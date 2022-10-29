Тур: 1.
1:0
Перерыв
Ход матча
10'
37'
31
Мишра
Акаш
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Эррера БорхаЗащитник
- Защитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
23 Anuj Kumar
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Мартинс ГланПолузащитник
- Нападающий
-
21 Saviour Gama
-
-
-
-
-
Главный тренер: Карлос Пенья
История личных встреч
Хайдарабад
Гоа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
77
Результаты последних матчей
Хайдарабад
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1
АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 АТК - Хайдарабад 2:2 Хайдарабад - Дели Динамос 6:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 1:1
Гоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2
Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 АТК - Гоа 2:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:1 Гоа - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Гоа 3:4 Нортист Юнайтед - Гоа 2:1