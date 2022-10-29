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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Модена
0:2
Второй тайм: 58'
Палермо
0'
7' Желтая карточка
Маньино Лука
0:1
8' Пенальти
Брунори Маттео
14' Желтая карточка
Деветак Младен
0:2
45' Гол
Nicolo Valente
54' Желтая карточка
Paulo Dentello

Ход матча

7'
Маньино Лука
 
8'
0:1
Брунори Маттео
14'
 
Деветак Младен
45'
0:2
Nicolo Valente
(Ди Мариано Франческо)
46'
Edoardo Duca
Маньино Лука
 
46'
 
Кривелло Роберто
Деветак Младен
54'
Paulo Dentello
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Палермо
3.45
3.64
3.64
Все Коэффициенты
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
27
Paulo
Dentello
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
10
Тремолада
Лука
99
Дьяв
Давиде
11
Фальчинелли
Диего
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
34
Деветак
Младен
8
Сегре
Джакопо
5
Гомес
Клаудио
14
Бро
Жереми
30
Nicolo
Valente
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
Модена
4-2-3-1
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Модена
Палермо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:3
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
67

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 (1) 0.36
Бонфанти Николас 3 0.27
Antonio Pergreffi 2 0.18
Фальчинелли Диего 2 0.18
Маньино Лука 2 0.18
Тремолада Лука 1 0.09
Армеллино Марко 1 0.09
Марсура Давиде 0 0
Джерли Фабио 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 4 (2) 0.36
Элия Сальваторе 3 0.27
Nicolo Valente 2 0.18
Ди Мариано Франческо 1 0.09
Сегре Джакопо 1 0.09
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Неделчару Ионуц 0 0
Матею Алеш 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 5 0
Маньино Лука 3 0
Antonio Pergreffi 3 0
Панада Симоне 3 0
Читтадини Джорджо 3 0
Shady Oukhadda 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Армеллино Марко 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Копполаро Мауро 1 0
Джерли Фабио 1 0
Tomasso Silvestri 1 0
Riccardo Gagno 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Edoardo Duca 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 4 1
Бетелла Давиде 3 1
Nicolo Valente 2 1
Неделчару Ионуц 2 0
Матею Алеш 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Брунори Маттео 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Бро Жереми 1 0
Гомес Клаудио 1 0
Деветак Младен 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
7%
1
10%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
5
31%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2
Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1
Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1
Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 11 7 1 3 16 - 7 22
2. Дженоа 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Тернана 11 6 2 3 17 - 13 20
4. Бари 11 5 4 2 18 - 12 19
5. Парма 1:0 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 1:1 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Зюйдтироль 1:1 11 5 3 3 12 - 13 18
8. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
9. Асколи 0:0 11 4 4 3 13 - 12 16
10. Кальяри 1:1 11 4 3 4 11 - 12 15
11. СПАЛ 1:1 11 3 5 3 16 - 14 14
12. Палермо 2:0 11 3 3 5 11 - 15 12
13. Козенца 1:1 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Модена 0:2 11 4 0 7 16 - 17 12
15. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
16. Пиза 0:0 11 2 5 4 17 - 17 11
17. Беневенто 0:0 11 2 4 5 9 - 12 10
18. Венеция 0:0 11 2 4 5 12 - 16 10
19. Комо 0:1 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 1:0 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 1:1 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
6. СПАЛ 1:1 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 1:1 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Модена 0:2 6 3 0 3 11 - 8 9
9. Зюйдтироль 1:1 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Асколи 0:0 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 2:0 6 2 2 2 8 - 7 8
13. Комо 0:1 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Козенца 1:1 5 2 1 2 7 - 6 7
15. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
16. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
17. Пиза 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 0:0 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
4. Зюйдтироль 1:1 6 3 1 2 6 - 8 10
5. Венеция 0:0 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Фрозиноне 1:1 6 2 1 3 7 - 7 7
8. Реджина 1:1 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Парма 1:0 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 0:0 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 1:1 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Козенца 1:1 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Палермо 2:0 5 1 1 3 3 - 8 4
16. СПАЛ 1:1 5 0 4 1 6 - 8 4
17. Модена 0:2 5 1 0 4 5 - 9 3
18. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
19. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
20. Комо 0:1 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Бари Ди Чезаре Валерио 6
Пиза Марин Мариус 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Nicola Valente бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Деветак Младен получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Палермо
3.45
3.64
3.64
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Модена 0:2 Палермо онлайн

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