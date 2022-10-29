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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Кальяри
1:1
Второй тайм: 58'
Реджина
0'
2' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
1:0
2' Гол
Лападула Джанлука
1:1
24' Гол
Гальоло Риккардо
45' Желтая карточка
Ди Пардо Алессандро
54' Желтая карточка
Виола Николас

Ход матча

2'
 
Эрнани Азеведо
2'
Лападула Джанлука
(Миллико Винченцо)
1:0
24'
1:1
Гальоло Риккардо
(Эрнани Азеведо)
45'
Ди Пардо Алессандро
 
46'
Виола Николас
Макумбу Антуан
 
54'
Виола Николас
 
56'
Дейола Алессандро
Миллико Винченцо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Реджина
3.10
3.25
3.35
Все Коэффициенты
1
Радунович
Борис
99
Ди
Пардо
Алессандро
15
Альтаре
Джорджо
24
Капрадосси
Элио
27
Баррека
Антонио
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
6
Рог
Марко
19
Миллико
Винченцо
9
Лападула
Джанлука
77
Лувумбо
Зито
1
Равалья
Федерико
27
Пьероцци
Никколо
23
Кампорезе
Микеле
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
Кальяри
4-3-3
Реджина
4-3-3

История личных встреч

Кальяри
Реджина

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
К
4:0
СA
2:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

40
112

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 2 0.18
Лувумбо Зито 2 0.18
Лападула Джанлука 2 0.18
Дейола Алессандро 1 0.09
Рог Марко 1 0.09
Паволетти Леонардо 1 0.09
Перейро Гастон 1 0.09
Макумбу Антуан 1 0.09
Миллико Винченцо 0 0
Нандес Найтан 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 4 0.36
Менез Жереми 3 0.27
Ривас Ригоберто 2 0.18
Пьероцци Никколо 2 0.18
Гальоло Риккардо 2 0.18
Гори Габриэле 2 0.18
Канотто Луиджи 1 0.09
Майер Жан 1 0.09
Кризетиг Лоренцо 1 0.09
Льотти Даниэле 1 0.09
Ломбарди Алессандро 1 0.09
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Эрнани Азеведо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рог Марко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Гольданига Эдоардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Паволетти Леонардо 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Нандес Найтан 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Карбони Франко 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 4 0
Ционек Тьяго 2 1
Фаббиан Джованни 3 0
Кризетиг Лоренцо 2 0
Майер Жан 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Эрнани Азеведо 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

4
15
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
75%
3
20%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
10%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
1
10%
5
26%
61-75
4
40%
3
16%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
4
50%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0
Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0
Реджина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0
Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 11 7 1 3 16 - 7 22
2. Дженоа 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Тернана 11 6 2 3 17 - 13 20
4. Бари 11 5 4 2 18 - 12 19
5. Парма 1:0 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 1:1 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Зюйдтироль 1:1 11 5 3 3 12 - 13 18
8. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
9. Асколи 0:0 11 4 4 3 13 - 12 16
10. Кальяри 1:1 11 4 3 4 11 - 12 15
11. СПАЛ 1:1 11 3 5 3 16 - 14 14
12. Палермо 2:0 11 3 3 5 11 - 15 12
13. Козенца 1:1 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Модена 0:2 11 4 0 7 16 - 17 12
15. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
16. Пиза 0:0 11 2 5 4 17 - 17 11
17. Беневенто 0:0 11 2 4 5 9 - 12 10
18. Венеция 0:0 11 2 4 5 12 - 16 10
19. Комо 0:1 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 1:0 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 1:1 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
6. СПАЛ 1:1 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 1:1 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Модена 0:2 6 3 0 3 11 - 8 9
9. Зюйдтироль 1:1 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Асколи 0:0 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 2:0 6 2 2 2 8 - 7 8
13. Комо 0:1 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Козенца 1:1 5 2 1 2 7 - 6 7
15. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
16. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
17. Пиза 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 0:0 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
4. Зюйдтироль 1:1 6 3 1 2 6 - 8 10
5. Венеция 0:0 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Фрозиноне 1:1 6 2 1 3 7 - 7 7
8. Реджина 1:1 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Парма 1:0 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 0:0 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 1:1 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Козенца 1:1 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Палермо 2:0 5 1 1 3 3 - 8 4
16. СПАЛ 1:1 5 0 4 1 6 - 8 4
17. Модена 0:2 5 1 0 4 5 - 9 3
18. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
19. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
20. Комо 0:1 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Бари Ди Чезаре Валерио 6
Пиза Марин Мариус 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Ди Пардо Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Гальоло Риккардо бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Реджина
3.10
3.25
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кальяри 1:1 Реджина онлайн

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