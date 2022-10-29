Тур: 14. Стадион: Holstein Stadion.
1:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаВаль Хауке
0:1
42' ГолАппелькамп Синта
50' Желтая карточкаОбуз Марвин
53' Желтая карточкаЗоботка Марсель
1:1
70' ГолСкрибски Стивен
1:2
82' ПенальтиКовнацки Давид
89' Желтая карточкаКлаус Феликс
90' Вторая желтая карточкаЗоботка Марсель
90'+7
Ход матча
25'
42'
50'
53'
70'
1:1
82'
1:2
84'
89'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
52 Владение мячом, % 48
25
Шульц
Марвин
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
11
Резе
Фабиан
10
Холтби
Льюис
18
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Шульц МарвинЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
-
11 Резе ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайнер ТимонВратарь
- Защитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
26 Lucas Wolf
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
46 Elione Neto
-
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Хольштайн Киль
Фортуна
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
1.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|10
|0.71
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.29
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.14
|Бартельс Фин
|2
|0.14
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.14
|Корб Юлиан
|1
|0.07
|Вридт Квази
|1
|0.07
|Беккер Тимо
|1
|0.07
|Коменда Марко
|1
|0.07
|Холтби Льюис
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Эррас Патрик
|0
|0
|Валь Хауке
|0
|0
|Арп Янн-Фите
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|6 (2)
|0.43
|Аппелькамп Синта
|4
|0.29
|Петерсон Кристофер
|2
|0.14
|Хеннингс Роувен
|2 (1)
|0.14
|Клаус Феликс
|2
|0.14
|Зоботка Марсель
|2
|0.14
|Гинчек Даниэль
|1
|0.07
|Николя Гавори
|1
|0.07
|Танака Ао
|1
|0.07
|Обердорф Тим
|1
|0.07
|Хоффманн Андре
|1
|0.07
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.07
|Карбовник Михал
|0
|0
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Кларер Кристоф
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киркесков Миккель
|3
|0
|Порат Финн
|3
|0
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Зандер Филипп
|3
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Шульц Марвин
|2
|0
|Эррас Патрик
|2
|0
|Валь Хауке
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Обуз Марвин
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зоботка Марсель
|3
|1
|Николя Гавори
|3
|0
|Ковнацки Давид
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Карбовник Михал
|3
|0
|Кларер Кристоф
|3
|0
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Пропущено
17
6
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
4
24%
2
33%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
4
24%
1
17%
76-90
Забито
24
24
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
2
8%
3
13%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
5
21%
4
17%
46-60
7
29%
29%
6
25%
61-75
4
17%
5
21%
76-90
Пропущено
27
16
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
8
30%
30%
2
13%
31-45
3
11%
4
25%
46-60
3
11%
4
25%
61-75
8
30%
30%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1
Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0
Фортуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Карлсруэ - Фортуна 0:2 Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:0
Фортуна - Арминия 4:1 Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|13
|8
|4
|1
|23 - 13
|28
|2.
|Падерборн
|13
|8
|2
|3
|32 - 12
|26
|3.
|Гамбург
|13
|8
|1
|4
|19 - 13
|25
|4.
|Хайденхайм
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Фортуна
|14
|7
|2
|5
|24 - 16
|23
|6.
|Ганновер 96
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|7.
|Кайзерслаутерн
|14
|4
|8
|2
|22 - 20
|20
|8.
|Хольштайн Киль
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|9.
|Ян
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|18
|10.
|Карлсруэ
|13
|5
|2
|6
|21 - 19
|17
|11.
|Ганза
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|12.
|Айнтрахт Бр
|13
|4
|4
|5
|15 - 21
|16
|13.
|Нюрнберг
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|14.
|Санкт-Паули
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|15.
|Магдебург
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|16.
|Гройтер Фюрт
|14
|2
|7
|5
|19 - 25
|13
|17.
|Зандхаузен
|13
|3
|3
|7
|13 - 19
|12
|18.
|Арминия
|14
|3
|2
|9
|16 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|6
|0
|1
|24 - 6
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Хайденхайм
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|6.
|Санкт-Паули
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Ганновер 96
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|11.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|12.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Гамбург
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|16.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 8
|13
|3.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Фортуна
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|7.
|Хольштайн Киль
|7
|2
|3
|2
|12 - 17
|9
|8.
|Падерборн
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|11.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|12.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|15.
|Зандхаузен
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|8 (5)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|6
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|6