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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
СПАЛ
1:1
Второй тайм: 61'
Зюйдтироль
0'
1:0
3' Гол
Меккарьелло Бьяджо
37' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа
41' Желтая карточка
Белардинелли Лука
1:1
54' Гол
Giovanni Zaro

Ход матча

3'
Меккарьелло Бьяджо
(Мончини Габриэле)
1:0
37'
Ла Мантия Андреа
 
41'
 
Белардинелли Лука
46'
 
Ровер Маттео
Де Коль Филиппо
46'
 
Daniele Casiraghi
Белардинелли Лука
46'
 
Маццокки Симоне
Капоне Кристиан
54'
1:1
Giovanni Zaro
(Daniele Casiraghi)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
СПАЛ
Ничья
Зюйдтироль
2.35
3.20
3.82
Все Коэффициенты
1
Альфонсо
Энрико
27
Педа
Патрик
6
Меккарьелло
Бьяджо
21
Селия
Раффаэле
24
Дикманн
Лоренцо
3
Трипальделли
Алессандро
23
Мурджа
Алессандро
5
Эспозито
Сальваторе
37
Майстро
Фабио
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Мончини
Габриэле
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
26
Де
Коль
Филиппо
21
Fabian
Tait
14
Николусси
Кавилья
Ханс
16
Белардинелли
Лука
37
Капоне
Кристиан
90
Raphael
Odogwu
СПАЛ
3-4-1-2
Зюйдтироль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 4 0.36
Майстро Фабио 3 0.27
Мончини Габриэле 2 0.18
Дикманн Лоренцо 1 0.09
Эспозито Сальваторе 1 0.09
Финотто Маттиа 1 0.09
Меккарьелло Бьяджо 1 0.09
Рабби Симоне 1 0.09
Педа Патрик 1 0.09
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 (2) 0.27
Raphael Odogwu 2 0.18
Giovanni Zaro 2 0.18
Маццокки Симоне 2 0.18
Daniele Casiraghi 1 (1) 0.09
Карретта Мирко 1 0.09
Николусси Кавилья Ханс 1 0.09
Де Коль Филиппо 0 0

Карточки

СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 4 0
Меккарьелло Бьяджо 2 1
Педа Патрик 2 1
Ла Мантия Андреа 3 0
Matteo Arena 1 1
Мончини Габриэле 2 0
Вальцания Лука 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Эспозито Сальваторе 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Далле Мура Кристиан 2 0
Альфонсо Энрико 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Майстро Фабио 1 0
Рабби Симоне 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 2 1
Мазиелло Андреа 3 0
Fabian Tait 3 0
Помпетти Марко 3 0
Берра Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Giovanni Zaro 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Raphael Odogwu 1 0
Daniele Casiraghi 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Крочата Джованни 1 0
Белардинелли Лука 1 0
Simone Davi 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
60%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
5
42%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
4
29%
1
9%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
2
14%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0
СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 1:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1
Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 11 7 1 3 16 - 7 22
2. Дженоа 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Тернана 11 6 2 3 17 - 13 20
4. Бари 11 5 4 2 18 - 12 19
5. Парма 1:0 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 1:1 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Зюйдтироль 1:1 11 5 3 3 12 - 13 18
8. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
9. Асколи 0:0 11 4 4 3 13 - 12 16
10. Кальяри 1:1 11 4 3 4 11 - 12 15
11. СПАЛ 1:1 11 3 5 3 16 - 14 14
12. Палермо 2:0 11 3 3 5 11 - 15 12
13. Козенца 1:1 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Модена 0:2 11 4 0 7 16 - 17 12
15. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
16. Пиза 0:0 11 2 5 4 17 - 17 11
17. Беневенто 0:0 11 2 4 5 9 - 12 10
18. Венеция 0:0 11 2 4 5 12 - 16 10
19. Комо 0:1 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 1:0 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 1:1 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
6. СПАЛ 1:1 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 1:1 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Модена 0:2 6 3 0 3 11 - 8 9
9. Зюйдтироль 1:1 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Асколи 0:0 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 2:0 6 2 2 2 8 - 7 8
13. Комо 0:1 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Козенца 1:1 5 2 1 2 7 - 6 7
15. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
16. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
17. Пиза 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 0:0 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
4. Зюйдтироль 1:1 6 3 1 2 6 - 8 10
5. Венеция 0:0 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Фрозиноне 1:1 6 2 1 3 7 - 7 7
8. Реджина 1:1 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Парма 1:0 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 0:0 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 1:1 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Козенца 1:1 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Палермо 2:0 5 1 1 3 3 - 8 4
16. СПАЛ 1:1 5 0 4 1 6 - 8 4
17. Модена 0:2 5 1 0 4 5 - 9 3
18. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
19. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
20. Комо 0:1 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Бари Ди Чезаре Валерио 6
Пиза Марин Мариус 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Белардинелли Лука получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
СПАЛ
Ничья
Зюйдтироль
2.35
3.20
3.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СПАЛ 1:1 Зюйдтироль онлайн

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