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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 4025
Дегерфорс
0:0
Конец матча
Вернаму
0'
22' Желтая карточка
Бечирович Эдвин
39' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
90' Желтая карточка
Йоханссон Оскар
90'+5

Ход матча

20'
Diego Campos2
Джурджич Никола
 
22'
 
Бечирович Эдвин
39'
 
Оливейра Вендерсон
58'
 
Кенндал Уильям
Бечирович Эдвин
65'
Бертильссон Юхан
Линделль Эрик
 
66'
 
Магаши Абдуссалам
Зелькович Айдин
83'
 
Hampus Naesstroem
Магаши Абдуссалам
83'
 
Эдвардссон Давид
Виндехолл Чарли
83'
Вукоевич Диян
Эрквист Расмус
 
90'
 
Йоханссон Оскар

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
25
Галь
Джеффри
2
Гранат
Густав
15
Лагербильке
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
20
Elyas
Bouzaiene
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
12
Линделль
Эрик
16
Эрквист
Расмус
19
Фараж
Омар
40
Джурджич
Никола
1
Рашид
Джонатан
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
33
Вилар
Бернардо
5
Ларссон
Виктор
7
Виндехолл
Чарли
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
11
Бечирович
Эдвин
14
Антонссон
Маркус
10
Зелькович
Айдин
Дегерфорс
3-4-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Вернаму

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

А
2:0
С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:3
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
2:3
С
6:1
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.38
1.33

Среднее время на гол

37
67

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.18

Тотал матчей

0.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
76

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 6 0.21
Diego Campos2 5 0.17
Вукоевич Диян 3 0.1
Лагербильке Густав 3 0.1
Фараж Омар 3 0.1
Эрквист Расмус 2 0.07
Джурджич Никола 2 0.07
Elyas Bouzaiene 1 0.03
Ольссон Себастьян II 1 0.03
Бертильссон Юхан 1 0.03
Мёрфельт Альбин 1 0.03
Салмон Джастин 1 0.03
Гайаю Джозеф-Клод 0 0
Гравиус Христос 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Раджамохан Адхаван 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 21 (1) 0.72
Магаши Абдуссалам 4 0.14
Йоханссон Оскар 3 0.1
Зелькович Айдин 1 0.03
Evaldo Neto 1 0.03
Оливейра Вендерсон 1 0.03
Виндехолл Чарли 1 0.03
Винст Фредди 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Ларссон Виктор 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Эдвардссон Давид 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайаю Джозеф-Клод 6 1
Джурджич Никола 6 1
Карлен Адам 5 0
Diego Campos2 5 0
Эрквист Расмус 5 0
Ольссон Себастьян II 3 1
Гравиус Христос 4 0
Лагербильке Густав 3 0
Сабеткар Шон 3 0
Гранат Густав 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Линделль Эрик 2 0
Уайтмэн Элфи 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Салмон Джастин 2 0
Elyas Bouzaiene 2 0
Бертильссон Юхан 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Фараж Омар 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Вендерсон 8 1
Evaldo Neto 7 0
Тихи Робин 4 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Кенндал Уильям 3 0
Антонссон Маркус 2 0
Войтехович Филипп 2 0
Йоханссон Оскар 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Бечирович Эдвин 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Эдвардссон Давид 1 0
Виндехолл Чарли 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Jesper Dickman 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
27%
4
24%
61-75
5
33%
7
41%
76-90

Пропущено

20
29
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
9
45%
2
7%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
4
20%
3
10%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
3
15%
8
28%
76-90

Забито

13
17
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
8%
5
29%
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
4
31%
6
35%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
3
18%
76-90

Пропущено

29
13
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
5
17%
2
15%
1-15
3
10%
2
15%
16-30
4
14%
2
15%
31-45
4
14%
4
31%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
11
38%
1
8%
76-90

Забито

28
34
6 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
3
11%
6
18%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
1
4%
5
15%
31-45
6
21%
7
21%
46-60
5
18%
4
12%
61-75
11
39%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

49
42
26 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 20
14
29%
4
10%
1-15
4
8%
7
17%
16-30
8
16%
5
12%
31-45
5
10%
9
21%
46-60
4
8%
8
19%
61-75
14
29%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0
Дегерфорс - Юргорден 3:0 АИК - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2
Вернаму
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0
Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 28 17 9 2 62 - 34 60
2. Юргорден 28 16 6 6 54 - 24 54
3. Хаммарбю 28 14 8 6 54 - 25 50
4. Кальмар 28 14 6 8 35 - 23 48
5. АИК 28 13 8 7 43 - 34 47
6. Эльфсборг 28 11 10 7 51 - 35 43
7. Мальмё 28 12 6 10 37 - 30 42
8. Гётеборг 28 13 3 12 38 - 34 42
9. Мьельбю 28 10 10 8 31 - 31 40
10. Вернаму 29 9 10 10 33 - 43 37
11. Норрчёпинг 28 8 9 11 37 - 38 33
12. Сириус 28 8 8 12 26 - 37 32
13. Дегерфорс 29 7 9 13 30 - 47 30
14. Варберг БоИС 28 7 7 14 26 - 50 28
15. Хельсинборг 28 4 5 19 22 - 47 17
16. Сундсвалль 28 4 2 22 26 - 73 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 14 11 1 2 38 - 10 34
2. Хеккен 14 9 3 2 35 - 18 30
3. Кальмар 14 9 2 3 16 - 7 29
4. Хаммарбю 14 8 5 1 33 - 11 29
5. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
6. Мальмё 14 8 3 3 23 - 11 27
7. Эльфсборг 14 7 5 2 30 - 19 26
8. Гётеборг 14 7 3 4 19 - 14 24
9. Вернаму 14 5 6 3 16 - 14 21
10. Мьельбю 14 5 6 3 20 - 18 21
11. Дегерфорс 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 14 6 2 6 15 - 14 20
13. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
14. Варберг БоИС 14 4 5 5 13 - 20 17
15. Сундсвалль 14 4 0 10 18 - 35 12
16. Хельсинборг 14 2 3 9 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 8 6 0 27 - 16 30
2. Хаммарбю 14 6 3 5 21 - 14 21
3. Юргорден 14 5 5 4 16 - 14 20
4. Мьельбю 14 5 4 5 11 - 13 19
5. Кальмар 14 5 4 5 19 - 16 19
6. АИК 14 5 4 5 22 - 24 19
7. Гётеборг 14 6 0 8 19 - 20 18
8. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Вернаму 15 4 4 7 17 - 29 16
10. Мальмё 14 4 3 7 14 - 19 15
11. Норрчёпинг 14 3 5 6 13 - 19 14
12. Сириус 14 2 6 6 11 - 23 12
13. Варберг БоИС 14 3 2 9 13 - 30 11
14. Дегерфорс 14 2 3 9 13 - 29 9
15. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
16. Сундсвалль 14 0 2 12 8 - 38 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 26 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 22
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 8
Весь список
  • 58'
    Edvin Becirovic уходит с поля. Кенндал Уильям выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Оливейра Вендерсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Edvin Becirovic получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Джурджич Никола уходит с поля. Diego Campos выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дегерфорс 0:0 Вернаму онлайн

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