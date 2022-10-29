Тур: 29.
0'
30' Желтая карточкаКарлссон Виктор
36' Желтая карточкаЛундгрен Фредрик
1:0
54' ГолJaheem Burke
61' Желтая карточкаСтенберг Джон
71' Желтая карточкаПекальски Иво
2:0
74' ГолСаволайнен Никлас
89' Желтая карточкаХейкссон Алекс
90'+7
Ход матча
30'
36'
54'
1:0
61'
71'
74'
89'
21
Веде
Антон
24
Jaheem
Burke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Jaheem BurkeНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Норрбю
Эстер
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
200%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
17 матчей
11.8%
11.8%
76.4%
2 победы 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
5.9%
76.5%
17.6%
1 победа 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.38
0.33
Среднее время на гол
240
270
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
0.88
0.76
Тотал матчей
0.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
102
117
Бомбардиры внутри турнира
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веде Антон
|8 (1)
|0.28
|Саволайнен Никлас
|7
|0.24
|Jaheem Burke
|5
|0.17
|Бекай Перпарим
|3
|0.1
|Сало Александр
|2
|0.07
|Олссон Макс
|2
|0.07
|Броман Густав
|2
|0.07
|Браннефальк Йохан
|1
|0.03
|Лундгрен Фредрик
|1
|0.03
|Берг Виктор
|1
|0.03
|Андерссон Мелвин
|1
|0.03
|Берггрен Густав
|0
|0
|Пекальски Иво
|0
|0
|Османагич Нино
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Pontus Eriksson
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|0.38
|Вестермарк Йеспер
|9
|0.31
|Рочестер Соренсен Марк
|5 (1)
|0.17
|Родич Владимир
|3
|0.1
|Косица Дзенис
|3
|0.1
|Стенберг Джон
|3
|0.1
|Кусу Манассе
|2
|0.07
|Павич Маттиас
|2
|0.07
|Карлссон Монц
|2
|0.07
|Магнуссон Исак
|2
|0.07
|Ahmed Bonnah
|2
|0.07
|Дротт Джонатан
|1
|0.03
|Адольфссон Маттис
|1
|0.03
|Хейкссон Алекс
|1
|0.03
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
Карточки
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|8
|1
|Лундгрен Фредрик
|9
|0
|Саволайнен Никлас
|8
|0
|Браннефальк Йохан
|5
|0
|Сало Александр
|4
|0
|Берг Виктор
|4
|0
|Jaheem Burke
|2
|1
|Веде Антон
|3
|0
|Бекай Перпарим
|3
|0
|Османагич Нино
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Сундгрен Альбин
|3
|0
|Кайтофт Антон
|2
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|Мохамад Аббас
|2
|0
|Max Andersson
|2
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
|Pontus Eriksson
|1
|0
|Olle Backlund
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенберг Джон
|7
|0
|Вестермарк Йеспер
|6
|0
|Хейкссон Алекс
|6
|0
|Павич Маттиас
|5
|0
|Кусу Манассе
|5
|0
|Варманен Тату
|3
|1
|Магнуссон Исак
|4
|0
|Ahmed Bonnah
|4
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0
|Сильверхолт Оливер
|3
|0
|Родич Владимир
|3
|0
|Карлссон Монц
|3
|0
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|1
|Косица Дзенис
|2
|0
|Дротт Джонатан
|2
|0
|Захирович Ален
|1
|0
|Andre Gustafson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
24
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
11%
4
17%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
4
22%
5
21%
61-75
4
22%
5
21%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
4
31%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Забито
17
27
4 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
3
18%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
2
12%
8
30%
30%
46-60
4
24%
2
7%
61-75
7
41%
4
15%
76-90
Пропущено
30
17
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
10
33%
2
12%
16-30
5
17%
6
35%
31-45
6
20%
2
12%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
7
23%
5
29%
29%
76-90
Забито
35
51
12 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 18
8 Не забивали 4
5
14%
8
16%
1-15
4
11%
9
18%
16-30
3
9%
7
14%
31-45
4
11%
11
22%
46-60
8
23%
7
14%
61-75
11
31%
9
18%
76-90
Пропущено
44
30
21 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
1
2%
0
0%
1-15
12
27%
6
20%
16-30
8
18%
7
23%
31-45
10
23%
4
13%
46-60
2
5%
6
20%
61-75
11
25%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Вестерос - Норрбю 3:2 Норрбю - Сковде АИК 0:0
Ландскруна - Норрбю 3:2 Норрбю - Хальмстад 3:0 Эребру - Норрбю 0:0 Лундс ФФ - Норрбю 0:1 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1
Эстер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1
Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|28
|17
|5
|6
|59 - 38
|56
|2.
|Хальмстад
|0:0
|29
|16
|6
|7
|56 - 30
|54
|3.
|Эстер
|29
|13
|9
|7
|47 - 34
|48
|4.
|Сковде АИК
|29
|11
|10
|8
|38 - 37
|43
|5.
|Треллеборг
|28
|12
|6
|10
|44 - 47
|42
|6.
|Браге
|29
|11
|9
|9
|44 - 39
|42
|7.
|Ландскруна
|0:0
|29
|10
|11
|8
|36 - 40
|41
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|29
|11
|5
|13
|46 - 44
|38
|9.
|Утсиктенс
|0:0
|29
|10
|7
|12
|37 - 41
|37
|10.
|Вестерос
|29
|9
|10
|10
|48 - 49
|37
|11.
|Эребру
|0:0
|29
|10
|6
|13
|30 - 35
|36
|12.
|Эргрюте
|29
|8
|11
|10
|44 - 41
|35
|13.
|Йёнчёпинг
|28
|9
|8
|11
|38 - 45
|35
|14.
|Норрбю
|29
|8
|7
|14
|33 - 46
|31
|15.
|Эстерсунд
|0:0
|29
|6
|10
|13
|28 - 41
|28
|16.
|Далкурд
|28
|7
|4
|17
|30 - 51
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|14
|11
|2
|1
|36 - 15
|35
|2.
|Хальмстад
|0:0
|14
|9
|2
|3
|28 - 14
|29
|3.
|Ландскруна
|0:0
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|4.
|Эстер
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|5.
|Треллеборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 20
|24
|6.
|Норрбю
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|15
|7
|2
|6
|27 - 20
|23
|8.
|Эребру
|0:0
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Вестерос
|14
|5
|6
|3
|29 - 24
|21
|10.
|Сковде АИК
|14
|5
|6
|3
|19 - 14
|21
|11.
|Браге
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|12.
|Утсиктенс
|0:0
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|13.
|Эргрюте
|15
|4
|6
|5
|24 - 17
|18
|14.
|Йёнчёпинг
|14
|5
|2
|7
|22 - 27
|17
|15.
|Эстерсунд
|0:0
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|16.
|Далкурд
|14
|5
|1
|8
|18 - 21
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|0:0
|15
|7
|4
|4
|28 - 16
|25
|2.
|Эстер
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|3.
|Браге
|14
|6
|5
|3
|25 - 22
|23
|4.
|Сковде АИК
|15
|6
|4
|5
|19 - 23
|22
|5.
|Броммапойкарна
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|6.
|Утсиктенс
|0:0
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|7.
|Йёнчёпинг
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Треллеборг
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|9.
|Эргрюте
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Вестерос
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|11.
|Эребру
|0:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|Ландскруна
|0:0
|15
|3
|6
|6
|12 - 21
|15
|14.
|Эстерсунд
|0:0
|15
|2
|5
|8
|11 - 22
|11
|15.
|Далкурд
|14
|2
|3
|9
|12 - 30
|9
|16.
|Норрбю
|14
|2
|2
|10
|16 - 31
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|25 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (4)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|13 (11)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 9
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 8