 21
11. Браге 15 5 4 6 19 - 17 19
12. Утсиктенс 0:0 15 4 6 5 17 - 17 18
13. Эргрюте 15 4 6 5 24 - 17 18
14. Йёнчёпинг 14 5 2 7 22 - 27 17
15. Эстерсунд 0:0 14 4 5 5 17 - 19 17
16. Далкурд 14 5 1 8 18 - 21 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 0:0 15 7 4 4 28 - 16 25
2. Эстер 15 6 5 4 21 - 16 23
3. Браге 14 6 5 3 25 - 22 23
4. Сковде АИК 15 6 4 5 19 - 23 22
5. Броммапойкарна 14 6 3 5 23 - 23 21
6. Утсиктенс 0:0 14 6 1 7 20 - 24 19
7. Йёнчёпинг 14 4 6 4 16 - 18 18
8. Треллеборг 14 5 3 6 22 - 27 18
9. Эргрюте 14 4 5 5 20 - 24 17
10. Вестерос 15 4 4 7 19 - 25 16
11. Эребру 0:0 14 4 3 7 12 - 17 15
12. Сирианска Эскильстуна 0:0 14 4 3 7 19 - 24 15
13. Ландскруна 0:0 15 3 6 6 12 - 21 15
14. Эстерсунд 0:0 15 2 5 8 11 - 22 11
15. Далкурд 14 2 3 9 12 - 30 9
16. Норрбю 14 2 2 10 16 - 31 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 25 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (4)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 13 (11)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
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Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 11
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 9
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Норрбю Пекальски Иво 1 8
Весь список
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      36'
      Лундгрен Фредрик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Victor Karlsson получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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