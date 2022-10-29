Тур: 11. Стадион: Паоло Мацца.
1:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолМеккарьелло Бьяджо
37' Желтая карточкаЛа Мантия Андреа
41' Желтая карточкаБелардинелли Лука
1:1
54' ГолGiovanni Zaro
68' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
75' Желтая карточкаМурджа Алессандро
78' Желтая карточкаВальцания Лука
90'+4
Ход матча
3'
37'
54'
68'
78'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
27
Педа
Патрик
21
Fabian
Tait
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеПолузащитник
-
32 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
20 Matteo Prati
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ровер Маттео
-
24 Simone Davi
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.36
|Майстро Фабио
|3
|0.27
|Мончини Габриэле
|2
|0.18
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.09
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.09
|Финотто Маттиа
|1
|0.09
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0.09
|Рабби Симоне
|1
|0.09
|Педа Патрик
|1
|0.09
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|3 (2)
|0.27
|Raphael Odogwu
|2
|0.18
|Giovanni Zaro
|2
|0.18
|Маццокки Симоне
|2
|0.18
|Daniele Casiraghi
|1 (1)
|0.09
|Карретта Мирко
|1
|0.09
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.09
|Де Коль Филиппо
|0
|0
Карточки
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|5
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|1
|Педа Патрик
|2
|1
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Вальцания Лука
|3
|0
|Дикманн Лоренцо
|3
|0
|Matteo Arena
|1
|1
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|0
|Трипальделли Алессандро
|2
|0
|Далле Мура Кристиан
|2
|0
|Альфонсо Энрико
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Рабби Симоне
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|2
|1
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Fabian Tait
|3
|0
|Помпетти Марко
|3
|0
|Берра Филиппо
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Giovanni Zaro
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Raphael Odogwu
|1
|0
|Daniele Casiraghi
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Белардинелли Лука
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
20%
1
8%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
3
20%
5
38%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0
СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 1:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1
Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|11
|8
|0
|3
|17 - 7
|24
|2.
|Дженоа
|1:0
|11
|7
|3
|1
|14 - 7
|24
|3.
|Тернана
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|4.
|Бари
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|5.
|Парма
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Реджина
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Асколи
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Зюйдтироль
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|9.
|Брешия
|0:1
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|10.
|Кальяри
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|11.
|СПАЛ
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|12.
|Палермо
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|13.
|Модена
|11
|4
|0
|7
|16 - 17
|12
|14.
|Пиза
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|15.
|Козенца
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|16.
|Читтаделла
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|17.
|Беневенто
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|18.
|Венеция
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|19.
|Комо
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|0:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Тернана
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Дженоа
|1:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|10.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|16.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|17.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Беневенто
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|19.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|1:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Асколи
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|0:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|10.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|12.
|Кальяри
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|18.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|19.
|Читтаделла
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|8 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|6
|Пиза
|Марин Мариус
|6