Тур: 29.
0'
3' Желтая карточкаFilip Sjoeberg1
0:1
22' ПенальтиРибейро Педро
0:2
27' ГолViktor Granath
31' Желтая карточкаMalte Persson
73' Желтая карточкаТамими Джонатан
90'+5
Ход матча
22'
0:1
27'
0:2
31'
73'
11
Лундин
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Аяз ФерхадПолузащитник
-
-
15 Roni Hajo
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Max LarssonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Павлик МихалПолузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
-
-
34 Elis Wahl
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Браге
Вестерос
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
19 матчей
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.8
Среднее время на гол
67
50
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.37
1.42
Тотал матчей
1.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
63
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёдерберг Никлас
|10 (1)
|0.34
|Перссон Хоаким
|7
|0.24
|Карлберг Дуглас
|5
|0.17
|Johan Arvidsson
|5
|0.17
|Рейнхольдссон Андре
|3 (1)
|0.1
|Тамими Джонатан
|2
|0.07
|Хеллберг Сет
|2
|0.07
|Christopher Redenstrand
|2
|0.07
|Зеттерстрём Александр
|2
|0.07
|Samouil Izountouemoi
|2
|0.07
|Лундин Антон
|1
|0.03
|Махолли Шкодран
|1
|0.03
|Jacob Stensson
|0
|0
|Редин Понтус
|0
|0
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|23 (2)
|0.79
|Йоханссон Саймон
|8
|0.28
|Рибейро Педро III
|3 (2)
|0.1
|Dusan Jajic
|2
|0.07
|Max Larsson
|2
|0.07
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.07
|Гефверт Симон
|1
|0.03
|Daniel Ask
|1
|0.03
|Эдлунд Олле
|1
|0.03
|Проделль Виктор
|1
|0.03
|Herman Magnusson
|1
|0.03
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.03
|Троне Филип
|0
|0
|Гамбош Мартин
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеллберг Сет
|7
|0
|Редин Понтус
|5
|1
|Henry Sletsjoee
|5
|1
|Сёдерберг Никлас
|6
|0
|Лундин Антон
|5
|0
|Тамими Джонатан
|5
|0
|Карлберг Дуглас
|4
|0
|Фродиг Виктор
|3
|0
|Jacob Stensson
|3
|0
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Samouil Izountouemoi
|3
|0
|Filip Sjoeberg1
|3
|0
|Махолли Шкодран
|2
|0
|Асанте Эйрик
|2
|0
|Malte Persson
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Рейнхольдссон Андре
|1
|0
|Аяз Ферхад
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Педро III
|5
|0
|Alex Douglas
|3
|1
|Daniel Ask
|3
|1
|Dusan Jajic
|4
|0
|Раск Теодор
|4
|0
|Max Larsson
|4
|0
|Гефверт Симон
|3
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Viktor Granath
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Павлик Михал
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Гамбош Мартин
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
18
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
4
21%
2
11%
1-15
2
11%
7
39%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
5
26%
3
17%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
2
11%
76-90
Пропущено
17
26
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
18%
2
8%
1-15
4
24%
3
12%
16-30
3
18%
5
19%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
2
12%
10
38%
76-90
Забито
24
29
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
4
17%
4
14%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
5
21%
6
21%
31-45
5
21%
3
10%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
9
38%
8
28%
76-90
Пропущено
23
24
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 14
2
9%
3
13%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
9
39%
6
25%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
2
9%
7
29%
29%
76-90
Забито
43
47
17 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
8
19%
6
13%
1-15
2
5%
12
26%
16-30
7
16%
10
21%
31-45
10
23%
6
13%
46-60
4
9%
3
6%
61-75
12
28%
10
21%
76-90
Пропущено
40
50
19 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 26
5
13%
5
10%
1-15
8
20%
4
8%
16-30
6
15%
9
18%
31-45
12
30%
9
18%
46-60
5
13%
6
12%
61-75
4
10%
17
34%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Эргрюте - Браге 4:0
Браге - Треллеборг 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 Браге - Утсиктенс 1:2 Слейпнер - Браге 0:2 Далкурд - Браге 1:2 Браге - Эстер 0:3 Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1
Вестерос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2
Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2 Карлштад - Вестерос 1:3 Вестерос - Эргрюте 1:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|28
|17
|5
|6
|59 - 38
|56
|2.
|Хальмстад
|0:0
|29
|16
|6
|7
|56 - 30
|54
|3.
|Эстер
|29
|13
|9
|7
|47 - 34
|48
|4.
|Сковде АИК
|29
|11
|10
|8
|38 - 37
|43
|5.
|Треллеборг
|28
|12
|6
|10
|44 - 47
|42
|6.
|Браге
|29
|11
|9
|9
|44 - 39
|42
|7.
|Ландскруна
|0:0
|29
|10
|11
|8
|36 - 40
|41
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|29
|11
|5
|13
|46 - 44
|38
|9.
|Утсиктенс
|0:0
|29
|10
|7
|12
|37 - 41
|37
|10.
|Вестерос
|29
|9
|10
|10
|48 - 49
|37
|11.
|Эребру
|0:0
|29
|10
|6
|13
|30 - 35
|36
|12.
|Эргрюте
|29
|8
|11
|10
|44 - 41
|35
|13.
|Йёнчёпинг
|28
|9
|8
|11
|38 - 45
|35
|14.
|Норрбю
|29
|8
|7
|14
|33 - 46
|31
|15.
|Эстерсунд
|0:0
|29
|6
|10
|13
|28 - 41
|28
|16.
|Далкурд
|28
|7
|4
|17
|30 - 51
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|14
|11
|2
|1
|36 - 15
|35
|2.
|Хальмстад
|0:0
|14
|9
|2
|3
|28 - 14
|29
|3.
|Ландскруна
|0:0
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|4.
|Эстер
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|5.
|Треллеборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 20
|24
|6.
|Норрбю
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|15
|7
|2
|6
|27 - 20
|23
|8.
|Эребру
|0:0
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Вестерос
|14
|5
|6
|3
|29 - 24
|21
|10.
|Сковде АИК
|14
|5
|6
|3
|19 - 14
|21
|11.
|Браге
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|12.
|Утсиктенс
|0:0
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|13.
|Эргрюте
|15
|4
|6
|5
|24 - 17
|18
|14.
|Йёнчёпинг
|14
|5
|2
|7
|22 - 27
|17
|15.
|Эстерсунд
|0:0
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|16.
|Далкурд
|14
|5
|1
|8
|18 - 21
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|0:0
|15
|7
|4
|4
|28 - 16
|25
|2.
|Эстер
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|3.
|Браге
|14
|6
|5
|3
|25 - 22
|23
|4.
|Сковде АИК
|15
|6
|4
|5
|19 - 23
|22
|5.
|Броммапойкарна
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|6.
|Утсиктенс
|0:0
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|7.
|Йёнчёпинг
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Треллеборг
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|9.
|Эргрюте
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Вестерос
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|11.
|Эребру
|0:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|Ландскруна
|0:0
|15
|3
|6
|6
|12 - 21
|15
|14.
|Эстерсунд
|0:0
|15
|2
|5
|8
|11 - 22
|11
|15.
|Далкурд
|14
|2
|3
|9
|12 - 30
|9
|16.
|Норрбю
|14
|2
|2
|10
|16 - 31
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|25 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (4)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|13 (11)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 9
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 8