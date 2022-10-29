Тур: 29.
0'
7
Бом
Карл
27
Ziad
Ghanoum
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Nsima PeterНападающий
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Утсиктенс
Эстерсунд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бом Карл
|6 (1)
|0.21
|Albin Skoglund
|4
|0.14
|Nsima Peter
|4
|0.14
|Jakob Hedenquist
|4
|0.14
|Lucas Hedlund
|4
|0.14
|Allan Mohideen
|3
|0.1
|Брандт Йеспер
|2
|0.07
|Erik Westermark
|2
|0.07
|Бьорквист Маркус
|2
|0.07
|Jonathan Quintero
|1
|0.03
|Боувин Маттиас
|1
|0.03
|Diocounda Gory
|1
|0.03
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.03
|Милованович Вилльям
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Erik Gunnarsson2
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|7
|0.24
|Штольт Малкольм
|5
|0.17
|Кроон Симон
|3 (1)
|0.1
|Брэндон Эрик
|3 (2)
|0.1
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.03
|Вейлид Сесар
|1
|0.03
|Хёрберг Феликс
|1
|0.03
|Бельман Хенрик
|1
|0.03
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.03
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.03
|Досис Николаос
|1
|0.03
|Аджумани Янник
|1
|0.03
|Andre Oesterholm
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бом Карл
|11
|0
|Lucas Hedlund
|8
|1
|Wilhelm Nilsson
|8
|1
|Брандт Йеспер
|7
|1
|Nsima Peter
|6
|1
|Милованович Вилльям
|7
|0
|Allan Mohideen
|7
|0
|Albin Skoglund
|6
|0
|Erik Westermark
|6
|0
|Аньебо Марвин
|2
|2
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Diocounda Gory
|3
|0
|Jonathan Quintero
|1
|1
|Айрам Сет
|2
|0
|Mikica Georgievski
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрицсон Людвиг
|6
|0
|Вейлид Сесар
|4
|1
|Andre Oesterholm
|5
|0
|Kevin Jablinski
|5
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Бельман Хенрик
|5
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|1
|Исса Камал
|3
|0
|Кейта Али II
|3
|0
|Chovanie Amatkarijo
|3
|0
|Miroslav Mazur
|3
|0
|Mansour Sinyan
|3
|0
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|1
|Кроон Симон
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Менса Самуэль
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Аджумани Янник
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
2
13%
2
17%
1-15
6
40%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
1
8%
76-90
Пропущено
19
21
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
16%
2
10%
1-15
4
21%
5
24%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
6
32%
6
29%
76-90
Забито
21
15
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
7
33%
3
20%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
3
14%
4
27%
76-90
Пропущено
23
21
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
9%
3
14%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
6
26%
1
5%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
6
26%
8
38%
76-90
Забито
36
27
14 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 10
3
8%
4
15%
1-15
9
25%
2
7%
16-30
2
6%
7
26%
31-45
9
25%
7
26%
46-60
7
19%
2
7%
61-75
6
17%
5
19%
76-90
Пропущено
42
42
22 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
5
12%
5
12%
1-15
9
21%
6
14%
16-30
8
19%
1
2%
31-45
3
7%
9
21%
46-60
5
12%
7
17%
61-75
12
29%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2
Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Браге - Утсиктенс 1:2 Вестра Фрёлунда - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0
Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|28
|17
|5
|6
|59 - 38
|56
|2.
|Хальмстад
|0:0
|29
|16
|6
|7
|56 - 30
|54
|3.
|Эстер
|29
|13
|9
|7
|47 - 34
|48
|4.
|Сковде АИК
|29
|11
|10
|8
|38 - 37
|43
|5.
|Треллеборг
|28
|12
|6
|10
|44 - 47
|42
|6.
|Браге
|29
|11
|9
|9
|44 - 39
|42
|7.
|Ландскруна
|0:0
|29
|10
|11
|8
|36 - 40
|41
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|29
|11
|5
|13
|46 - 44
|38
|9.
|Утсиктенс
|0:0
|29
|10
|7
|12
|37 - 41
|37
|10.
|Вестерос
|29
|9
|10
|10
|48 - 49
|37
|11.
|Эребру
|0:0
|29
|10
|6
|13
|30 - 35
|36
|12.
|Эргрюте
|29
|8
|11
|10
|44 - 41
|35
|13.
|Йёнчёпинг
|28
|9
|8
|11
|38 - 45
|35
|14.
|Норрбю
|29
|8
|7
|14
|33 - 46
|31
|15.
|Эстерсунд
|0:0
|29
|6
|10
|13
|28 - 41
|28
|16.
|Далкурд
|28
|7
|4
|17
|30 - 51
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|14
|11
|2
|1
|36 - 15
|35
|2.
|Хальмстад
|0:0
|14
|9
|2
|3
|28 - 14
|29
|3.
|Ландскруна
|0:0
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|4.
|Эстер
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|5.
|Треллеборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 20
|24
|6.
|Норрбю
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|15
|7
|2
|6
|27 - 20
|23
|8.
|Эребру
|0:0
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Вестерос
|14
|5
|6
|3
|29 - 24
|21
|10.
|Сковде АИК
|14
|5
|6
|3
|19 - 14
|21
|11.
|Браге
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|12.
|Утсиктенс
|0:0
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|13.
|Эргрюте
|15
|4
|6
|5
|24 - 17
|18
|14.
|Йёнчёпинг
|14
|5
|2
|7
|22 - 27
|17
|15.
|Эстерсунд
|0:0
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|16.
|Далкурд
|14
|5
|1
|8
|18 - 21
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|0:0
|15
|7
|4
|4
|28 - 16
|25
|2.
|Эстер
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|3.
|Браге
|14
|6
|5
|3
|25 - 22
|23
|4.
|Сковде АИК
|15
|6
|4
|5
|19 - 23
|22
|5.
|Броммапойкарна
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|6.
|Утсиктенс
|0:0
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|7.
|Йёнчёпинг
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Треллеборг
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|9.
|Эргрюте
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Вестерос
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|11.
|Эребру
|0:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|Ландскруна
|0:0
|15
|3
|6
|6
|12 - 21
|15
|14.
|Эстерсунд
|0:0
|15
|2
|5
|8
|11 - 22
|11
|15.
|Далкурд
|14
|2
|3
|9
|12 - 30
|9
|16.
|Норрбю
|14
|2
|2
|10
|16 - 31
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|25 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (4)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|13 (11)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 9
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 8