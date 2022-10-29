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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Козенца
1:2
Конец матча
Фрозиноне
0'
1:0
20' Гол
Мерола Давиде
1:1
27' Гол
Моро Лука
30' Желтая карточка
Раванелли Лука
45' Желтая карточка
Лучиони Фабио
53' Желтая карточка
Мерола Давиде
1:2
70' Гол
Мулаттьери Самуэле
70' Желтая карточка
Вентури Майкл
76' Желтая карточка
Маццители Лука
90' Желтая карточка
Кало Джакомо
90'+7
77
Марсон
Леонардо
27
Pietro
Martino
5
Риджионе
Микеле
23
Вентури
Майкл
14
Панико
Чиро
4
Брешанини
Марко
42
Вока
Идриз
18
Мерола
Давиде
7
Корнвиг
Эмиль
11
Бриньола
Энрико
9
Ларривей
Хоакин
22
Турати
Стефано
30
Монтеризи
Иларио
5
Лучиони
Фабио
20
Раванелли
Лука
99
Фработта
Джанлука
7
Роден
Маркус
11
Болока
Даниэль
36
Маццители
Лука
16
Гарритано
Лука
24
Моро
Лука
9
Мулаттьери
Самуэле
Козенца
4-2-3-1
Фрозиноне
4-3-1-2

История личных встреч

Козенца
Фрозиноне

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
1:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:2
СB
0:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

1.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Урсо Кристиан 1 0.09
Ларривей Хоакин 1 0.09
Риджионе Микеле 1 0.09
Бриньола Энрико 1 0.09
Мерони Андреа 1 0.09
Корнвиг Эмиль 1 0.09
Брешанини Марко 1 0.09
Мерола Давиде 1 0.09
Флоренци Альдо 1 0.09
Бутич Карло 1 (1) 0.09
Валлоккия Андреа 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 4 0.36
Моро Лука 3 0.27
Касо Джузеппе 2 0.18
Боррелли Дженнаро 2 0.18
Роден Маркус 1 0.09
Гарритано Лука 1 0.09
Маццители Лука 1 0.09
Лучиони Фабио 1 0.09
Коне Бенджамин 1 0.09
Фработта Джанлука 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 3 1
Вока Идриз 4 0
Вентури Майкл 4 0
Рисполи Андреа 3 0
Pietro Martino 1 1
Вяйсянен Саули 2 0
Риджионе Микеле 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Кало Джакомо 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Мерони Андреа 1 0
Бутич Карло 1 0
Брешанини Марко 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Massimo Zilli 1 0
Насти Марко 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 0
Маццители Лука 4 0
Коттали Маттео 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Фработта Джанлука 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Гарритано Лука 2 0
Раванелли Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Роден Маркус 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Моро Лука 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Турати Стефано 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
5
71%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

10
1
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
3
27%
6
38%
76-90

Пропущено

17
8
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
1
13%
16-30
5
29%
29%
4
50%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1
Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1
Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 11 8 0 3 17 - 7 24
2. Дженоа 1:0 11 7 3 1 14 - 7 24
3. Тернана 11 6 2 3 17 - 13 20
4. Бари 11 5 4 2 18 - 12 19
5. Парма 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 11 5 3 3 15 - 12 18
8. Зюйдтироль 11 5 3 3 12 - 13 18
9. Брешия 0:1 11 5 2 4 14 - 16 17
10. Кальяри 11 4 3 4 11 - 12 15
11. СПАЛ 11 3 5 3 16 - 14 14
12. Палермо 11 3 3 5 11 - 15 12
13. Модена 11 4 0 7 16 - 17 12
14. Пиза 11 2 5 4 17 - 17 11
15. Козенца 11 3 2 6 10 - 18 11
16. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
17. Беневенто 11 2 4 5 9 - 12 10
18. Венеция 11 2 3 6 12 - 18 9
19. Комо 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 0:1 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
6. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Дженоа 1:0 5 2 3 0 5 - 3 9
9. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
10. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
11. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
14. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
16. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
17. Пиза 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 6 1 2 3 5 - 8 5
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 1:0 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Асколи 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 0:1 6 2 0 4 7 - 13 6
10. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
16. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
17. Модена 5 1 0 4 5 - 9 3
18. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
19. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Бари Ди Чезаре Валерио 6
Пиза Марин Мариус 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      53'
      Мерола Давиде получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Лучиони Фабио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Раванелли Лука получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Моро Лука бьет в цель!
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Мерола Давиде бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Козенца 1:2 Фрозиноне онлайн

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