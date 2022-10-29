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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Беневенто
0:0
Конец матча
Пиза
0'
22' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
29' Желтая карточка
Марин Мариус
31' Желтая карточка
Фулон Дам
34' Желтая карточка
Калабрези Артуро
44' Желтая карточка
Импрота Риккардо
46' Желтая карточка
Леверб Максим
90'+5
21
Палеари
Альберто
33
Леверб
Максим
96
Капеллини
Риккардо
58
Пастина
Кристиан
3
Летиция
Гаэтано
18
Фулон
Дам
7
Карич
Нермин
27
Скьяттарелла
Паскуале
16
Импрота
Риккардо
10
Фариас
Диего
20
Ла
Гумина
Антонино
22
Ливьери
Алессандро
33
Калабрези
Артуро
44
Рус
Адриан
6
Херманнссон
Хьёртур
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
80
Моруцан
Олимпиу
17
Сибилли
Джузеппе
9
Глиоцци
Этторе
Беневенто
3-4-2-1
Пиза
4-3-1-2

История личных встреч

Беневенто
Пиза

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
1:0
СB
5:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
1:0
ППД
2:2
ППД
1:1
ППД
2:0
ППД
2:1
СCA
2:0
СCA
2:0
СCB
1:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.75

Среднее время на гол

48
120

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.57

Среднее время на гол

80
157

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.47
0.67

Тотал матчей

0.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
135

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 2 0.18
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.18
Фариас Диего 1 0.09
Леверб Максим 1 0.09
Пастина Кристиан 1 0.09
Куцупиас Илиас 1 0.09
Чано Камилло 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.45
Торрегросса Эрнесто 3 (1) 0.27
Мазуччи Гаэтано 2 0.18
Туре Идрисса 2 0.18
Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.09
Ионице Артур 1 0.09
Канестрелли Симоне 1 0.09
Сибилли Джузеппе 1 0.09
Трамони Лисандру 1 0.09
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 4 0
Карич Нермин 4 0
Скьяттарелла Паскуале 3 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Леверб Максим 3 0
Фариас Диего 2 0
Акампора Дженнаро 2 0
Тельо Андрес 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Пастина Кристиан 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Глик Камил 1 0
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Форте Франческо 1 0
Палеари Альберто 1 0
Капеллини Риккардо 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 5 1
Марин Мариус 6 0
Беруатто Пьетро 3 0
Ионице Артур 1 1
Барба Федерико 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Надь Адам 1 0
Николас Андраде 1 0
Туре Идрисса 1 0
Рус Адриан 1 0
Канестрелли Симоне 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
4
44%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
38%
2
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
1
13%
8
44%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1
Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2
Пиза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3
Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 11 8 0 3 17 - 7 24
2. Дженоа 1:0 11 7 3 1 14 - 7 24
3. Тернана 11 6 2 3 17 - 13 20
4. Бари 11 5 4 2 18 - 12 19
5. Парма 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 11 5 3 3 15 - 12 18
8. Зюйдтироль 11 5 3 3 12 - 13 18
9. Брешия 0:1 11 5 2 4 14 - 16 17
10. Кальяри 11 4 3 4 11 - 12 15
11. СПАЛ 11 3 5 3 16 - 14 14
12. Палермо 11 3 3 5 11 - 15 12
13. Модена 11 4 0 7 16 - 17 12
14. Пиза 11 2 5 4 17 - 17 11
15. Козенца 11 3 2 6 10 - 18 11
16. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
17. Беневенто 11 2 4 5 9 - 12 10
18. Венеция 11 2 3 6 12 - 18 9
19. Комо 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 0:1 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
6. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Дженоа 1:0 5 2 3 0 5 - 3 9
9. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
10. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
11. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
14. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
16. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
17. Пиза 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 6 1 2 3 5 - 8 5
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 1:0 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Асколи 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 0:1 6 2 0 4 7 - 13 6
10. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
16. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
17. Модена 5 1 0 4 5 - 9 3
18. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
19. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Бари Ди Чезаре Валерио 6
Пиза Марин Мариус 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Импрота Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Калабрези Артуро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Фулон Дам получил желтую карточку от судьи
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