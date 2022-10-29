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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Antonio Rapuano
Наполи
1:0
Первый тайм: 18'
Сассуоло
0'
1:0
4' Гол
Осимхен Виктор

Ход матча

4'
Осимхен Виктор
(Кварацхелия Хвича)
1:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 128
Наполи 97.7% (125)
X 2.3% (3)
Сассуоло 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Сассуоло
13.00
6.90
9.89
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
5
Жуан
Жезус
3
Ким
Мин-Чжэ
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
11
Лосано
Ирвинг
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
42
Торстведт
Кристиан
15
Сейде
Эмиль
Конрадсен
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
Наполи
4-3-3
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Наполи
Сассуоло

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
6:1
СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
К
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2.2
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.7

Среднее время на гол

67
128

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.79
1.16

Тотал матчей

1.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

50
77

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 5 0.42
Осимхен Виктор 5 0.42
Политано Маттео 3 (2) 0.25
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.17
Лосано Ирвинг 2 0.17
Симеоне Джованни 2 0.17
Ким Мин-Чжэ 2 0.17
Зелиньски Пётр 1 0.08
Лоботка Станислав 1 0.08
Жуан Жезус 1 0.08
Оливера Матиас 1 0.08
Распадори Джакомо 1 0.08
Элмас Эльиф 1 0.08
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 4 0.33
Лорьенте Арман 2 0.17
Пинамонти Андреа 2 (1) 0.17
Кирьякопулос Георгиос 1 0.08
Торстведт Кристиан 1 0.08
Альварес Агустин 1 0.08
Берарди Доменико 1 0.08
Харрауи Абдау 1 0.08
Антист Жанис 1 0.08
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Траоре Хамед 0 0
Д'Андреа Лука 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Ндомбеле Танги 2 0
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Джанмарко 5 0
Лопес Максим 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Нето Руан 1 1
Энрике Матеус 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Дефрель Грегоре 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
4
33%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
75%
3
43%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
4
40%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
6
43%
2
20%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

26
14
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
7
27%
5
36%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
8
31%
3
21%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
3
33%
4
31%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2
Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Верона 2:1 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0
Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:0 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
3. Лацио Заявка 11 7 3 1 23 - 5 24
4. Аталанта Заявка 11 7 3 1 16 - 8 24
5. Рома Заявка 11 7 1 3 13 - 10 22
6. Удинезе Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
7. Интер Милан Заявка 11 7 0 4 22 - 17 21
8. Ювентус Заявка 11 5 4 2 17 - 7 19
9. Сассуоло 0:1 Заявка 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
11. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
12. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
13. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
14. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
15. Фиорентина Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Специя Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Лечче Заявка 11 1 5 5 9 - 14 8
18. Сампдория Заявка 11 1 3 7 6 - 18 6
19. Верона Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20. Кремонезе Заявка 11 0 4 7 9 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:0 Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло 0:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
13. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло 0:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
12. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
13. Сампдория Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
16. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
17. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
18. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 10
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Милан Леау Рафаэл 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 6
Верона Чеккерини Федерико 1 4
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Весь список
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    Прогнозы 128
    Наполи 97.7% (125)
    X 2.3% (3)
    Сассуоло 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Сассуоло
    13.00
    6.90
    9.89
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    Прогнозы на матч Наполи 1:0 Сассуоло

    Исход игры
    Наполи
    97.7% (127)
    Ничья
    2.3% (3)
    Сассуоло
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.2% (71)
    Меньше
    41.8% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    44.26% (54)
    Нет
    55.74% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    36.2% (47)
    3:1 Наполи
    20.8% (27)
    2:1 Наполи
    16.9% (22)
    3:0 Наполи
    11.5% (15)
    1:0 Наполи
    3.1% (4)
    4:1 Наполи
    2.3% (3)
    4:0 Наполи
    1.5% (2)
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