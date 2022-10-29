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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Коньяспор
1:1
Второй тайм: 88'
Касымпаша
0'
30' Желтая карточка
Бен Уаннес Мортада
0:1
50' Гол
Хайрадинович Харис
60' Желтая карточка
Огюз Ахмет
81' Желтая карточка
Хайрадинович Харис
1:1
82' Гол
Хауберт Гильерме

Ход матча

30'
 
Бен Уаннес Мортада
46'
 
Кара Айтач
Ali Demirel
46'
Паш Бруно
Юлгюн Огулджан
 
50'
0:1
Хайрадинович Харис
56'
Диуф Маме Бирам
Бютюки Зюмер
 
60'
Огюз Ахмет
 
71'
Икпеазу Уче
Демир Мухаммет
 
72'
Демиртапа Кархаман
Кальво Франсиско
 
77'
 
Торун Тунай
Энгин Ахмет
78'
Амилтон Минервино
Михаляк Конрад
 
81'
 
Хайрадинович Харис
82'
Хауберт Гильерме
(Икпеазу Уче)
1:1
83'
 
Койта Бенгали-Фоде
Эйссерик Валентин

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Касымпаша
1.82
3.98
4.90
Все Коэффициенты
13
Шехич
Ибрагим
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
18
Хаджиахметович
Амир
77
Михаляк
Конрад
35
Юлгюн
Огулджан
23
Цекици
Эндри
7
Бютюки
Зюмер
9
Демир
Мухаммет
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
6
Граовац
Даниэль
18
Чифтпынар
Садик
12
Бен
Уаннес
Мортада
24
Тирпан
Микаэль
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
13
Эйссерик
Валентин
17
Энгин
Ахмет
99
Ali
Demirel
Коньяспор
4-1-4-1
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Коньяспор
Касымпаша

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.9%
28.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

28 матчей

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

С
4:4
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:4
С
1:1
С
3:2
С
2:0
С
2:1
К
2:0
К
3:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
ТПЛ
4:0
ТПЛ
0:2
АЛ
3:1
АЛ
0:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.93
1.14

Среднее время на гол

46
78

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.82
1.29

Тотал матчей

0.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демир Мухаммет 4 (1) 0.33
Цекици Эндри 2 0.17
Хауберт Гильерме 1 (1) 0.08
Диуф Маме Бирам 1 0.08
Кальво Франсиско 1 0.08
Паш Бруно 1 0.08
Огюз Ахмет 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Дикмен Сонер 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баокен Стефан 3 0.25
Хайрадинович Харис 2 0.17
Хадергьонай Флорент 2 (2) 0.17
Целина Берсант 1 0.08
Чифтпынар Садик 1 0.08
Кара Айтач 0 0
Тирпан Микаэль 0 0
Бен Уаннес Мортада 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 4 1
Кальво Франсиско 4 0
Шехич Ибрагим 2 1
Огюз Ахмет 3 0
Бютюки Зюмер 2 0
Мурич Роберт 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Юлгюн Огулджан 2 0
Демир Мухаммет 1 0
Цекици Эндри 1 0
Паш Бруно 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйссерик Валентин 4 0
Бен Уаннес Мортада 4 0
Чифтпынар Садик 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Тирпан Микаэль 3 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Энгин Ахмет 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Hasan Yesilyurt 0 1
Баокен Стефан 1 0
Кара Айтач 1 0
Целина Берсант 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Петретта Рауль 1 0
Yasin Oezcan 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
3
43%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
5
36%
31-45
2
50%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

5
21
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
20%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
20%
6
29%
31-45
2
40%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
20%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Умраниеспор 1:0
Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1
Касымпаша
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Касымпаша - Ичел Идманюрду 2:1 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Трабзонспор - Касымпаша 0:0
Касымпаша - Газиантеп 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Алтынорду 2:2 Алтай - Касымпаша 2:4 Касымпаша - Антальяспор 2:4 Сивасспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Адана Демирспор 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 10 7 2 1 29 - 10 23
2. Адана Демирспор 11 6 4 1 22 - 12 22
3. Галатасарай 11 6 3 2 14 - 9 21
4. Трабзонспор 11 6 3 2 16 - 13 21
5. Истанбул Башакшехир 10 6 2 2 13 - 4 20
6. Коньяспор 1:1 12 5 5 2 12 - 6 20
7. Бешикташ 11 5 4 2 20 - 14 19
8. Кайсериспор 11 6 1 4 15 - 10 19
9. Газиантеп 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Касымпаша 1:1 12 4 2 6 10 - 21 14
11. Аланьяспор 11 3 4 4 16 - 21 13
12. Фатих Карагюмрюк 11 3 3 5 19 - 20 12
13. Хатайспор 10 3 1 6 7 - 15 10
14. Сивасспор 11 2 4 5 11 - 14 10
15. Антальяспор 10 3 1 6 13 - 19 10
16. Гиресунспор 10 2 3 5 7 - 14 9
17. Анкарагюджю 10 2 2 6 10 - 18 8
18. Истанбулспор 10 2 2 6 8 - 17 8
19. Умраниеспор 10 0 3 7 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 6 5 1 0 20 - 9 16
2. Истанбул Башакшехир 6 4 1 1 10 - 2 13
3. Кайсериспор 5 4 0 1 8 - 3 12
4. Адана Демирспор 5 3 2 0 8 - 3 11
5. Трабзонспор 5 3 2 0 5 - 2 11
6. Бешикташ 6 3 2 1 10 - 5 11
7. Коньяспор 1:1 6 3 2 1 4 - 2 11
8. Газиантеп 4 2 2 0 8 - 4 8
9. Аланьяспор 5 2 2 1 9 - 8 8
10. Галатасарай 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 11 - 10 7
12. Хатайспор 5 2 1 2 5 - 8 7
13. Сивасспор 6 1 4 1 7 - 5 7
14. Антальяспор 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Касымпаша 1:1 6 2 0 4 5 - 14 6
16. Анкарагюджю 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Гиресунспор 5 1 1 3 4 - 6 4
18. Умраниеспор 6 0 1 5 4 - 10 1
19. Истанбулспор 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 7 4 2 1 8 - 4 14
2. Адана Демирспор 6 3 2 1 14 - 9 11
3. Трабзонспор 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Коньяспор 1:1 6 2 3 1 8 - 4 9
5. Бешикташ 5 2 2 1 10 - 9 8
6. Касымпаша 1:1 6 2 2 2 5 - 7 8
7. Фенербахче 4 2 1 1 9 - 1 7
8. Истанбул Башакшехир 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Кайсериспор 6 2 1 3 7 - 7 7
10. Газиантеп 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Истанбулспор 6 2 1 3 5 - 7 7
12. Гиресунспор 5 1 2 2 3 - 8 5
13. Аланьяспор 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Фатих Карагюмрюк 5 1 2 2 8 - 10 5
15. Анкарагюджю 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Антальяспор 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Хатайспор 5 1 0 4 2 - 7 3
18. Сивасспор 5 1 0 4 4 - 9 3
19. Умраниеспор 4 0 2 2 4 - 6 2
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  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 14 (3)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 8 (1)
Антальяспор Райт Хаджи 8
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 8 (1)
Адана Демирспор Беланда Юнес 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 3
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 4
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 4
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Бен Уаннес Мортада получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Коньяспор
    Ничья
    Касымпаша
    1.82
    3.98
    4.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Коньяспор 1:1 Касымпаша онлайн

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