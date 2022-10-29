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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Парма
1:0
Второй тайм: 58'
Комо
0'
20' Желтая карточка
Скалья Филиппо
28' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
33' Желтая карточка
Antoine Hainaut
1:0
38' Гол
Дель Прато Энрико
47' Желтая карточка
Юрич Станко

Ход матча

20'
 
Скалья Филиппо
28'
 
Беллемо Алессандро
33'
Antoine Hainaut
 
38'
Дель Прато Энрико
(Эстевес Науэль)
1:0
46'
Юрич Станко
Бенедычак Адриан
 
46'
Болог Ботонд
Antoine Hainaut
 
47'
Юрич Станко
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Комо
4.15
3.85
4.60
Все Коэффициенты
40
Корви
Эдоардо
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
30
Валенти
Лаутаро
47
Загаритис
Василиос
8
Эстевес
Науэль
19
Зом
Симон
20
Antoine
Hainaut
10
Васкес
Франко
7
Бенедычак
Адриан
11
Тутино
Дженнаро
1
Гидотти
Симоне
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
16
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
21
Арригони
Томмазо
10
Базелли
Даниэле
14
Беллемо
Алессандро
19
Бланко
Алехандро
63
Кутроне
Патрик
27
Черри
Альберто
Парма
4-2-3-1
Комо
4-3-1-2

История личных встреч

Парма
Комо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
4:3
СB
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.36
Ман Деннис 3 (1) 0.27
Михэйлэ Валентин 2 0.18
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.18
Дель Прато Энрико 2 0.18
Эстевес Науэль 1 0.09
Валенти Лаутаро 1 0.09
Остерволде Джейден 1 0.09
Васкес Франко 0 0
Камара Дрисса 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 3 0.27
Черри Альберто 2 0.18
Бланко Алехандро 1 0.09
Арригони Томмазо 1 0.09
Манкузо Леонардо 1 0.09
Иоанну Николас 1 0.09
Виньяли Лука 1 0.09
Liam Kerrigan2 1 0.09
Чаджиа Мутир 0 0
Фабрегас Сеск 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 4 1
Юрич Станко 5 0
Antoine Hainaut 3 1
Васкес Франко 3 0
Эстевес Науэль 3 0
Кулибали Войо 3 0
Дель Прато Энрико 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Валенти Лаутаро 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Alessandro Circati 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базелли Даниэле 4 0
Бинкс Луис 2 1
Арригони Томмазо 1 1
Фабрегас Сеск 2 0
Иоанну Николас 2 0
Фараго Паоло 2 0
Виньяли Лука 2 0
Одентал Кас 2 0
Да Рива Якопо 0 1
Скалья Филиппо 1 0
Манкузо Леонардо 1 0
Париджини Витторио 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Целехин Энрико 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
17%
2
29%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
13%
3
27%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
9%
3
15%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
3
27%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0
Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0
Комо
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1
Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 11 7 1 3 16 - 7 22
2. Дженоа 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Тернана 11 6 2 3 17 - 13 20
4. Бари 11 5 4 2 18 - 12 19
5. Парма 1:0 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 1:1 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Зюйдтироль 1:1 11 5 3 3 12 - 13 18
8. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
9. Асколи 0:0 11 4 4 3 13 - 12 16
10. Кальяри 1:1 11 4 3 4 11 - 12 15
11. СПАЛ 1:1 11 3 5 3 16 - 14 14
12. Палермо 2:0 11 3 3 5 11 - 15 12
13. Козенца 1:1 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Модена 0:2 11 4 0 7 16 - 17 12
15. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
16. Пиза 0:0 11 2 5 4 17 - 17 11
17. Беневенто 0:0 11 2 4 5 9 - 12 10
18. Венеция 0:0 11 2 4 5 12 - 16 10
19. Комо 0:1 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 1:0 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 1:1 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
6. СПАЛ 1:1 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 1:1 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Модена 0:2 6 3 0 3 11 - 8 9
9. Зюйдтироль 1:1 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Асколи 0:0 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 2:0 6 2 2 2 8 - 7 8
13. Комо 0:1 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Козенца 1:1 5 2 1 2 7 - 6 7
15. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
16. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
17. Пиза 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 0:0 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
4. Зюйдтироль 1:1 6 3 1 2 6 - 8 10
5. Венеция 0:0 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Фрозиноне 1:1 6 2 1 3 7 - 7 7
8. Реджина 1:1 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Парма 1:0 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 0:0 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 1:1 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Козенца 1:1 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Палермо 2:0 5 1 1 3 3 - 8 4
16. СПАЛ 1:1 5 0 4 1 6 - 8 4
17. Модена 0:2 5 1 0 4 5 - 9 3
18. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
19. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
20. Комо 0:1 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Бари Ди Чезаре Валерио 6
Пиза Марин Мариус 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Дель Прато Энрико бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Antoine Hainaut получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Комо
4.15
3.85
4.60
Все Коэффициенты
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