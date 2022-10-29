Тур: 11. Стадион: Чиро Вигорито.
0'
22' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
29' Желтая карточкаМарин Мариус
31' Желтая карточкаФулон Дам
34' Желтая карточкаКалабрези Артуро
44' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
46' Желтая карточкаЛеверб Максим
90'+5
Ход матча
22'
29'
31'
34'
44'
46'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
18
Фулон
Дам
10
Фариас
Диего
44
Рус
Адриан
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фариас ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиам ПапеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Беневенто
Пиза
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.75
Среднее время на гол
48
120
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.57
Среднее время на гол
80
157
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.47
0.67
Тотал матчей
0.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
135
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|2
|0.18
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.18
|Фариас Диего
|1
|0.09
|Леверб Максим
|1
|0.09
|Пастина Кристиан
|1
|0.09
|Куцупиас Илиас
|1
|0.09
|Чано Камилло
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.45
|Торрегросса Эрнесто
|3 (1)
|0.27
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.18
|Туре Идрисса
|2
|0.18
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.09
|Ионице Артур
|1
|0.09
|Канестрелли Симоне
|1
|0.09
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.09
|Трамони Лисандру
|1
|0.09
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|4
|0
|Карич Нермин
|4
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Леверб Максим
|3
|0
|Фариас Диего
|2
|0
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|Тельо Андрес
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Пастина Кристиан
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Форте Франческо
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Капеллини Риккардо
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|5
|1
|Марин Мариус
|6
|0
|Беруатто Пьетро
|3
|0
|Ионице Артур
|1
|1
|Барба Федерико
|2
|0
|Мастину Джузеппе
|2
|0
|Сибилли Джузеппе
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Надь Адам
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
4
44%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
38%
2
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
1
13%
8
44%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1
Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2
Пиза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3
Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|11
|8
|0
|3
|17 - 7
|24
|2.
|Дженоа
|1:0
|11
|7
|3
|1
|14 - 7
|24
|3.
|Тернана
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|4.
|Бари
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|5.
|Парма
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Реджина
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Асколи
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Зюйдтироль
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|9.
|Брешия
|0:1
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|10.
|Кальяри
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|11.
|СПАЛ
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|12.
|Палермо
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|13.
|Модена
|11
|4
|0
|7
|16 - 17
|12
|14.
|Пиза
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|15.
|Козенца
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|16.
|Читтаделла
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|17.
|Беневенто
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|18.
|Венеция
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|19.
|Комо
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|0:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Тернана
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Дженоа
|1:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|10.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|16.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|17.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Беневенто
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|19.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|1:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Асколи
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|0:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|10.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|12.
|Кальяри
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|18.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|19.
|Читтаделла
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|8 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|6
|Пиза
|Марин Мариус
|6