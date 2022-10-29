Тур: 12. Стадион: Конья Бююкшехир.
0'
30' Желтая карточкаБен Уаннес Мортада
0:1
50' ГолХайрадинович Харис
60' Желтая карточкаОгюз Ахмет
81' Желтая карточкаХайрадинович Харис
1:1
82' ГолХауберт Гильерме
Ход матча
50'
60'
82'
1:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
22
Огюз
Ахмет
23
Цекици
Эндри
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
- Нападающий
-
29 Икпеазу УчеНападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
-
99 Ali DemirelНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Berat Kalkan
-
-
Главный тренер: Senol Can
История личных встреч
Коньяспор
Касымпаша
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.9%
28.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
28 матчей
35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.93
1.14
Среднее время на гол
46
78
Всего голов
51
36
Голов в среднем за матч
1.82
1.29
Тотал матчей
0.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
49
70
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демир Мухаммет
|4 (1)
|0.33
|Цекици Эндри
|2
|0.17
|Хауберт Гильерме
|1 (1)
|0.08
|Диуф Маме Бирам
|1
|0.08
|Кальво Франсиско
|1
|0.08
|Паш Бруно
|1
|0.08
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Дикмен Сонер
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баокен Стефан
|3
|0.25
|Хайрадинович Харис
|2
|0.17
|Хадергьонай Флорент
|2 (2)
|0.17
|Целина Берсант
|1
|0.08
|Чифтпынар Садик
|1
|0.08
|Кара Айтач
|0
|0
|Тирпан Микаэль
|0
|0
|Бен Уаннес Мортада
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Шехич Ибрагим
|2
|1
|Огюз Ахмет
|3
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Юлгюн Огулджан
|2
|0
|Демир Мухаммет
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Паш Бруно
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйссерик Валентин
|4
|0
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0
|Чифтпынар Садик
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Тирпан Микаэль
|3
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Энгин Ахмет
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Turgay Gemicibasi
|2
|0
|Hasan Yesilyurt
|0
|1
|Баокен Стефан
|1
|0
|Кара Айтач
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
|Yasin Oezcan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
3
43%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
5
36%
31-45
2
50%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
5
21
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
20%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
20%
6
29%
31-45
2
40%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
20%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Умраниеспор 1:0
Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1
Касымпаша
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Касымпаша - Ичел Идманюрду 2:1 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Трабзонспор - Касымпаша 0:0
Касымпаша - Газиантеп 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Алтынорду 2:2 Алтай - Касымпаша 2:4 Касымпаша - Антальяспор 2:4 Сивасспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Адана Демирспор 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|10
|7
|2
|1
|29 - 10
|23
|2.
|Адана Демирспор
|11
|6
|4
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Галатасарай
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|Трабзонспор
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|5.
|Истанбул Башакшехир
|10
|6
|2
|2
|13 - 4
|20
|6.
|Коньяспор
|1:1
|12
|5
|5
|2
|12 - 6
|20
|7.
|Бешикташ
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|8.
|Кайсериспор
|11
|6
|1
|4
|15 - 10
|19
|9.
|Газиантеп
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Касымпаша
|1:1
|12
|4
|2
|6
|10 - 21
|14
|11.
|Аланьяспор
|11
|3
|4
|4
|16 - 21
|13
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|3
|3
|5
|19 - 20
|12
|13.
|Хатайспор
|10
|3
|1
|6
|7 - 15
|10
|14.
|Сивасспор
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|15.
|Антальяспор
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|16.
|Гиресунспор
|10
|2
|3
|5
|7 - 14
|9
|17.
|Анкарагюджю
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|18.
|Истанбулспор
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|19.
|Умраниеспор
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|6
|5
|1
|0
|20 - 9
|16
|2.
|Истанбул Башакшехир
|6
|4
|1
|1
|10 - 2
|13
|3.
|Кайсериспор
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|4.
|Адана Демирспор
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|5.
|Трабзонспор
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|6.
|Бешикташ
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|Коньяспор
|1:1
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|8.
|Газиантеп
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|9.
|Аланьяспор
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Галатасарай
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|12.
|Хатайспор
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|13.
|Сивасспор
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|14.
|Антальяспор
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Касымпаша
|1:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|16.
|Анкарагюджю
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Гиресунспор
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|18.
|Умраниеспор
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|19.
|Истанбулспор
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|Адана Демирспор
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|3.
|Трабзонспор
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|4.
|Коньяспор
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Бешикташ
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|6.
|Касымпаша
|1:1
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|7.
|Фенербахче
|4
|2
|1
|1
|9 - 1
|7
|8.
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Кайсериспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|10.
|Газиантеп
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Истанбулспор
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|12.
|Гиресунспор
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|13.
|Аланьяспор
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|14.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|15.
|Анкарагюджю
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Антальяспор
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Хатайспор
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|18.
|Сивасспор
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|19.
|Умраниеспор
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|14 (3)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|8 (1)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|8
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|8 (1)
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|6 (2)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 3
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 4
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 4
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|1 3