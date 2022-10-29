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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Хольштайн Киль
1:2
Конец матча
Фортуна
0'
25' Желтая карточка
Валь Хауке
0:1
42' Гол
Аппелькамп Синта
50' Желтая карточка
Обуз Марвин
53' Желтая карточка
Зоботка Марсель
1:1
70' Гол
Скрибски Стивен
1:2
82' Пенальти
Ковнацки Давид
89' Желтая карточка
Клаус Феликс
90' Вторая желтая карточка
Зоботка Марсель
90'+7
1
Шрайбер
Тим
25
Шульц
Марвин
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
11
Резе
Фабиан
4
Эррас
Патрик
2
Киркесков
Миккель
16
Зандер
Филипп
10
Холтби
Льюис
18
Вридт
Квази
7
Скрибски
Стивен
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
5
Кларер
Кристоф
8
Карбовник
Михал
4
Танака
Ао
31
Зоботка
Марсель
7
Петерсон
Кристофер
23
Аппелькамп
Синта
19
Ийоха
Эммануэль
9
Ковнацки
Давид
Хольштайн Киль
3-3-2-2
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Фортуна

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
2:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

1.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 10 0.71
Резе Фабиан 4 (1) 0.29
Мюлинг Александер 2 (1) 0.14
Бартельс Фин 2 0.14
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.14
Корб Юлиан 1 0.07
Вридт Квази 1 0.07
Беккер Тимо 1 0.07
Коменда Марко 1 0.07
Холтби Льюис 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Эррас Патрик 0 0
Валь Хауке 0 0
Арп Янн-Фите 0 0
Зандер Филипп 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 6 (2) 0.43
Аппелькамп Синта 4 0.29
Петерсон Кристофер 2 0.14
Хеннингс Роувен 2 (1) 0.14
Клаус Феликс 2 0.14
Зоботка Марсель 2 0.14
Гинчек Даниэль 1 0.07
Николя Гавори 1 0.07
Танака Ао 1 0.07
Обердорф Тим 1 0.07
Хоффманн Андре 1 0.07
Ийоха Эммануэль 1 0.07
Карбовник Михал 0 0
Хендрикс Йоррит 0 0
Кларер Кристоф 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркесков Миккель 3 0
Порат Финн 3 0
Арп Янн-Фите 3 0
Зандер Филипп 3 0
Корб Юлиан 2 0
Шульц Марвин 2 0
Эррас Патрик 2 0
Валь Хауке 2 0
Беккер Тимо 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Вридт Квази 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Обуз Марвин 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зоботка Марсель 3 1
Николя Гавори 3 0
Ковнацки Давид 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Карбовник Михал 3 0
Кларер Кристоф 3 0
Хеннингс Роувен 2 0
Клаус Феликс 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Циммерман Маттиас 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Обердорф Тим 1 0
Marcel Mansfeld 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Пропущено

17
6
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
4
24%
2
33%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
4
24%
1
17%
76-90

Забито

24
24
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
2
8%
3
13%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
5
21%
4
17%
46-60
7
29%
29%
6
25%
61-75
4
17%
5
21%
76-90

Пропущено

27
16
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
8
30%
30%
2
13%
31-45
3
11%
4
25%
46-60
3
11%
4
25%
61-75
8
30%
30%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1
Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0
Фортуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Карлсруэ - Фортуна 0:2 Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:0
Фортуна - Арминия 4:1 Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 13 8 4 1 23 - 13 28
2. Падерборн 13 8 2 3 32 - 12 26
3. Гамбург 13 8 1 4 19 - 13 25
4. Хайденхайм 14 6 6 2 21 - 13 24
5. Фортуна 14 7 2 5 24 - 16 23
6. Ганновер 96 13 6 3 4 21 - 16 21
7. Кайзерслаутерн 14 4 8 2 22 - 20 20
8. Хольштайн Киль 14 5 5 4 25 - 26 20
9. Ян 14 5 3 6 14 - 21 18
10. Карлсруэ 13 5 2 6 21 - 19 17
11. Ганза 14 5 2 7 15 - 21 17
12. Айнтрахт Бр 13 4 4 5 15 - 21 16
13. Нюрнберг 14 4 3 7 12 - 21 15
14. Санкт-Паули 13 3 5 5 18 - 19 14
15. Магдебург 14 4 2 8 17 - 28 14
16. Гройтер Фюрт 14 2 7 5 19 - 25 13
17. Зандхаузен 13 3 3 7 13 - 19 12
18. Арминия 14 3 2 9 16 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 6 0 1 24 - 6 18
2. Дармштадт 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Хайденхайм 6 4 2 0 13 - 6 14
4. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
5. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
6. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
7. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Ганновер 96 6 3 2 1 9 - 6 11
10. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
11. Карлсруэ 7 3 1 3 11 - 9 10
12. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Гамбург 7 3 1 3 8 - 7 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
16. Ганза 7 3 0 4 7 - 9 9
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 1 1 10 - 8 13
3. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
4. Ганновер 96 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Фортуна 8 3 1 4 9 - 10 10
7. Хольштайн Киль 7 2 3 2 12 - 17 9
8. Падерборн 6 2 2 2 8 - 6 8
9. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
11. Магдебург 7 2 1 4 11 - 16 7
12. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
13. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
14. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
15. Зандхаузен 7 0 2 5 6 - 13 2
16. Гройтер Фюрт 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 7 0 2 5 6 - 14 2
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Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Ганза Ингельссон Сванте 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Аппелькамп Синта бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Валь Хауке получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хольштайн Киль 1:2 Фортуна онлайн

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