Тур: 29.
2:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаХуду Абдул Халик
32' Желтая карточкаМаннс Йеспер
45' Желтая карточкаВикстрём Эмиль
1:0
49' ГолАлсанати Андре
2:0
61' ГолКоффей Эшли
90'+3
Ход матча
32'
45'
49'
1:0
61'
2:0
15
Форс
Виктор
23
Маннс
Йеспер
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
-
11 Якубу АлиюПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
99 Leo Lif
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Хальмстад
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
0.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|12 (1)
|0.41
|Шауш Абделькарим Маммар
|6
|0.21
|Алсанати Андре
|5 (1)
|0.17
|Коффей Эшли
|5
|0.17
|Рафаэль Йорк
|5
|0.17
|Гётессон Виктор
|3
|0.1
|Sadmir Zekovic
|3
|0.1
|Худу Абдул Халик
|1
|0.03
|Форс Виктор
|1
|0.03
|Мишель Феликс
|1
|0.03
|Якубу Алию
|1
|0.03
|Мааруф Самир
|1
|0.03
|Joel Berhane
|1
|0.03
|Маннс Йеспер
|1
|0.03
|Anton Ekeroth
|0
|0
|Маркес Микаэль
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|16
|0.55
|Боман Микаэль
|7
|0.24
|Баффо Джозеф
|7 (5)
|0.24
|Карим Садат
|5 (1)
|0.17
|Алланссон Йоэль
|5
|0.17
|Кроон Самуэль
|3
|0.1
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.07
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.07
|Сведберг Джонатан
|2
|0.07
|Юханссон Андреас
|2
|0.07
|Викстрём Эмиль
|1
|0.03
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.03
|Бернтссон Александер
|1
|0.03
|Нильссон Малькольм
|1
|0.03
|Боаки Томас
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Albin Ahlstrand
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|9
|1
|Рафаэль Йорк
|8
|1
|Форс Виктор
|7
|1
|Коффей Эшли
|6
|1
|Мишель Феликс
|7
|0
|Маркес Микаэль
|7
|0
|Худу Абдул Халик
|5
|0
|Anton Ekeroth
|5
|0
|Маннс Йеспер
|4
|0
|Сабах Лоусон
|4
|0
|Мааруф Самир
|4
|0
|Мишель Александер
|2
|1
|Emmanuel Duah
|1
|1
|Ryan Williams II
|2
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|8
|0
|Дальстрём Виллиам
|5
|0
|Офосу-Айе Фил
|4
|0
|Боаки Томас
|3
|0
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|3
|0
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|1
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Карим Садат
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Taulant Parallangaj
|0
|1
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Боман Микаэль
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
28
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
4
14%
3
11%
1-15
7
25%
3
11%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
8
29%
13
46%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
19%
2
11%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
2
10%
5
28%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
5
24%
4
22%
61-75
2
10%
2
11%
76-90
Забито
20
28
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
1
5%
4
14%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
5
25%
5
18%
31-45
3
15%
6
21%
46-60
6
30%
4
14%
61-75
4
20%
8
29%
76-90
Пропущено
23
14
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
22%
2
14%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
5
22%
5
36%
76-90
Забито
48
56
18 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 4
5
10%
7
13%
1-15
8
17%
4
7%
16-30
5
10%
9
16%
31-45
9
19%
8
14%
46-60
9
19%
7
13%
61-75
12
25%
21
38%
76-90
Пропущено
44
32
22 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 20
6
14%
2
6%
1-15
9
20%
3
9%
16-30
7
16%
7
22%
31-45
7
16%
5
16%
46-60
8
18%
8
25%
61-75
7
16%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 2:5 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2
Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 4:1 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 5:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Вяермбольс - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 ИФК Лидинго - Сирианска Эскильстуна 3:4 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - United IK 1:4 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5
Хальмстад
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0
Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|28
|17
|5
|6
|59 - 38
|56
|2.
|Хальмстад
|29
|16
|5
|8
|56 - 32
|53
|3.
|Эстер
|29
|13
|9
|7
|47 - 34
|48
|4.
|Сковде АИК
|29
|11
|10
|8
|38 - 37
|43
|5.
|Треллеборг
|28
|12
|6
|10
|44 - 47
|42
|6.
|Браге
|29
|11
|9
|9
|44 - 39
|42
|7.
|Ландскруна
|29
|10
|11
|8
|38 - 42
|41
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|29
|12
|4
|13
|48 - 44
|40
|9.
|Утсиктенс
|29
|10
|7
|12
|40 - 44
|37
|10.
|Вестерос
|29
|9
|10
|10
|48 - 49
|37
|11.
|Эребру
|29
|10
|6
|13
|32 - 37
|36
|12.
|Эргрюте
|29
|8
|11
|10
|44 - 41
|35
|13.
|Йёнчёпинг
|28
|9
|8
|11
|38 - 45
|35
|14.
|Норрбю
|29
|8
|7
|14
|33 - 46
|31
|15.
|Эстерсунд
|29
|6
|10
|13
|31 - 44
|28
|16.
|Далкурд
|28
|7
|4
|17
|30 - 51
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|14
|11
|2
|1
|36 - 15
|35
|2.
|Хальмстад
|14
|9
|2
|3
|28 - 14
|29
|3.
|Ландскруна
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|4.
|Эстер
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|8
|1
|6
|29 - 20
|25
|6.
|Треллеборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 20
|24
|7.
|Норрбю
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|8.
|Эребру
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|9.
|Вестерос
|14
|5
|6
|3
|29 - 24
|21
|10.
|Сковде АИК
|14
|5
|6
|3
|19 - 14
|21
|11.
|Браге
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|12.
|Утсиктенс
|15
|4
|6
|5
|20 - 20
|18
|13.
|Эргрюте
|15
|4
|6
|5
|24 - 17
|18
|14.
|Йёнчёпинг
|14
|5
|2
|7
|22 - 27
|17
|15.
|Эстерсунд
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|16.
|Далкурд
|14
|5
|1
|8
|18 - 21
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|7
|3
|5
|28 - 18
|24
|2.
|Эстер
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|3.
|Браге
|14
|6
|5
|3
|25 - 22
|23
|4.
|Сковде АИК
|15
|6
|4
|5
|19 - 23
|22
|5.
|Броммапойкарна
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|6.
|Утсиктенс
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|7.
|Йёнчёпинг
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Треллеборг
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|9.
|Эргрюте
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Вестерос
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|11.
|Эребру
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|Ландскруна
|15
|3
|6
|6
|14 - 23
|15
|14.
|Эстерсунд
|15
|2
|5
|8
|14 - 25
|11
|15.
|Далкурд
|14
|2
|3
|9
|12 - 30
|9
|16.
|Норрбю
|14
|2
|2
|10
|16 - 31
|8
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|25 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (4)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|13 (11)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|12
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 9
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 8