Тур: 11. Стадион: Сардиния Арена.
0'
2' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
1:0
2' ГолЛападула Джанлука
1:1
24' ГолГальоло Риккардо
45' Желтая карточкаДи Пардо Алессандро
54' Желтая карточкаВиола Николас
Ход матча
2'
24'
54'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
77
Лувумбо
Зито
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лолич ЭлдинВратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Кальяри
Реджина
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
40
112
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|2
|0.18
|Лувумбо Зито
|2
|0.18
|Лападула Джанлука
|2
|0.18
|Дейола Алессандро
|1
|0.09
|Рог Марко
|1
|0.09
|Паволетти Леонардо
|1
|0.09
|Перейро Гастон
|1
|0.09
|Макумбу Антуан
|1
|0.09
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|4
|0.36
|Менез Жереми
|3
|0.27
|Ривас Ригоберто
|2
|0.18
|Пьероцци Никколо
|2
|0.18
|Гальоло Риккардо
|2
|0.18
|Гори Габриэле
|2
|0.18
|Канотто Луиджи
|1
|0.09
|Майер Жан
|1
|0.09
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.09
|Льотти Даниэле
|1
|0.09
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.09
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|Эрнани Азеведо
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рог Марко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Нандес Найтан
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Ционек Тьяго
|2
|1
|Фаббиан Джованни
|3
|0
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
4
15
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
75%
3
20%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
10%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
1
10%
5
26%
61-75
4
40%
3
16%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
4
50%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0
Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0
Реджина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0
Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1:1
|11
|7
|1
|3
|16 - 7
|22
|2.
|Дженоа
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Тернана
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|4.
|Бари
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|5.
|Парма
|1:0
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Реджина
|1:1
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Зюйдтироль
|1:1
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|8.
|Брешия
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|9.
|Асколи
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|10.
|Кальяри
|1:1
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|11.
|СПАЛ
|1:1
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|12.
|Палермо
|2:0
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|13.
|Козенца
|1:1
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|14.
|Модена
|0:2
|11
|4
|0
|7
|16 - 17
|12
|15.
|Читтаделла
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|16.
|Пиза
|0:0
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|17.
|Беневенто
|0:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|18.
|Венеция
|0:0
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|19.
|Комо
|0:1
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1:1
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Парма
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|1:1
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Тернана
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|СПАЛ
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Кальяри
|1:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Модена
|0:2
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|9.
|Зюйдтироль
|1:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Асколи
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Палермо
|2:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Комо
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|Козенца
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|15.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|16.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|17.
|Пиза
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Беневенто
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|19.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Венеция
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|4.
|Зюйдтироль
|1:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|5.
|Венеция
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Асколи
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Фрозиноне
|1:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|8.
|Реджина
|1:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|10.
|Парма
|1:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|Пиза
|0:0
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|12.
|Кальяри
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Козенца
|1:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Палермо
|2:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|СПАЛ
|1:1
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Модена
|0:2
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|18.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|19.
|Читтаделла
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|20.
|Комо
|0:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|8 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|6
|Пиза
|Марин Мариус
|6