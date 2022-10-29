Тур: 11. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
1:0
20' ГолМерола Давиде
1:1
27' ГолМоро Лука
30' Желтая карточкаРаванелли Лука
45' Желтая карточкаЛучиони Фабио
53' Желтая карточкаМерола Давиде
1:2
70' ГолМулаттьери Самуэле
70' Желтая карточкаВентури Майкл
76' Желтая карточкаМаццители Лука
90' Желтая карточкаКало Джакомо
90'+7
Ход матча
20'
1:0
27'
1:1
30'
45'
53'
70'
70'
76'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 10
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
14
Панико
Чиро
42
Вока
Идриз
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Панико ЧироЗащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Насти МаркоНападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
-
-
Главный тренер: Davide Dionigi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Козенца
Фрозиноне
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
1.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.09
|Ларривей Хоакин
|1
|0.09
|Риджионе Микеле
|1
|0.09
|Бриньола Энрико
|1
|0.09
|Мерони Андреа
|1
|0.09
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.09
|Брешанини Марко
|1
|0.09
|Мерола Давиде
|1
|0.09
|Флоренци Альдо
|1
|0.09
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.09
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|4
|0.36
|Моро Лука
|3
|0.27
|Касо Джузеппе
|2
|0.18
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.18
|Роден Маркус
|1
|0.09
|Гарритано Лука
|1
|0.09
|Маццители Лука
|1
|0.09
|Лучиони Фабио
|1
|0.09
|Коне Бенджамин
|1
|0.09
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|3
|1
|Вока Идриз
|4
|0
|Вентури Майкл
|4
|0
|Рисполи Андреа
|3
|0
|Pietro Martino
|1
|1
|Вяйсянен Саули
|2
|0
|Риджионе Микеле
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Кало Джакомо
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
|Massimo Zilli
|1
|0
|Насти Марко
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|0
|Маццители Лука
|4
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Фработта Джанлука
|3
|0
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Раванелли Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Моро Лука
|1
|0
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|Турати Стефано
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
7
7
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
5
71%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Пропущено
10
1
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
3
27%
6
38%
76-90
Пропущено
17
8
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
1
13%
16-30
5
29%
29%
4
50%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1
Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1
Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|11
|8
|0
|3
|17 - 7
|24
|2.
|Дженоа
|1:0
|11
|7
|3
|1
|14 - 7
|24
|3.
|Тернана
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|4.
|Бари
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|5.
|Парма
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Реджина
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Асколи
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Зюйдтироль
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|9.
|Брешия
|0:1
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|10.
|Кальяри
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|11.
|СПАЛ
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|12.
|Палермо
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|13.
|Модена
|11
|4
|0
|7
|16 - 17
|12
|14.
|Пиза
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|15.
|Козенца
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|16.
|Читтаделла
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|17.
|Беневенто
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|18.
|Венеция
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|19.
|Комо
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|0:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Тернана
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Дженоа
|1:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|10.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|16.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|17.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Беневенто
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|19.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|1:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Асколи
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|0:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|10.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|12.
|Кальяри
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|18.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|19.
|Читтаделла
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|8 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|6
|Пиза
|Марин Мариус
|6