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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 29.
Сирианска Эскильстуна
2:0
Конец матча
Хальмстад
0'
3' Желтая карточка
Худу Абдул Халик
32' Желтая карточка
Маннс Йеспер
45' Желтая карточка
Викстрём Эмиль
1:0
49' Гол
Алсанати Андре
2:0
61' Гол
Коффей Эшли
90'+3
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
21
Маркес
Микаэль
23
Маннс
Йеспер
17
Anton
Ekeroth
19
Emmanuel
Duah
10
Алсанати
Андре
43
Худу
Абдул
Халик
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
9
Коффей
Эшли
13
Мишель
Феликс
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
24
Ульссон
Маркус
2
Боаки
Томас
18
Викстрём
Эмиль
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
16
Ахльстранд
Эрик
10
Карим
Садат
9
Дальстрём
Виллиам
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Хальмстад

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:1
С
0:3
С
2:1
К
2:1
С
2:1
С
2:1
А
1:1
А
0:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

0.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 12 (1) 0.41
Шауш Абделькарим Маммар 6 0.21
Алсанати Андре 5 (1) 0.17
Коффей Эшли 5 0.17
Рафаэль Йорк 5 0.17
Гётессон Виктор 3 0.1
Sadmir Zekovic 3 0.1
Худу Абдул Халик 1 0.03
Форс Виктор 1 0.03
Мишель Феликс 1 0.03
Якубу Алию 1 0.03
Мааруф Самир 1 0.03
Joel Berhane 1 0.03
Маннс Йеспер 1 0.03
Anton Ekeroth 0 0
Маркес Микаэль 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр II 16 0.55
Боман Микаэль 7 0.24
Баффо Джозеф 7 (5) 0.24
Карим Садат 5 (1) 0.17
Алланссон Йоэль 5 0.17
Кроон Самуэль 3 0.1
Офосу-Айе Фил 2 0.07
Дальстрём Виллиам 2 0.07
Сведберг Джонатан 2 0.07
Юханссон Андреас 2 0.07
Викстрём Эмиль 1 0.03
Ахльстранд Эрик 1 0.03
Бернтссон Александер 1 0.03
Нильссон Малькольм 1 0.03
Боаки Томас 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Albin Ahlstrand 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 9 1
Рафаэль Йорк 8 1
Форс Виктор 7 1
Коффей Эшли 6 1
Мишель Феликс 7 0
Маркес Микаэль 7 0
Худу Абдул Халик 5 0
Anton Ekeroth 5 0
Маннс Йеспер 4 0
Сабах Лоусон 4 0
Мааруф Самир 4 0
Мишель Александер 2 1
Emmanuel Duah 1 1
Ryan Williams II 2 0
Алсанати Андре 2 0
Amar Muhsin 2 0
Гётессон Виктор 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 8 0
Дальстрём Виллиам 5 0
Офосу-Айе Фил 4 0
Боаки Томас 3 0
Сведберг Джонатан 3 0
Ахльстранд Эрик 3 0
Карлссон Каспер 3 0
Йоханссон Александр II 1 1
Юханссон Андреас 2 0
Карим Садат 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Taulant Parallangaj 0 1
Ульссон Маркус 1 0
Боман Микаэль 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Викстрём Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
28
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
4
14%
3
11%
1-15
7
25%
3
11%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
8
29%
13
46%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
19%
2
11%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
2
10%
5
28%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
5
24%
4
22%
61-75
2
10%
2
11%
76-90

Забито

20
28
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
1
5%
4
14%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
5
25%
5
18%
31-45
3
15%
6
21%
46-60
6
30%
4
14%
61-75
4
20%
8
29%
76-90

Пропущено

23
14
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
22%
2
14%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
5
22%
5
36%
76-90

Забито

48
56
18 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 4
5
10%
7
13%
1-15
8
17%
4
7%
16-30
5
10%
9
16%
31-45
9
19%
8
14%
46-60
9
19%
7
13%
61-75
12
25%
21
38%
76-90

Пропущено

44
32
22 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 20
6
14%
2
6%
1-15
9
20%
3
9%
16-30
7
16%
7
22%
31-45
7
16%
5
16%
46-60
8
18%
8
25%
61-75
7
16%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 2:5 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2
Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 4:1 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 5:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Вяермбольс - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 ИФК Лидинго - Сирианска Эскильстуна 3:4 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - United IK 1:4 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5
Хальмстад
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0
Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 28 17 5 6 59 - 38 56
2. Хальмстад 29 16 5 8 56 - 32 53
3. Эстер 29 13 9 7 47 - 34 48
4. Сковде АИК 29 11 10 8 38 - 37 43
5. Треллеборг 28 12 6 10 44 - 47 42
6. Браге 29 11 9 9 44 - 39 42
7. Ландскруна 29 10 11 8 38 - 42 41
8. Сирианска Эскильстуна 29 12 4 13 48 - 44 40
9. Утсиктенс 29 10 7 12 40 - 44 37
10. Вестерос 29 9 10 10 48 - 49 37
11. Эребру 29 10 6 13 32 - 37 36
12. Эргрюте 29 8 11 10 44 - 41 35
13. Йёнчёпинг 28 9 8 11 38 - 45 35
14. Норрбю 29 8 7 14 33 - 46 31
15. Эстерсунд 29 6 10 13 31 - 44 28
16. Далкурд 28 7 4 17 30 - 51 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 14 11 2 1 36 - 15 35
2. Хальмстад 14 9 2 3 28 - 14 29
3. Ландскруна 14 7 5 2 24 - 19 26
4. Эстер 14 7 4 3 26 - 18 25
5. Сирианска Эскильстуна 15 8 1 6 29 - 20 25
6. Треллеборг 14 7 3 4 22 - 20 24
7. Норрбю 15 6 5 4 17 - 15 23
8. Эребру 15 6 3 6 20 - 20 21
9. Вестерос 14 5 6 3 29 - 24 21
10. Сковде АИК 14 5 6 3 19 - 14 21
11. Браге 15 5 4 6 19 - 17 19
12. Утсиктенс 15 4 6 5 20 - 20 18
13. Эргрюте 15 4 6 5 24 - 17 18
14. Йёнчёпинг 14 5 2 7 22 - 27 17
15. Эстерсунд 14 4 5 5 17 - 19 17
16. Далкурд 14 5 1 8 18 - 21 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 15 7 3 5 28 - 18 24
2. Эстер 15 6 5 4 21 - 16 23
3. Браге 14 6 5 3 25 - 22 23
4. Сковде АИК 15 6 4 5 19 - 23 22
5. Броммапойкарна 14 6 3 5 23 - 23 21
6. Утсиктенс 14 6 1 7 20 - 24 19
7. Йёнчёпинг 14 4 6 4 16 - 18 18
8. Треллеборг 14 5 3 6 22 - 27 18
9. Эргрюте 14 4 5 5 20 - 24 17
10. Вестерос 15 4 4 7 19 - 25 16
11. Эребру 14 4 3 7 12 - 17 15
12. Сирианска Эскильстуна 14 4 3 7 19 - 24 15
13. Ландскруна 15 3 6 6 14 - 23 15
14. Эстерсунд 15 2 5 8 14 - 25 11
15. Далкурд 14 2 3 9 12 - 30 9
16. Норрбю 14 2 2 10 16 - 31 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 25 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (4)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 13 (11)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 12
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 9
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Норрбю Пекальски Иво 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Викстрём Эмиль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Маннс Йеспер получил желтую карточку от судьи
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