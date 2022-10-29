Тур: 14. Стадион: Jahnstadion Regensburg.
0'
0:1
7' ГолПрёгер Кай
0:2
26' ГолПрёгер Кай
48' Желтая карточкаГюнтер Лассе
57' Желтая карточкаБрайткройц Стив
63' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
0:3
64' Гол в свои воротаЭльведи Ян
76' Желтая карточкаРоссбах Дамиан
82' Желтая карточкаФабер Конрад
86' Желтая карточкаЭльведи Ян
89' Желтая карточкаАльберс Андреас
90' Желтая карточкаШумахер Кевин
90'+4
Ход матча
7'
0:1
26'
0:2
48'
57'
64'
0:3
76'
82'
86'
89'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
11
Фабер
Конрад
33
Эльведи
Ян
27
Гюнтер
Лассе
30
Вит
Кристиан
29
Меес
Джошуа
16
Мэлоун
Райан
19
Прёгер
Кай
34
Лукас
Фрёде
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Фабер КонрадЗащитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
-
27 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Прёгер КайПолузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jens Haertel
История личных встреч
Ян
Ганза
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
6 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
2.4
2.17
Среднее время на гол
37
41
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2.36
1.64
Тотал матчей
0.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
38
55
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.43
|Калисканер Каан
|2
|0.14
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0.07
|Меес Джошуа
|1
|0.07
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.07
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.07
|Minos Gouras
|1
|0.07
|Макридис Хараламбос
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|6
|0.43
|Лукас Фрёде
|3
|0.21
|Ферхук Йон
|1
|0.07
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0.07
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.07
|Россбах Дамиан
|1
|0.07
|Шумахер Кевин
|1
|0.07
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
|Dennis Dressel
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|6
|0
|Брайткройц Стив
|3
|1
|Саллер Бенедикт
|3
|0
|Овусу Принс-Осеи
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Йылдырым Айгюн
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Схипноски Никлас
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|6
|0
|Ферхук Йон
|4
|1
|Лукас Фрёде
|5
|0
|Мэлоун Райан
|5
|0
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Найдхарт Нико
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Шерфф Лукас
|1
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
50%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
12
13
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
5
42%
2
15%
1-15
1
8%
5
38%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
20%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
3
20%
4
29%
76-90
Пропущено
20
22
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
5
25%
2
9%
1-15
2
10%
6
27%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
5
25%
3
14%
61-75
4
20%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ян - Зандхаузен 2:1 Ян - Фортуна 0:3 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Ян - Гройтер Фюрт 2:2
Магдебург - Ян 1:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2
Ганза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ганза - Падерборн 0:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1
Вольфсбург - Ганза 0:0 Ганза - Магдебург 3:1 Фортуна - Ганза 3:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|13
|8
|4
|1
|23 - 13
|28
|2.
|Падерборн
|13
|8
|2
|3
|32 - 12
|26
|3.
|Гамбург
|13
|8
|1
|4
|19 - 13
|25
|4.
|Хайденхайм
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Фортуна
|14
|7
|2
|5
|24 - 16
|23
|6.
|Ганновер 96
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|7.
|Кайзерслаутерн
|14
|4
|8
|2
|22 - 20
|20
|8.
|Хольштайн Киль
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|9.
|Ян
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|18
|10.
|Карлсруэ
|13
|5
|2
|6
|21 - 19
|17
|11.
|Ганза
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|12.
|Айнтрахт Бр
|13
|4
|4
|5
|15 - 21
|16
|13.
|Нюрнберг
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|14.
|Санкт-Паули
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|15.
|Магдебург
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|16.
|Гройтер Фюрт
|14
|2
|7
|5
|19 - 25
|13
|17.
|Зандхаузен
|13
|3
|3
|7
|13 - 19
|12
|18.
|Арминия
|14
|3
|2
|9
|16 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|6
|0
|1
|24 - 6
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Хайденхайм
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|6.
|Санкт-Паули
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Ганновер 96
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|11.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|12.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Гамбург
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|16.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 8
|13
|3.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Фортуна
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|7.
|Хольштайн Киль
|7
|2
|3
|2
|12 - 17
|9
|8.
|Падерборн
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|11.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|12.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|15.
|Зандхаузен
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|8 (5)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|6
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|6