Тур: 11. Стадион: Эннио Тардини.
0'
20' Желтая карточкаСкалья Филиппо
28' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
33' Желтая карточкаAntoine Hainaut
1:0
38' ГолДель Прато Энрико
47' Желтая карточкаЮрич Станко
65' Желтая карточкаБолог Ботонд
85' Желтая карточкаИовин Алессио
90'+5
Ход матча
20'
33'
38'
47'
65'
80'
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 6
-
23 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
19
Зом
Симон
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
-
-
-
-
84 Dario Sits
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Парма
Комо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
45
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|4
|0.36
|Ман Деннис
|3 (1)
|0.27
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.18
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.18
|Дель Прато Энрико
|2
|0.18
|Эстевес Науэль
|1
|0.09
|Валенти Лаутаро
|1
|0.09
|Остерволде Джейден
|1
|0.09
|Васкес Франко
|0
|0
|Камара Дрисса
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|3
|0.27
|Черри Альберто
|2
|0.18
|Бланко Алехандро
|1
|0.09
|Арригони Томмазо
|1
|0.09
|Манкузо Леонардо
|1
|0.09
|Иоанну Николас
|1
|0.09
|Виньяли Лука
|1
|0.09
|Liam Kerrigan2
|1
|0.09
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Фабрегас Сеск
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Станко
|6
|0
|Остерволде Джейден
|4
|1
|Antoine Hainaut
|3
|1
|Васкес Франко
|3
|0
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Кулибали Войо
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Валенти Лаутаро
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Бинкс Луис
|2
|1
|Арригони Томмазо
|1
|1
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Фараго Паоло
|2
|0
|Виньяли Лука
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Да Рива Якопо
|0
|1
|Скалья Филиппо
|1
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
17%
2
29%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Забито
16
11
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
13%
3
27%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
5
31%
2
18%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
1
6%
2
18%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
9%
3
14%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
3
27%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0
Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0
Комо
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1
Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|11
|8
|0
|3
|17 - 7
|24
|2.
|Дженоа
|1:0
|11
|7
|3
|1
|14 - 7
|24
|3.
|Тернана
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|4.
|Бари
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|5.
|Парма
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Реджина
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Асколи
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Зюйдтироль
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|9.
|Брешия
|0:1
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|10.
|Кальяри
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|11.
|СПАЛ
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|12.
|Палермо
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|13.
|Модена
|11
|4
|0
|7
|16 - 17
|12
|14.
|Пиза
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|15.
|Козенца
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|16.
|Читтаделла
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|17.
|Беневенто
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|18.
|Венеция
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|19.
|Комо
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|0:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Тернана
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Дженоа
|1:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|10.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|16.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|17.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Беневенто
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|19.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|1:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Асколи
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|0:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|10.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|12.
|Кальяри
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|18.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|19.
|Читтаделла
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|8 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|6
|Пиза
|Марин Мариус
|6