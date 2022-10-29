Тур: 29. Стадион: Стора Валла.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
25
Галь
Джеффри
21
Карлен
Адам
19
Фараж
Омар
- Основной состав
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Фараж ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Дегерфорс
Вернаму
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.38
1.33
Среднее время на гол
37
67
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.88
1.18
Тотал матчей
0.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
76
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|6
|0.21
|Diego Campos2
|5
|0.17
|Вукоевич Диян
|3
|0.1
|Лагербильке Густав
|3
|0.1
|Фараж Омар
|3
|0.1
|Эрквист Расмус
|2
|0.07
|Джурджич Никола
|2
|0.07
|Elyas Bouzaiene
|1
|0.03
|Ольссон Себастьян II
|1
|0.03
|Бертильссон Юхан
|1
|0.03
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.03
|Салмон Джастин
|1
|0.03
|Гайаю Джозеф-Клод
|0
|0
|Гравиус Христос
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Раджамохан Адхаван
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|21 (1)
|0.72
|Магаши Абдуссалам
|4
|0.14
|Йоханссон Оскар
|3
|0.1
|Зелькович Айдин
|1
|0.03
|Evaldo Neto
|1
|0.03
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.03
|Виндехолл Чарли
|1
|0.03
|Винст Фредди
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Ларссон Виктор
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
|Эдвардссон Давид
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайаю Джозеф-Клод
|6
|1
|Джурджич Никола
|6
|1
|Карлен Адам
|5
|0
|Diego Campos2
|5
|0
|Эрквист Расмус
|5
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|1
|Гравиус Христос
|4
|0
|Лагербильке Густав
|3
|0
|Сабеткар Шон
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Уайтмэн Элфи
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Elyas Bouzaiene
|2
|0
|Бертильссон Юхан
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Вендерсон
|7
|1
|Evaldo Neto
|7
|0
|Тихи Робин
|4
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Кенндал Уильям
|3
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Войтехович Филипп
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Виндехолл Чарли
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Jesper Dickman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
17
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
27%
4
24%
61-75
5
33%
7
41%
76-90
Пропущено
20
29
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
9
45%
2
7%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
4
20%
3
10%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
3
15%
8
28%
76-90
Забито
13
17
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
8%
5
29%
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
4
31%
6
35%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
3
18%
76-90
Пропущено
29
13
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
5
17%
2
15%
1-15
3
10%
2
15%
16-30
4
14%
2
15%
31-45
4
14%
4
31%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
11
38%
1
8%
76-90
Забито
28
34
6 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
10 Не забивали 8
3
11%
6
18%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
1
4%
5
15%
31-45
6
21%
7
21%
46-60
5
18%
4
12%
61-75
11
39%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
49
42
26 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 20
14
29%
4
10%
1-15
4
8%
7
17%
16-30
8
16%
5
12%
31-45
5
10%
9
21%
46-60
4
8%
8
19%
61-75
14
29%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0
Дегерфорс - Юргорден 3:0 АИК - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2
Вернаму
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0
Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|28
|17
|9
|2
|62 - 34
|60
|2.
|Юргорден
|28
|16
|6
|6
|54 - 24
|54
|3.
|Хаммарбю
|28
|14
|8
|6
|54 - 25
|50
|4.
|Кальмар
|28
|14
|6
|8
|35 - 23
|48
|5.
|АИК
|28
|13
|8
|7
|43 - 34
|47
|6.
|Эльфсборг
|28
|11
|10
|7
|51 - 35
|43
|7.
|Мальмё
|28
|12
|6
|10
|37 - 30
|42
|8.
|Гётеборг
|28
|13
|3
|12
|38 - 34
|42
|9.
|Мьельбю
|28
|10
|10
|8
|31 - 31
|40
|10.
|Вернаму
|0:0
|29
|9
|10
|10
|33 - 43
|37
|11.
|Норрчёпинг
|28
|8
|9
|11
|37 - 38
|33
|12.
|Сириус
|28
|8
|8
|12
|26 - 37
|32
|13.
|Дегерфорс
|0:0
|29
|7
|9
|13
|30 - 47
|30
|14.
|Варберг БоИС
|28
|7
|7
|14
|26 - 50
|28
|15.
|Хельсинборг
|28
|4
|5
|19
|22 - 47
|17
|16.
|Сундсвалль
|28
|4
|2
|22
|26 - 73
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|14
|11
|1
|2
|38 - 10
|34
|2.
|Хеккен
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|3.
|Кальмар
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|4.
|Хаммарбю
|14
|8
|5
|1
|33 - 11
|29
|5.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|6.
|Мальмё
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|14
|7
|5
|2
|30 - 19
|26
|8.
|Гётеборг
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|9.
|Вернаму
|0:0
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|10.
|Мьельбю
|14
|5
|6
|3
|20 - 18
|21
|11.
|Дегерфорс
|0:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|12.
|Сириус
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|13.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|14.
|Варберг БоИС
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|15.
|Сундсвалль
|14
|4
|0
|10
|18 - 35
|12
|16.
|Хельсинборг
|14
|2
|3
|9
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|8
|6
|0
|27 - 16
|30
|2.
|Хаммарбю
|14
|6
|3
|5
|21 - 14
|21
|3.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|4.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|5.
|Кальмар
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|6.
|АИК
|14
|5
|4
|5
|22 - 24
|19
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|8.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Вернаму
|0:0
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|10.
|Мальмё
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|11.
|Норрчёпинг
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Сириус
|14
|2
|6
|6
|11 - 23
|12
|13.
|Варберг БоИС
|14
|3
|2
|9
|13 - 30
|11
|14.
|Дегерфорс
|0:0
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|15.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|16.
|Сундсвалль
|14
|0
|2
|12
|8 - 38
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|26 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|22
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|8