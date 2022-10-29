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  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 29.
Утсиктенс
0:0
Первый тайм: 18'
Эстерсунд
0'
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Эстерсунд
3.55
4.00
3.55
Все Коэффициенты
30
Mikica
Georgievski
6
Erik
Westermark
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
5
Jakob
Hedenquist
4
Allan
Mohideen
18
Милованович
Вилльям
8
Бьорквист
Маркус
22
Predrag
Randjelovic
II
7
Бом
Карл
10
Albin
Skoglund
1
Кейта
Али
II
27
Ziad
Ghanoum
12
Kristian
Sirum
Novak
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
13
Фрицсон
Людвиг
8
Брэндон
Эрик
2
Вейлид
Сесар
21
Кроон
Симон
26
Chovanie
Amatkarijo
17
Штольт
Малкольм
Утсиктенс
3-5-2
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Утсиктенс
Эстерсунд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:3
С
5:1
С
0:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бом Карл 6 (1) 0.21
Albin Skoglund 4 0.14
Nsima Peter 4 0.14
Jakob Hedenquist 4 0.14
Lucas Hedlund 4 0.14
Allan Mohideen 3 0.1
Брандт Йеспер 2 0.07
Erik Westermark 2 0.07
Бьорквист Маркус 2 0.07
Jonathan Quintero 1 0.03
Боувин Маттиас 1 0.03
Diocounda Gory 1 0.03
Wilhelm Nilsson 1 0.03
Милованович Вилльям 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Erik Gunnarsson2 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 7 0.24
Штольт Малкольм 5 0.17
Кроон Симон 3 (1) 0.1
Брэндон Эрик 3 (2) 0.1
Фрицсон Людвиг 1 0.03
Вейлид Сесар 1 0.03
Хёрберг Феликс 1 0.03
Бельман Хенрик 1 0.03
Карлссон Грач Себастьян 1 0.03
Jordan Attah Kadiri 1 0.03
Досис Николаос 1 0.03
Аджумани Янник 1 0.03
Andre Oesterholm 0 0
Miroslav Mazur 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бом Карл 11 0
Lucas Hedlund 8 1
Wilhelm Nilsson 8 1
Брандт Йеспер 7 1
Nsima Peter 6 1
Милованович Вилльям 7 0
Allan Mohideen 7 0
Albin Skoglund 6 0
Erik Westermark 6 0
Аньебо Марвин 2 2
Predrag Randjelovic II 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Бьорквист Маркус 3 0
Diocounda Gory 3 0
Jonathan Quintero 1 1
Айрам Сет 2 0
Mikica Georgievski 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрицсон Людвиг 6 0
Вейлид Сесар 4 1
Andre Oesterholm 5 0
Kevin Jablinski 5 0
Хёрберг Феликс 5 0
Бельман Хенрик 5 0
Kristian Sirum Novak 2 1
Исса Камал 3 0
Кейта Али II 3 0
Chovanie Amatkarijo 3 0
Miroslav Mazur 3 0
Mansour Sinyan 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Ziad Ghanoum 1 1
Кроон Симон 2 0
Досис Николаос 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Andrew Mills1 1 0
Аджумани Янник 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
2
13%
2
17%
1-15
6
40%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Пропущено

19
21
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
16%
2
10%
1-15
4
21%
5
24%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
6
32%
6
29%
76-90

Забито

21
15
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
7
33%
3
20%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
3
14%
4
27%
76-90

Пропущено

23
21
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
9%
3
14%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
6
26%
1
5%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
6
26%
8
38%
76-90

Забито

36
27
14 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 10
3
8%
4
15%
1-15
9
25%
2
7%
16-30
2
6%
7
26%
31-45
9
25%
7
26%
46-60
7
19%
2
7%
61-75
6
17%
5
19%
76-90

Пропущено

42
42
22 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
5
12%
5
12%
1-15
9
21%
6
14%
16-30
8
19%
1
2%
31-45
3
7%
9
21%
46-60
5
12%
7
17%
61-75
12
29%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2
Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Браге - Утсиктенс 1:2 Вестра Фрёлунда - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0
Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 28 17 5 6 59 - 38 56
2. Хальмстад 0:0 29 16 6 7 56 - 30 54
3. Эстер 29 13 9 7 47 - 34 48
4. Сковде АИК 29 11 10 8 38 - 37 43
5. Треллеборг 28 12 6 10 44 - 47 42
6. Браге 29 11 9 9 44 - 39 42
7. Ландскруна 0:0 29 10 11 8 36 - 40 41
8. Сирианска Эскильстуна 0:0 29 11 5 13 46 - 44 38
9. Утсиктенс 0:0 29 10 7 12 37 - 41 37
10. Вестерос 29 9 10 10 48 - 49 37
11. Эребру 0:0 29 10 6 13 30 - 35 36
12. Эргрюте 29 8 11 10 44 - 41 35
13. Йёнчёпинг 28 9 8 11 38 - 45 35
14. Норрбю 29 8 7 14 33 - 46 31
15. Эстерсунд 0:0 29 6 10 13 28 - 41 28
16. Далкурд 28 7 4 17 30 - 51 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 14 11 2 1 36 - 15 35
2. Хальмстад 0:0 14 9 2 3 28 - 14 29
3. Ландскруна 0:0 14 7 5 2 24 - 19 26
4. Эстер 14 7 4 3 26 - 18 25
5. Треллеборг 14 7 3 4 22 - 20 24
6. Норрбю 15 6 5 4 17 - 15 23
7. Сирианска Эскильстуна 0:0 15 7 2 6 27 - 20 23
8. Эребру 0:0 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Вестерос 14 5 6 3 29 - 24 21
10. Сковде АИК 14 5 6 3 19 - 14 21
11. Браге 15 5 4 6 19 - 17 19
12. Утсиктенс 0:0 15 4 6 5 17 - 17 18
13. Эргрюте 15 4 6 5 24 - 17 18
14. Йёнчёпинг 14 5 2 7 22 - 27 17
15. Эстерсунд 0:0 14 4 5 5 17 - 19 17
16. Далкурд 14 5 1 8 18 - 21 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 0:0 15 7 4 4 28 - 16 25
2. Эстер 15 6 5 4 21 - 16 23
3. Браге 14 6 5 3 25 - 22 23
4. Сковде АИК 15 6 4 5 19 - 23 22
5. Броммапойкарна 14 6 3 5 23 - 23 21
6. Утсиктенс 0:0 14 6 1 7 20 - 24 19
7. Йёнчёпинг 14 4 6 4 16 - 18 18
8. Треллеборг 14 5 3 6 22 - 27 18
9. Эргрюте 14 4 5 5 20 - 24 17
10. Вестерос 15 4 4 7 19 - 25 16
11. Эребру 0:0 14 4 3 7 12 - 17 15
12. Сирианска Эскильстуна 0:0 14 4 3 7 19 - 24 15
13. Ландскруна 0:0 15 3 6 6 12 - 21 15
14. Эстерсунд 0:0 15 2 5 8 11 - 22 11
15. Далкурд 14 2 3 9 12 - 30 9
16. Норрбю 14 2 2 10 16 - 31 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 25 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (4)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 13 (11)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 11
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 9
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Норрбю Пекальски Иво 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Эстерсунд
3.55
4.00
3.55
Все Коэффициенты
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