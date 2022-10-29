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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Козенца
1:1
Второй тайм: 59'
Фрозиноне
0'
1:0
20' Гол
Мерола Давиде
1:1
27' Гол
Моро Лука
30' Желтая карточка
Раванелли Лука
45' Желтая карточка
Лучиони Фабио
53' Желтая карточка
Мерола Давиде

Ход матча

20'
Мерола Давиде
1:0
27'
1:1
Моро Лука
(Роден Маркус)
30'
 
Раванелли Лука
45'
 
Лучиони Фабио
53'
Мерола Давиде
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Фрозиноне
5.70
3.75
1.93
Все Коэффициенты
77
Марсон
Леонардо
27
Pietro
Martino
5
Риджионе
Микеле
23
Вентури
Майкл
14
Панико
Чиро
4
Брешанини
Марко
42
Вока
Идриз
18
Мерола
Давиде
7
Корнвиг
Эмиль
11
Бриньола
Энрико
9
Ларривей
Хоакин
22
Турати
Стефано
30
Монтеризи
Иларио
5
Лучиони
Фабио
20
Раванелли
Лука
99
Фработта
Джанлука
7
Роден
Маркус
11
Болока
Даниэль
36
Маццители
Лука
16
Гарритано
Лука
24
Моро
Лука
9
Мулаттьери
Самуэле
Козенца
4-2-3-1
Фрозиноне
4-3-1-2

История личных встреч

Козенца
Фрозиноне

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
1:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:2
СB
0:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

1.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Урсо Кристиан 1 0.09
Ларривей Хоакин 1 0.09
Риджионе Микеле 1 0.09
Бриньола Энрико 1 0.09
Мерони Андреа 1 0.09
Корнвиг Эмиль 1 0.09
Брешанини Марко 1 0.09
Мерола Давиде 1 0.09
Флоренци Альдо 1 0.09
Бутич Карло 1 (1) 0.09
Валлоккия Андреа 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 3 0.27
Моро Лука 3 0.27
Касо Джузеппе 2 0.18
Боррелли Дженнаро 2 0.18
Роден Маркус 1 0.09
Гарритано Лука 1 0.09
Лучиони Фабио 1 0.09
Маццители Лука 1 0.09
Коне Бенджамин 1 0.09
Фработта Джанлука 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 3 1
Вока Идриз 4 0
Рисполи Андреа 3 0
Вентури Майкл 3 0
Pietro Martino 1 1
Вяйсянен Саули 2 0
Риджионе Микеле 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Мерони Андреа 1 0
Бутич Карло 1 0
Брешанини Марко 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Massimo Zilli 1 0
Насти Марко 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 0
Коттали Маттео 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Маццители Лука 3 0
Фработта Джанлука 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Гарритано Лука 2 0
Раванелли Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Роден Маркус 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Моро Лука 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Турати Стефано 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Пропущено

5
6
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
100%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

10
1
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
6
43%
76-90

Пропущено

15
7
11 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
5
33%
4
57%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1
Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1
Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 11 7 1 3 16 - 7 22
2. Дженоа 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Тернана 11 6 2 3 17 - 13 20
4. Бари 11 5 4 2 18 - 12 19
5. Парма 1:0 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 1:1 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Зюйдтироль 1:1 11 5 3 3 12 - 13 18
8. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
9. Асколи 0:0 11 4 4 3 13 - 12 16
10. Кальяри 1:1 11 4 3 4 11 - 12 15
11. СПАЛ 1:1 11 3 5 3 16 - 14 14
12. Палермо 2:0 11 3 3 5 11 - 15 12
13. Козенца 1:1 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Модена 0:2 11 4 0 7 16 - 17 12
15. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
16. Пиза 0:0 11 2 5 4 17 - 17 11
17. Беневенто 0:0 11 2 4 5 9 - 12 10
18. Венеция 0:0 11 2 4 5 12 - 16 10
19. Комо 0:1 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 1:0 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 1:1 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
6. СПАЛ 1:1 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 1:1 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Модена 0:2 6 3 0 3 11 - 8 9
9. Зюйдтироль 1:1 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Асколи 0:0 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 2:0 6 2 2 2 8 - 7 8
13. Комо 0:1 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Козенца 1:1 5 2 1 2 7 - 6 7
15. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
16. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
17. Пиза 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 0:0 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
4. Зюйдтироль 1:1 6 3 1 2 6 - 8 10
5. Венеция 0:0 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Фрозиноне 1:1 6 2 1 3 7 - 7 7
8. Реджина 1:1 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Парма 1:0 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 0:0 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 1:1 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Козенца 1:1 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Палермо 2:0 5 1 1 3 3 - 8 4
16. СПАЛ 1:1 5 0 4 1 6 - 8 4
17. Модена 0:2 5 1 0 4 5 - 9 3
18. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
19. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
20. Комо 0:1 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Бари Ди Чезаре Валерио 6
Пиза Марин Мариус 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    Мерола Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Лучиони Фабио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Раванелли Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Моро Лука бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Мерола Давиде бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Фрозиноне
5.70
3.75
1.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Козенца 1:1 Фрозиноне онлайн

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