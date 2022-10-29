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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 29.
Браге
0:2
Конец матча
Вестерос
0'
3' Желтая карточка
Filip Sjoeberg1
0:1
22' Пенальти
Рибейро Педро
0:2
27' Гол
Viktor Granath
31' Желтая карточка
Malte Persson
73' Желтая карточка
Тамими Джонатан
90'+5
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
3
Асанте
Эйрик
4
Malte
Persson
12
Johan
Arvidsson
8
Хеллберг
Сет
20
Filip
Sjoeberg1
11
Лундин
Антон
19
Махолли
Шкодран
9
Карлберг
Дуглас
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
18
Нсабиумва
Фредерик
2
Herman
Magnusson
11
Гефверт
Симон
31
Max
Larsson
20
Гамбош
Мартин
7
Рибейро
Педро
III
15
Эдлунд
Олле
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
Браге
4-4-2
Вестерос
3-5-2

История личных встреч

Браге
Вестерос

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:3
С
3:3
С
2:2
С
0:3
С
2:1
С
2:1
С
1:1
К
1:3
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:3
С
2:1
С
2:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.8

Среднее время на гол

67
50

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.37
1.42

Тотал матчей

1.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
63

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёдерберг Никлас 10 (1) 0.34
Перссон Хоаким 7 0.24
Карлберг Дуглас 5 0.17
Johan Arvidsson 5 0.17
Рейнхольдссон Андре 3 (1) 0.1
Тамими Джонатан 2 0.07
Хеллберг Сет 2 0.07
Christopher Redenstrand 2 0.07
Зеттерстрём Александр 2 0.07
Samouil Izountouemoi 2 0.07
Лундин Антон 1 0.03
Махолли Шкодран 1 0.03
Jacob Stensson 0 0
Редин Понтус 0 0
Filip Sjoeberg1 0 0
Henry Sletsjoee 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 23 (2) 0.79
Йоханссон Саймон 8 0.28
Рибейро Педро III 3 (2) 0.1
Dusan Jajic 2 0.07
Max Larsson 2 0.07
Нсабиумва Фредерик 2 0.07
Гефверт Симон 1 0.03
Daniel Ask 1 0.03
Эдлунд Олле 1 0.03
Проделль Виктор 1 0.03
Herman Magnusson 1 0.03
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.03
Троне Филип 0 0
Гамбош Мартин 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Alex Douglas 0 0
Раск Теодор 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеллберг Сет 7 0
Редин Понтус 5 1
Henry Sletsjoee 5 1
Сёдерберг Никлас 6 0
Лундин Антон 5 0
Тамими Джонатан 5 0
Карлберг Дуглас 4 0
Фродиг Виктор 3 0
Jacob Stensson 3 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Samouil Izountouemoi 3 0
Filip Sjoeberg1 3 0
Махолли Шкодран 2 0
Асанте Эйрик 2 0
Malte Persson 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Рейнхольдссон Андре 1 0
Аяз Ферхад 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Педро III 5 0
Alex Douglas 3 1
Daniel Ask 3 1
Dusan Jajic 4 0
Раск Теодор 4 0
Max Larsson 4 0
Гефверт Симон 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Viktor Granath 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Павлик Михал 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Гамбош Мартин 1 0
Herman Magnusson 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
4
21%
2
11%
1-15
2
11%
7
39%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
5
26%
3
17%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
2
11%
76-90

Пропущено

17
26
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
18%
2
8%
1-15
4
24%
3
12%
16-30
3
18%
5
19%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
2
12%
10
38%
76-90

Забито

24
29
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
4
17%
4
14%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
5
21%
6
21%
31-45
5
21%
3
10%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
9
38%
8
28%
76-90

Пропущено

23
24
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 14
2
9%
3
13%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
9
39%
6
25%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
2
9%
7
29%
29%
76-90

Забито

43
47
17 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
8
19%
6
13%
1-15
2
5%
12
26%
16-30
7
16%
10
21%
31-45
10
23%
6
13%
46-60
4
9%
3
6%
61-75
12
28%
10
21%
76-90

Пропущено

40
50
19 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 26
5
13%
5
10%
1-15
8
20%
4
8%
16-30
6
15%
9
18%
31-45
12
30%
9
18%
46-60
5
13%
6
12%
61-75
4
10%
17
34%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Эргрюте - Браге 4:0
Браге - Треллеборг 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 Браге - Утсиктенс 1:2 Слейпнер - Браге 0:2 Далкурд - Браге 1:2 Браге - Эстер 0:3 Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1
Вестерос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2
Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2 Карлштад - Вестерос 1:3 Вестерос - Эргрюте 1:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 28 17 5 6 59 - 38 56
2. Хальмстад 0:0 29 16 6 7 56 - 30 54
3. Эстер 29 13 9 7 47 - 34 48
4. Сковде АИК 29 11 10 8 38 - 37 43
5. Треллеборг 28 12 6 10 44 - 47 42
6. Браге 29 11 9 9 44 - 39 42
7. Ландскруна 0:0 29 10 11 8 36 - 40 41
8. Сирианска Эскильстуна 0:0 29 11 5 13 46 - 44 38
9. Утсиктенс 0:0 29 10 7 12 37 - 41 37
10. Вестерос 29 9 10 10 48 - 49 37
11. Эребру 0:0 29 10 6 13 30 - 35 36
12. Эргрюте 29 8 11 10 44 - 41 35
13. Йёнчёпинг 28 9 8 11 38 - 45 35
14. Норрбю 29 8 7 14 33 - 46 31
15. Эстерсунд 0:0 29 6 10 13 28 - 41 28
16. Далкурд 28 7 4 17 30 - 51 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 14 11 2 1 36 - 15 35
2. Хальмстад 0:0 14 9 2 3 28 - 14 29
3. Ландскруна 0:0 14 7 5 2 24 - 19 26
4. Эстер 14 7 4 3 26 - 18 25
5. Треллеборг 14 7 3 4 22 - 20 24
6. Норрбю 15 6 5 4 17 - 15 23
7. Сирианска Эскильстуна 0:0 15 7 2 6 27 - 20 23
8. Эребру 0:0 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Вестерос 14 5 6 3 29 - 24 21
10. Сковде АИК 14 5 6 3 19 - 14 21
11. Браге 15 5 4 6 19 - 17 19
12. Утсиктенс 0:0 15 4 6 5 17 - 17 18
13. Эргрюте 15 4 6 5 24 - 17 18
14. Йёнчёпинг 14 5 2 7 22 - 27 17
15. Эстерсунд 0:0 14 4 5 5 17 - 19 17
16. Далкурд 14 5 1 8 18 - 21 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 0:0 15 7 4 4 28 - 16 25
2. Эстер 15 6 5 4 21 - 16 23
3. Браге 14 6 5 3 25 - 22 23
4. Сковде АИК 15 6 4 5 19 - 23 22
5. Броммапойкарна 14 6 3 5 23 - 23 21
6. Утсиктенс 0:0 14 6 1 7 20 - 24 19
7. Йёнчёпинг 14 4 6 4 16 - 18 18
8. Треллеборг 14 5 3 6 22 - 27 18
9. Эргрюте 14 4 5 5 20 - 24 17
10. Вестерос 15 4 4 7 19 - 25 16
11. Эребру 0:0 14 4 3 7 12 - 17 15
12. Сирианска Эскильстуна 0:0 14 4 3 7 19 - 24 15
13. Ландскруна 0:0 15 3 6 6 12 - 21 15
14. Эстерсунд 0:0 15 2 5 8 11 - 22 11
15. Далкурд 14 2 3 9 12 - 30 9
16. Норрбю 14 2 2 10 16 - 31 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 25 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (4)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 13 (11)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 11
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 9
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Норрбю Пекальски Иво 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Malte Persson получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Рибейро Педро III из команды Вестерос забивает с точки!
    • Желтая карточка
      3'
      Filip Sjoeberg получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Браге 0:2 Вестерос онлайн

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