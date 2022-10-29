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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Ян
0:3
Конец матча
Ганза
0'
0:1
7' Гол
Прёгер Кай
0:2
26' Гол
Прёгер Кай
48' Желтая карточка
Гюнтер Лассе
57' Желтая карточка
Брайткройц Стив
63' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
0:3
64' Гол в свои ворота
Эльведи Ян
76' Желтая карточка
Россбах Дамиан
82' Желтая карточка
Фабер Конрад
86' Желтая карточка
Эльведи Ян
89' Желтая карточка
Альберс Андреас
90' Желтая карточка
Шумахер Кевин
90'+4
1
Стоянович
Деян
11
Фабер
Конрад
33
Эльведи
Ян
24
Кеннеди
Скотт
27
Гюнтер
Лассе
8
Тальхаммер
Максимилиан
30
Вит
Кристиан
29
Меес
Джошуа
10
Калисканер
Каан
26
Макридис
Хараламбос
19
Альберс
Андреас
1
Кольке
Маркус
27
Анану
Фредерик
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
19
Прёгер
Кай
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
22
Хинтерзеер
Лукас
18
Ферхук
Йон
Ян
4-2-3-1
Ганза
4-4-2

История личных встреч

Ян
Ганза

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:3
К
3:3
Б3
0:0
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
4:4
Б3
1:1
Б3
4:2
Б3
2:2
Б3
5:0

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

2.4
2.17

Среднее время на гол

37
41

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.36
1.64

Тотал матчей

0.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

38
55

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 6 (1) 0.43
Калисканер Каан 2 0.14
Овусу Принс-Осеи 1 0.07
Меес Джошуа 1 0.07
Гимбер Бенедикт 1 0.07
Тальхаммер Максимилиан 1 0.07
Minos Gouras 1 0.07
Макридис Хараламбос 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Гюнтер Лассе 0 0
Саллер Бенедикт 0 0
Вит Кристиан 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 6 0.43
Лукас Фрёде 3 0.21
Ферхук Йон 1 0.07
Хинтерзеер Лукас 1 0.07
Мэлоун Райан 1 (1) 0.07
Россбах Дамиан 1 0.07
Шумахер Кевин 1 0.07
Ингельссон Сванте 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Dennis Dressel 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 6 0
Брайткройц Стив 3 1
Саллер Бенедикт 3 0
Овусу Принс-Осеи 3 0
Альберс Андреас 2 0
Стоянович Деян 2 0
Эльведи Ян 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Гувара Леон 1 0
Меес Джошуа 1 0
Йылдырым Айгюн 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Схипноски Никлас 1 0
Вит Кристиан 1 0
Калисканер Каан 1 0
Фабер Конрад 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 6 0
Ферхук Йон 4 1
Лукас Фрёде 5 0
Мэлоун Райан 5 0
Россбах Дамиан 4 0
Шумахер Кевин 3 0
Dennis Dressel 3 0
Найдхарт Нико 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Шерфф Лукас 1 0
Прёгер Кай 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Анану Фредерик 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
50%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

12
13
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
5
42%
2
15%
1-15
1
8%
5
38%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
20%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
3
20%
4
29%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
5
25%
2
9%
1-15
2
10%
6
27%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
5
25%
3
14%
61-75
4
20%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ян - Зандхаузен 2:1 Ян - Фортуна 0:3 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Ян - Гройтер Фюрт 2:2
Магдебург - Ян 1:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2
Ганза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ганза - Падерборн 0:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1
Вольфсбург - Ганза 0:0 Ганза - Магдебург 3:1 Фортуна - Ганза 3:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 13 8 4 1 23 - 13 28
2. Падерборн 13 8 2 3 32 - 12 26
3. Гамбург 13 8 1 4 19 - 13 25
4. Хайденхайм 14 6 6 2 21 - 13 24
5. Фортуна 14 7 2 5 24 - 16 23
6. Ганновер 96 13 6 3 4 21 - 16 21
7. Кайзерслаутерн 14 4 8 2 22 - 20 20
8. Хольштайн Киль 14 5 5 4 25 - 26 20
9. Ян 14 5 3 6 14 - 21 18
10. Карлсруэ 13 5 2 6 21 - 19 17
11. Ганза 14 5 2 7 15 - 21 17
12. Айнтрахт Бр 13 4 4 5 15 - 21 16
13. Нюрнберг 14 4 3 7 12 - 21 15
14. Санкт-Паули 13 3 5 5 18 - 19 14
15. Магдебург 14 4 2 8 17 - 28 14
16. Гройтер Фюрт 14 2 7 5 19 - 25 13
17. Зандхаузен 13 3 3 7 13 - 19 12
18. Арминия 14 3 2 9 16 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 6 0 1 24 - 6 18
2. Дармштадт 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Хайденхайм 6 4 2 0 13 - 6 14
4. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
5. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
6. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
7. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Ганновер 96 6 3 2 1 9 - 6 11
10. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
11. Карлсруэ 7 3 1 3 11 - 9 10
12. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Гамбург 7 3 1 3 8 - 7 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
16. Ганза 7 3 0 4 7 - 9 9
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 1 1 10 - 8 13
3. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
4. Ганновер 96 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Фортуна 8 3 1 4 9 - 10 10
7. Хольштайн Киль 7 2 3 2 12 - 17 9
8. Падерборн 6 2 2 2 8 - 6 8
9. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
11. Магдебург 7 2 1 4 11 - 16 7
12. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
13. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
14. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
15. Зандхаузен 7 0 2 5 6 - 13 2
16. Гройтер Фюрт 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 7 0 2 5 6 - 14 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Ганза Ингельссон Сванте 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Прёгер Кай бьет в цель!
    • 8'
      Кеннеди Скотт уходит с поля. Брайткройц Стив выходит вместо него
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Прёгер Кай бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ян 0:3 Ганза онлайн

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