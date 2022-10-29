Тур: 11. Стадион: Альберто Бралья.
0'
7' Желтая карточкаМаньино Лука
0:1
8' ПенальтиБрунори Маттео
14' Желтая карточкаДеветак Младен
0:2
45' ГолNicolo Valente
54' Желтая карточкаPaulo Dentello
Ход матча
7'
8'
0:1
14'
45'
54'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
16
Джерли
Фабио
99
Дьяв
Давиде
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
14
Бро
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Поли АндреаПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Модена
Палермо
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
67
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|4 (1)
|0.36
|Бонфанти Николас
|3
|0.27
|Antonio Pergreffi
|2
|0.18
|Фальчинелли Диего
|2
|0.18
|Маньино Лука
|2
|0.18
|Тремолада Лука
|1
|0.09
|Армеллино Марко
|1
|0.09
|Марсура Давиде
|0
|0
|Джерли Фабио
|0
|0
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|4 (2)
|0.36
|Элия Сальваторе
|3
|0.27
|Nicolo Valente
|2
|0.18
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.09
|Сегре Джакопо
|1
|0.09
|Штулац Лео
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|5
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Antonio Pergreffi
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Читтадини Джорджо
|3
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Армеллино Марко
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Копполаро Мауро
|1
|0
|Джерли Фабио
|1
|0
|Tomasso Silvestri
|1
|0
|Riccardo Gagno
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|4
|1
|Бетелла Давиде
|3
|1
|Nicolo Valente
|2
|1
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Матею Алеш
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Гомес Клаудио
|1
|0
|Деветак Младен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
7%
1
10%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
5
31%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2
Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1
Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1
Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1:1
|11
|7
|1
|3
|16 - 7
|22
|2.
|Дженоа
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Тернана
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|4.
|Бари
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|5.
|Парма
|1:0
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Реджина
|1:1
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Зюйдтироль
|1:1
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|8.
|Брешия
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|9.
|Асколи
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|10.
|Кальяри
|1:1
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|11.
|СПАЛ
|1:1
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|12.
|Палермо
|2:0
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|13.
|Козенца
|1:1
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|14.
|Модена
|0:2
|11
|4
|0
|7
|16 - 17
|12
|15.
|Читтаделла
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|16.
|Пиза
|0:0
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|17.
|Беневенто
|0:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|18.
|Венеция
|0:0
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|19.
|Комо
|0:1
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1:1
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Парма
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|1:1
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Тернана
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|СПАЛ
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Кальяри
|1:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Модена
|0:2
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|9.
|Зюйдтироль
|1:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Асколи
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Палермо
|2:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Комо
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|Козенца
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|15.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|16.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|17.
|Пиза
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Беневенто
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|19.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Венеция
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|4.
|Зюйдтироль
|1:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|5.
|Венеция
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Асколи
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Фрозиноне
|1:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|8.
|Реджина
|1:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|10.
|Парма
|1:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|Пиза
|0:0
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|12.
|Кальяри
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Козенца
|1:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Палермо
|2:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|СПАЛ
|1:1
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Модена
|0:2
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|18.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|19.
|Читтаделла
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|20.
|Комо
|0:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|8 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|6
|Пиза
|Марин Мариус
|6