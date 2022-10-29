Тур: 11. Стадион: Чиро Вигорито.
0'
22' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
29' Желтая карточкаМарин Мариус
31' Желтая карточкаФулон Дам
34' Желтая карточкаКалабрези Артуро
44' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
46' Желтая карточкаЛеверб Максим
Ход матча
22'
29'
31'
34'
44'
46'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
18
Фулон
Дам
10
Фариас
Диего
44
Рус
Адриан
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фариас ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиам ПапеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Беневенто
Пиза
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.75
Среднее время на гол
48
120
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.57
Среднее время на гол
80
157
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.47
0.67
Тотал матчей
0.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
135
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|2
|0.18
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.18
|Фариас Диего
|1
|0.09
|Леверб Максим
|1
|0.09
|Пастина Кристиан
|1
|0.09
|Куцупиас Илиас
|1
|0.09
|Чано Камилло
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.45
|Торрегросса Эрнесто
|3 (1)
|0.27
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.18
|Туре Идрисса
|2
|0.18
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.09
|Ионице Артур
|1
|0.09
|Канестрелли Симоне
|1
|0.09
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.09
|Трамони Лисандру
|1
|0.09
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|4
|0
|Карич Нермин
|4
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Леверб Максим
|3
|0
|Фариас Диего
|2
|0
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|Тельо Андрес
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Пастина Кристиан
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Форте Франческо
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Капеллини Риккардо
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|5
|1
|Марин Мариус
|6
|0
|Беруатто Пьетро
|3
|0
|Ионице Артур
|1
|1
|Барба Федерико
|2
|0
|Мастину Джузеппе
|2
|0
|Сибилли Джузеппе
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Надь Адам
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
4
44%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
38%
2
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
1
13%
8
44%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1
Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2
Пиза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3
Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1:1
|11
|7
|1
|3
|16 - 7
|22
|2.
|Дженоа
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Тернана
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|4.
|Бари
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|5.
|Парма
|1:0
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Реджина
|1:1
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Зюйдтироль
|1:1
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|8.
|Брешия
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|9.
|Асколи
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|10.
|Кальяри
|1:1
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|11.
|СПАЛ
|1:1
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|12.
|Палермо
|2:0
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|13.
|Козенца
|1:1
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|14.
|Модена
|0:2
|11
|4
|0
|7
|16 - 17
|12
|15.
|Читтаделла
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|16.
|Пиза
|0:0
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|17.
|Беневенто
|0:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|18.
|Венеция
|0:0
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|19.
|Комо
|0:1
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1:1
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Парма
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|1:1
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Тернана
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|СПАЛ
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Кальяри
|1:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Модена
|0:2
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|9.
|Зюйдтироль
|1:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Асколи
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Палермо
|2:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Комо
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|Козенца
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|15.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|16.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|17.
|Пиза
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Беневенто
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|19.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Венеция
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|4.
|Зюйдтироль
|1:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|5.
|Венеция
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Асколи
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Фрозиноне
|1:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|8.
|Реджина
|1:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|10.
|Парма
|1:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|Пиза
|0:0
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|12.
|Кальяри
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Козенца
|1:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Палермо
|2:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|СПАЛ
|1:1
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Модена
|0:2
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|18.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|19.
|Читтаделла
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|20.
|Комо
|0:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|8 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|6
|Пиза
|Марин Мариус
|6