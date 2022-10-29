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  3. Индия: Суперлига Индии
Тур: 1.
Хайдарабад
1:0
Конец матча
Гоа
0'
1:0
10' Гол
Сиверио Хавьер
36' Желтая карточка
Redeem Tlang
82' Желтая карточка
Sahil Tavora
1:0
83' Не забитый пенальти
Васкес Альваро
90'+7
25
Laxmikant
Kattimani
27
Пуджари
Никхил
16
Онайндиа
Одеи
4
Сингх
Чингленсана
31
Мишра
Акаш
8
João
Victor
I
18
Hitesh
Sharma
10
Ясир
Мохаммад
20
Огбече
Бартоломью
19
Нарзари
Холичаран
99
Сиверио
Хавьер
13
Arshdeep
Singh
20
Seriton
Fernandes
8
Вальенте
Марк
4
Anwar
Ali
27
Aibanbha
Dohling
14
Ayush
Chhetri
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
34
Гуаррочена
Икер
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
Хайдарабад
Гоа

История личных встреч

Хайдарабад
Гоа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
3:2
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
1:2
СИ
4:1
СИ
0:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
77

Результаты последних матчей

Хайдарабад
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1
АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 АТК - Хайдарабад 2:2 Хайдарабад - Дели Динамос 6:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 1:1
Гоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2
Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 АТК - Гоа 2:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:1 Гоа - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Гоа 3:4 Нортист Юнайтед - Гоа 2:1
  • Первый тайм
  • 65'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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