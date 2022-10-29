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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Модена
0:2
Конец матча
Палермо
0'
7' Желтая карточка
Маньино Лука
0:1
9' Пенальти
Брунори Маттео
14' Желтая карточка
Деветак Младен
0:2
45' Гол
Nicolo Valente
54' Желтая карточка
Paulo Dentello
83' Желтая карточка
Antonio Pergreffi
90' Желтая карточка
Мости Никола
90'+5

Ход матча

7'
Маньино Лука
 
9'
0:1
Брунори Маттео
14'
 
Деветак Младен
45'
0:2
Nicolo Valente
(Ди Мариано Франческо)
46'
Edoardo Duca
Маньино Лука
 
46'
 
Кривелло Роберто
Деветак Младен
54'
Paulo Dentello
 
66'
Марсура Давиде
Дьяв Давиде
 
66'
Панада Симоне
Армеллино Марко
 
71'
 
Roberto Floriano
Ди Мариано Франческо
71'
 
Шарич Дарио
Сегре Джакопо
73'
 
Бетелла Давиде
Nicolo Valente
76'
Мости Никола
Тремолада Лука
 
76'
Romeo Giovannini
Джерли Фабио
 
81'
 
Штулац Лео
Гомес Клаудио
83'
Antonio Pergreffi
 
90'
Мости Никола
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
27
Paulo
Dentello
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
10
Тремолада
Лука
99
Дьяв
Давиде
11
Фальчинелли
Диего
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
34
Деветак
Младен
8
Сегре
Джакопо
5
Гомес
Клаудио
14
Бро
Жереми
30
Nicolo
Valente
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
Модена
4-2-3-1
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Модена
Палермо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:3
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
67

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 (1) 0.36
Бонфанти Николас 3 0.27
Antonio Pergreffi 2 0.18
Фальчинелли Диего 2 0.18
Маньино Лука 2 0.18
Тремолада Лука 1 0.09
Армеллино Марко 1 0.09
Марсура Давиде 0 0
Джерли Фабио 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 4 (2) 0.36
Элия Сальваторе 3 0.27
Nicolo Valente 2 0.18
Ди Мариано Франческо 1 0.09
Сегре Джакопо 1 0.09
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Неделчару Ионуц 0 0
Матею Алеш 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 5 0
Antonio Pergreffi 4 0
Маньино Лука 3 0
Панада Симоне 3 0
Читтадини Джорджо 3 0
Shady Oukhadda 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Армеллино Марко 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Копполаро Мауро 1 0
Джерли Фабио 1 0
Tomasso Silvestri 1 0
Paulo Dentello 1 0
Riccardo Gagno 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Edoardo Duca 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 4 1
Бетелла Давиде 3 1
Nicolo Valente 2 1
Неделчару Ионуц 2 0
Матею Алеш 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Брунори Маттео 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Бро Жереми 1 0
Гомес Клаудио 1 0
Деветак Младен 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
75%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
7%
2
17%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
1
7%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
5
28%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2
Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1
Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1
Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 11 8 0 3 17 - 7 24
2. Дженоа 1:0 11 7 3 1 14 - 7 24
3. Тернана 11 6 2 3 17 - 13 20
4. Бари 11 5 4 2 18 - 12 19
5. Парма 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 11 5 3 3 15 - 12 18
8. Зюйдтироль 11 5 3 3 12 - 13 18
9. Брешия 0:1 11 5 2 4 14 - 16 17
10. Кальяри 11 4 3 4 11 - 12 15
11. СПАЛ 11 3 5 3 16 - 14 14
12. Палермо 11 3 3 5 11 - 15 12
13. Модена 11 4 0 7 16 - 17 12
14. Пиза 11 2 5 4 17 - 17 11
15. Козенца 11 3 2 6 10 - 18 11
16. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
17. Беневенто 11 2 4 5 9 - 12 10
18. Венеция 11 2 3 6 12 - 18 9
19. Комо 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 0:1 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
6. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Дженоа 1:0 5 2 3 0 5 - 3 9
9. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
10. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
11. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
14. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
16. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
17. Пиза 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 6 1 2 3 5 - 8 5
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 1:0 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Асколи 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 0:1 6 2 0 4 7 - 13 6
10. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
16. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
17. Модена 5 1 0 4 5 - 9 3
18. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
19. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Бари Ди Чезаре Валерио 6
Пиза Марин Мариус 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Nicola Valente бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Деветак Младен получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Брунори Маттео из команды Палермо забивает с точки!
    • Желтая карточка
      7'
      Маньино Лука получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Модена 0:2 Палермо онлайн

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