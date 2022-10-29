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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Венеция
0:0
Второй тайм: 60'
Асколи
0'
33' Желтая карточка
Свобода Михаэль
35' Желтая карточка
Чеппители Лука
66
Йоронен
Йессе
23
Чеппители
Лука
30
Свобода
Михаэль
2
Висневски
Пшемыслав
27
Кандела
Антонио
31
Ульманн
Максимилиан
8
Тессманн
Таннер
10
Кюизанс
Микаэль
16
Фьордилино
Лука
21
Черышев
Денис
11
Новакович
Андрия
13
Гуарна
Энрико
4
Шимич
Лоренцо
33
Боттегин
Эрик
5
Кваранта
Данило
23
Фальцерано
Марчелло
17
Адьяпонг
Клод
18
Коллоколо
Микеле
27
Эрамо
Мирко
8
Калигара
Фабрицио
15
Гондо
Седрик
9
Дионизи
Федерико
Венеция
3-4-1-2
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Венеция
Асколи

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:3
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:0
СB
3:3

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

1.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черышев Денис 3 0.27
Кюизанс Микаэль 2 0.18
Похьянпало Йоэль 1 0.09
Чрнигой Домен 1 0.09
Хапс Ридгесиано 1 0.09
Чеккарони Пьетро 1 0.09
Новакович Андрия 1 0.09
Йонсен Деннис 1 0.09
Ульманн Максимилиан 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 4 (1) 0.36
Дионизи Федерико 3 (1) 0.27
Боттегин Эрик 2 0.18
Коллоколо Микеле 1 0.09
Мендеш Педру 1 0.09
Шимич Лоренцо 1 0.09
Лунгой Кристофер 1 0.09
Калигара Фабрицио 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккарони Пьетро 4 1
Тессманн Таннер 2 1
Хапс Ридгесиано 3 0
Дзампано Франческо 3 0
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Свобода Михаэль 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Чеппители Лука 1 0
Модоло Марко 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Кандела Антонио 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 5 1
Гондо Седрик 5 1
Фаласко Никола 2 1
Калигара Фабрицио 2 1
Боттегин Эрик 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Леали Никола 2 0
Сальви Алессандро 2 0
Эрамо Мирко 2 0
Джоване Самуэль 2 0
Донати Франческо 2 0
Бюхель Марсель 1 0
Чичиретти Амато 1 0
Шимич Лоренцо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Лунгой Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
4
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Забито

7
7
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
2
29%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

11
13
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
4
31%
76-90

Пропущено

17
12
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
7
41%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4
Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2
Асколи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2
Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 11 7 1 3 16 - 7 22
2. Дженоа 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Тернана 11 6 2 3 17 - 13 20
4. Бари 11 5 4 2 18 - 12 19
5. Парма 1:0 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 1:1 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Зюйдтироль 1:1 11 5 3 3 12 - 13 18
8. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
9. Асколи 0:0 11 4 4 3 13 - 12 16
10. Кальяри 1:1 11 4 3 4 11 - 12 15
11. СПАЛ 1:1 11 3 5 3 16 - 14 14
12. Палермо 2:0 11 3 3 5 11 - 15 12
13. Козенца 1:1 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Модена 0:2 11 4 0 7 16 - 17 12
15. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
16. Пиза 0:0 11 2 5 4 17 - 17 11
17. Беневенто 0:0 11 2 4 5 9 - 12 10
18. Венеция 0:0 11 2 4 5 12 - 16 10
19. Комо 0:1 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 1:0 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 1:1 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
6. СПАЛ 1:1 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 1:1 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Модена 0:2 6 3 0 3 11 - 8 9
9. Зюйдтироль 1:1 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Асколи 0:0 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 2:0 6 2 2 2 8 - 7 8
13. Комо 0:1 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Козенца 1:1 5 2 1 2 7 - 6 7
15. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
16. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
17. Пиза 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 0:0 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
4. Зюйдтироль 1:1 6 3 1 2 6 - 8 10
5. Венеция 0:0 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Фрозиноне 1:1 6 2 1 3 7 - 7 7
8. Реджина 1:1 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Парма 1:0 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 0:0 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 1:1 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Козенца 1:1 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Палермо 2:0 5 1 1 3 3 - 8 4
16. СПАЛ 1:1 5 0 4 1 6 - 8 4
17. Модена 0:2 5 1 0 4 5 - 9 3
18. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
19. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
20. Комо 0:1 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Бари Ди Чезаре Валерио 6
Пиза Марин Мариус 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Адьяпонг Клод уходит с поля. Simone Giordano выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Чеппители Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Свобода Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    ГОООООЛ Венеция забивает
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Асколи
3.30
3.85
4.18
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Венеция
Асколи
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